David Alonso (Samsung): "El Galaxy S22 Ultra es la evolución natural del Note, es un superteléfono"

Ha llegado febrero y Samsung ha puesto toda la carne en el asador. Ha presentado seis dispositivos de gama alta: los móviles Galaxy S22, Galaxy S22+ y Galaxy S22 Ultra que aspiran a ser la referencia del mercado móvil, así como las Galaxy Tab S8, Tab S8+ y Tab S8 Ultra, tres tabletas con el último procesador de Qualcomm buscando una experiencia de alto rendimiento en un mercado que se ha reactivado.

De entre los seis nuevos dispositivos premium que Samsung ha lanzado destacan por encima del resto los modelos Ultra. El Galaxy S22 Ultra es la reencarnación del Galaxy Note, un móvil con las máximas especificaciones en potencia y cámaras a las que aspirar en el panorama Android al que hay que sumarle un diseño heredado de la familia Note, incluyendo el popular S Pen. Por otro lado, la Galaxy Tab S8 Ultra es la tableta más grande y potente que Samsung ha fabricado jamás.

En EL ESPAÑOL - Omicrono entrevistamos a David Alonso, director de negocio de movilidad de Samsung España, para conocer más a fondo no sólo qué esperan de estos nuevos dispositivos o con qué ambición llegan al mercado, sino también cuál es el enfoque de Samsung y la estrategia que buscan.

Samsung recupera el antiguo calendario. Lo hace de forma diferente a lo habitual, acompañando al trío de smartphones de gama alta otras tres tabletas, también de gama alta. ¿Cuál es la estrategia de Samsung con el lanzamiento de tanta cantidad de producto premium a la vez?

Nosotros siempre hemos tenido por esta época, a principio de año [el S21 se presentó en enero de 2021], nuestro lanzamiento grande en la categoría de smartphones. Sí que es verdad que este año hemos aprovechado y hemos lanzado una familia de tabletas de gama alta.

Samsung Galaxy S22 Ultra C.F.Q. Omicrono

Nuestra estrategia para los próximos años está basada en dos conceptos: el primero de ellos es innovación y el segundo de ellos es sostenibilidad. Dentro de la parte de innovación hay una parte muy importante que es el concepto de ecosistema, que venimos desarrollando desde hace unos años pero éste le estamos dando una vuelta de tuerca. Hemos presentado nuestra nueva interfaz de usuario, One UI 4, que desarrolla todo el concepto de ecosistema yendo más allá que nunca. No desarrolla sólo la interfaz de usuario sino que trabaja la interoperabilidad del ecosistema.

Dentro del concepto de ecosistema una parte muy importante son las tabletas y todas las capacidades y funcionalidades de la familia Tab S8, están muy centradas en la operabilidad dentro del ecosistema (smartphones, auriculares, smartwatch…)

De ecosistema se lleva hablando mucho tiempo, pero este parece ser el año que quieren fomentarlo al máximo. ¿Cuáles son los pilares para cimentarlo?

Los pilares son la interoperabilidad y la conectividad. Tanto en la familia Tab S8 como en en la Galaxy S22 hay tres conceptos fundamentales: la creación de contenidos, la visualización de contenidos y la conectividad. Esta última parte es fundamental. El compartir contenidos, tener continuidad entre aplicaciones y dispositivos (empezar usar una app en el teléfono móvil y seguir con la misma app y el mismo punto en la tableta), el poder usar la tablet como segundo monitor del PC o viceversa, el poder usar en el PC aplicaciones del teléfono, el poder tener unos auriculares y que dinámicamente —sin necesidad de hacer nada— los puedas tener conectado al mismo tiempo al teléfono al dispositivo que estés usando, son algunos de los ejemplos.

Desarrollar la interoperabilidad que haga al usuario muy, muy fácil el uso de dispositivos Android es fundamental.

Para nosotros desarrollar este concepto de interoperabilidad que haga al usuario muy, muy fácil el uso de dispositivos Android es fundamental. Pero no nos quedamos ahí, porque nosotros desarrollamos este concepto de manera abierta, apostamos por una innovación abierta. No es sólo con dispositivos Samsung, sino también con otros dispositivos Android o Windows.

