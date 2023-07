Los trucos para engañar a los ladrones en verano simulando que hay gente en casa mientras estás de viaje

El verano es uno de los momentos en los que más robos se producen en España porque es cuanto más tiempo estamos fuera de casa. Es además una de las mayores preocupaciones de los españoles cuando se sale de casa, junto con la okupación y los incendios en el hogar. Por eso cada vez más personas ponen cámaras de seguridad, alarmas y otros aparatos para proteger sus casas.

Además de proteger nuestros móviles cuando estamos fuera de casa es buena idea proteger nuestra casa, aunque no estemos dentro. Para eso podemos poner alarmas y cámaras de seguridad, pero también podemos simular la presencia humana mediante otros aparatos que se puedan controlar a distancia.

Y es a es la clave, poder simular que no hemos salido de casa usando luces y sonidos programados y aleatorios que podamos configurar para que no sea fácil decidir si hay gente o no en nuestras casas. Para ello nos valdremos de una aplicación, Google Home, y de varios dispositivos.

Diferentes dispositivos

Luces y enchufes. Estos son los aparatos más económicos que se pueden comprar para crear rutinas cuando estemos de viaje. Las bombillas se pueden poner en cualquier lámpara compatible, pudiéndose encender y apagar y, en algunos casos, incluso cambiar de color. Los enchufes también sirven para activar otros aparatos, pero en este caso es mejor usarlos sólo con luces ya que encender la tostadora o la cafetera, por ejemplo, no es de utilidad si se está fuera.

Televisor. Otro dispositivo que ayuda mucho a dar la sensación de que hay gente en casa es el televisor. Podemos encenderlo y apagarlo cuando queramos, cambiar el volumen e incluso cambiar de emisora. Si se usa un televisor que no tiene la opción de encendido inteligente se pueden usar aparatos como el Broadlink RM para poder controlarlo a distancia, desde el móvil.

Televisor con Google TV

Aspiradora. Limpiar la casa sin estar en ella es otra acción que proyecta la idea de que hay alguien en casa. Además, estos aparatos generan un ruido muy particular. además, la casa estará limpia cuando lleguemos. Eso sí, es importante no olvidar dejar recogidas las cosas que haya en el suelo para que no tropiecen o se enreden con los cables.

Persianas. Esta es posiblemente la mejor opción que tenemos para simular presencia, pero no mucha gente tiene motorizadas sus persianas. Al domotizarlas podemos hacer que se suban y bajen como cuando estamos en casa, dando la sensación de que no está la casa sola.

Música. Por último, podemos poner música si tenemos altavoces inteligentes de Amazon o de Google, pudiendo no sólo cambiar el tipo de la misma, sino también el volumen, e incluso hacer alguna llamada usando Google Meet o Drop In de Alexa para que suene nuestra propia voz en casa.

Cómo crear una rutina

Para poder controlar estos dispositivos necesitamos tenerlos configurados con su aplicación, pero para crear rutinas lo mejor es usar Google Home. Esta app, que viene instalada en todos los móviles Android, permite hacer que se activen y desactiven en el momento que queramos, siguiendo esos pasos:

Abrir Google Home.

Pulsar en la opción Automático, en la parte inferior.

Pulsar en el icono +.

Seleccionar el tipo de rutina.

Seleccionar Añadir activador.

Pulsar en A una hora específica.

Elegir la hora y los días en los que se ejecutará la acción.

Pulsar en Añadir activador.

Seleccionar en añadir acción.

Pulsar en encender o apagar.

Si tenemos la aplicación de Alexa el proceso es similar:

Abrir a app de Alexa.

Pulsamos en la opción Más que está en la parte inferior.

Seleccionamos Rutinas.

Pulsamos en el icono + de la esquina superior derecha.

Le ponemos un nombre.

Pulsamos en Cuándo.

Seleccionamos Horario.

Establecemos el horario que queramos y la repetición.

Pulsamos en añadir acción.

Seleccionamos Hogar Digital.

Pulsamos en la sección correspondiente.

Seleccionamos el aparato que queramos.

Pulsamos en Siguiente.

Establecemos si queremos que se encienda, se apague...

Pulsamos en siguiente.

Guardamos.

Hay que tener en cuenta que si se configura, por ejemplo, una lámpara para que se encienda a una hora, hay que configurar otra acción para que se apague a otra hora. Es buena idea no hacer esto todos los días, sino de forma alterna, con horas diferentes, para que no se note que hay un patrón.

