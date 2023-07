Hinge, la app de citas, llega a España para que te olvides de Tinder para siempre

A Tinder le están apareciendo una serie de candidatos que están empujando a muchos a dejar de lado esa app de citas para centrarse en otras como Bumble o la misma Hinge. Una que acaba de aterrizar en España con la idea central de encontrar una cita al usuario para que no tenga que volver más a la app.

Si Hinge usa este objetivo es porque sabe que hay muchos usuarios desencantados con otras apps que les fuerza a conocer a personas, pero no las adecuadas o justas para una relación más larga, así que en este sentido lanza una gran apuesta para recibir la atención de esos usuarios españoles a los que cada vez les cuesta usar más una app de este tipo. El objetivo de Hinge es ofrecer el 'match' con la persona deseada por el usuario y no ocultarla como sí pretende la misma Tinder con su idea de monetizar y así al final se vaya pasando entre los distintos niveles de su suscripción mensual.

Hinge en muchos aspectos es bien similar a Tinder, pero juega a otra liga con los 'me gusta', sobre todo en los gratuitos. En Hinge hay un número muy limitado en su versión gratuita para el día. Es su forma de entender la experiencia de conocer a alguien para que así, en vez de estar haciendo gestos laterales continuos, se centre más el tiro por ambas partes. Eso sí, tiene la opción de me gustas ilimitados por el pago de 33 euros al mes, con una opción de menor precio si se hace una anual o de 6 meses.

Por ejemplo, cuando se crea el perfil, aparte de añadir 6 fotos de forma forzada, también hay que seleccionar tres preguntas predefinidas para responderlas como uno quiera. De esta manera, lo que se intenta es que el usuario ofrezca más información en su perfil y así puedan generarse conexiones más fáciles. Una forma de ser que va ligada a ser una app que pretende que las personas pasen menos tiempo coleccionando 'me gustas' y más tiempo fuera de la app con citas para conocerse in situ.

Añade vídeo o audio

Ese perfil también puede estar compuesto por una encuesta o presentaciones de vídeo y audio. La imagen personal en movimiento o la voz misma de la persona pueden ser un gran vínculo para iniciar una conversación y así llegar a más, así que en este sentido Hinge ofrece una experiencia muy interesante a todos los niveles. Lo mismo sucede con la conexión que se hace a través de los 'me gusta' o comentarios en fotos específicas de otros usuarios. Eso sí, comentar no es gratis y va vinculado a un 'me gusta'. Lo mismo sucede con las rosas que de forma gratuita se regalan una cada tantos días y va a la par que los 'superlikes' de Tinder; es decir, que si envías uno el usuario recibe la notificación al me gusta sí o sí.

Hinge es una aplicación que recoge en su seno a todas las posibles preferencias sexuales al igual que la identidad de género en un amplio espectro. De esta manera, se ofrece al usuario una representación bien extensa que incluye pronombres, opciones de orientación sexual, más de 50 opciones de género y la opción de incluir el género de forma manual.

El algoritmo de Hinge. Hinge Labs es una división especializada que se encarga del estudio del recorrido de los usuarios en la app de citas. Analiza cada paso para intentar descubrir que hace que la conexión o vínculo sea más profundo y así el usuario o la persona pueda conseguir una segunda cita. De hecho, se usa un algoritmo galardonado con el Premio Nobel para emparejar a los usuarios con la mayor precisión disponible.

Una nueva app disponible en España para citas esporádicas o encontrar el amor con una experiencia similar a Tinder, pero con sus cosas distintas que la hacen especial. Habrá que ver su evolución en el tiempo y si los usuarios españoles empiezan a probarla para que así sea más fácil conocer a alguien, sobre todo en las grandes urbes como Madrid o Barcelona donde este tipo de apps tienen más empuje. Se puede descargar en la Google Play Store o la App Store de Apple.