El Galaxy S22 Ultra ha pasado a diferenciarse más que nunca dentro de su familia de teléfonos. ¿Cuál ha sido el planteamiento para que el nuevo S22 Ultra sea el tope de gama que aunase un Ultra y un Note en un teléfono?

Se venía reclamando por parte de los medios, los usuarios, los consumidores, de todos, un ¿y el Note qué? ¿Desaparece, se queda? Han habido muchos rumores. Creo que el S22 Ultra es la manera natural de hacerlo. Es integrar las funcionalidades del Note en otro dispositivo. Vimos una primera versión con el Galaxy Fold 3, donde teníamos la pantalla con S Pen, pero realmente la culminación llega con el S22 Ultra.

El S22 Ultra combina lo mejor de la familia S con lo mejor de la familia Note. Al final lo que tienes es la mejor cámara, las mejores características técnicas, el mejor rendimiento, junto con la mejor productividad, con el S Pen y con ese diseño típico de la familia Note —mas cuadrado— y que es completamente distinto a la familia Galaxy S22 y S22+.

Samsung Galaxy S22 Ultra C.F.Q. Omicrono

Los usuarios de Galaxy Note son muy fieles a Note, entre los que me incluyo, yo soy de Note. Son usuarios a los que teníamos que atender. Ese puntito que le faltaba para tener ese teléfono completo lo hemos conseguido con el Ultra.

Hemos cogido todas las características que tenían los Ultra anteriores, con el S21 Ultra como ejemplo más reciente, que era el tope de gama con esa mejora de productividad con S Pen de los Galaxy Note. Creo que es la evolución natural, para mi es ideal porque juntas lo mejor de los dos mundos y tienes un supertélefono. Y sí que podemos decir que el Note está de vuelta.

Una mejora de productividad que también viene con el nuevo Ultra es la capacidad de 1 TB. ¿Hacia qué tipo de usuario se enfoca un teléfono con este almacenamiento, y qué enfoque diferente tiene con respecto a los S22 y S22+?

Va dirigido a cualquier tipo de usuario porque en mayor o menor medida todos somos creadores de contenido. Estamos hablando de cámaras muy potentes, con posibilidad de grabación en 8K. Ahí no se pueden hacer milagros y a mayor calidad, más almacenamiento necesitas. Este Tera está pensado para usuarios que crean contenido, que graban... Los que tenemos hijos nos gusta grabarles y si lo hacemos con calidad necesitamos espacio. Viene para que no nos preocupemos de si me voy a quedar sin almacenamiento, sé que no va a pasar. Va dirigido a esos usuarios que quieren la mejor cámara, la mejor herramienta de edición y que necesitan espacio para estos contenidos que van creando.

Samsung Galaxy S22 C.F.Q. Omicrono

Con respecto a la diferencia con el S22+ y S22, el Ultra es el tope de gama, es el que mejor cámara, vídeo o pantalla tiene... Es lo que se ve y en lo que se diferencia. Los tres son dispositivos de gama muy alta pero es verdad que hemos distinguido entre las necesidades que tienen los usuarios. No todos están demandando una grabación en 8K o no todos son usuarios de Note. Al final lo que tenemos que atender es a las diferentes necesidades de usuarios que tenemos, por eso hemos lanzado estos tres miembros de la familia S22.

Experiencia es una de las palabras que más se ha repetido durante la presentación, ¿cuál es el enfoque que busca Samsung en ese sentido?

Es la experiencia de uso. No todos los usuarios somos iguales ni usamos el smartphone para lo mismo. Lo que tenemos que ver es que la innovación se traduzca en mejoras sobre cosas reales. Que tener una cámara de 108 megapíxeles sirva de algo. Que sepas que por tener esa tecnología vas a poder sacar una foto de tus hijos o de la Fórmula 1 impresionantes. Es que estas innovaciones que estamos introduciendo se traduzcan en cosas reales y en casos de uso de verdad, en que el télfono mejore en cosas que note la gente. Mejorar la forma en la que la gente usa las cosas. Quien crea contenido en la creación; en consumo de contenidos, en que vea series o películas lo mejor posible; quien tiene que usar varios dispositivos, que la conectividad y la interacción de todos ellos sea lo más fácil y transparente posible.

Samsung Galaxy Tab S8 C.F.Q. Omicrono

Con respecto a las nuevas Tab S8. ¿Cómo ha cambiado el mercado para que el lanzamiento grande del año venga acompañado además de tres tabletas?

Aunque hay varias causas, fundamentalmente son dos. Todo lo relacionado con el ecosistema, donde las tabletas juegan un papel fundamental. ¿Por qué —y aquí viene la segunda parte—? A causa de la pandemia nos hemos dado cuenta de que las tabletas valen para algo más de lo que pensábamos, o para bastante más. Ahora mismo no sólo se están usando para consumir contenido, sino también para crearlo, para jugar y también para entornos de productividad —ya sea personal o laboral—. Se junta todo esto y como resultado da un aumento del mercado de tabletas.

A causa de la pandemia nos hemos dado cuenta de que las tabletas valen para algo más de lo que pensábamos.

El mercado de tabletas ha crecido precisamente por todo esto. Además, el usuario está buscando otro tipo de tabletas, por eso apostamos por las pantallas grandes. Sacamos tres modelos son a partir de las 11 pulgadas y es la primera vez que lanzamos una tableta de 14,6 pulgadas, es una apuesta. Es grande pero muy ligera. Hemos detectado un mayor uso a raíz de la pandemia: hemos pasado más tiempo en casa, la hemos usado para más cosas y realmente el mercado está creciendo y los usuarios están demandando otro tipo de tabletas.

Los tres modelos vienen con el Snapdragon 8 Gen 1, con lo que no diferencia en procesador entre ellos, pero el modelo Ultra viene con más RAM que muchos de los portátiles del mercado. ¿Lo que se busca es que sustituya al PC, especialmente a esos ultrabooks que se usan en teletrabajo mixto?

Creo que es otro uso. No es el mismo el usuario de una tableta que el que puede ser el usuario de un PC. Este último está enfocado más a un entorno de productividad, Office, Salesforce... otro tipo de aplicaciones más profesionales, mientras que el usuario de tabletas está más enfocado en crear contenido, usa mucho el S Pen, por ejemplo. Por eso también tenemos varios acuerdos con empresas que se dedican al diseño gráfico.

Queremos seguir teniendo la lealtad de los usuarios de Note, se lo debemos.

Estamos haciendo mucho énfasis en la creación de contenido gráfico, vídeo, etc. Para eso el caso de uso de la tableta es distinto al del portátil. Al final tenemos que atender a las necesidades de los dos tipos de usuarios. Lo que queremos es dar libertad al usuario, por eso estamos lanzando estos dispositivos —tanto smartphones como tabletas— y por eso apostamos por una innovación abierta, estamos rodeados de partners y esto no lo hacemos solos.

Seis dispositivos de gama alta, ¿qué previsiones hacen sobre la acogida que tendrán?

Sinceramente creo que son dispositivos que van a triunfar, porque van enfocados a distintos tipos de usuarios. Es verdad que hacemos una apuesta muy clara por los Ultra. Queremos seguir teniendo la lealtad de los usuarios de Note, porque se lo debemos. Y en el caso de las tabletas lo que estamos buscando con Ultra es un nuevo tipo de usuario que tiene otro tipo de necesidades (creación de contenido, consumo de contenido en pantallas más grandes e incluso el uso de la tableta como monitor)

Creo que van a ser un éxito, es lo que esperamos, en nuestras previsiones está un incremento importante dentro del segmento premium en España y al final lo que buscamos es, como el tipo de usuario no es único, es atender los diferentes tipos de necesidades.

También le puede interesar...

Sigue los temas que te interesan