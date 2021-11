Probamos The Premiere, el proyector para tener 130 pulgadas en el hueco donde está tu televisor

Samsung The Premiere C.F.Q. Omicrono

No hay nada como la experiencia de ver una película en el cine. Una pantalla grande y un sonido que te envuelve. Para replicar las sensaciones en casa hay diferentes niveles de hacerlo, pero en todos coincide el mismo elemento necesario: un proyector. Samsung lo sabe y por eso ha lanzado en España The Premiere, un proyector de alto rendimiento que además acaba con el principal problema de poner estos dispositivos en casa, la distancia del mismo con la pared.

El principal inconveniente a la hora de usar un proyector en el salón es la logística que requiere. Hay que ponerlo en un lugar lo suficientemente alejado de la zona donde queremos proyectar y que, o se ajusta a la perfección al sitio donde se suele colocar el televisor, requiere de una pantalla adicional. Con The Premiere sin embargo, Samsung apuesta por un proyector de tiro ultra corto, es decir, está pensado para colocarse en el mismo muebel donde tendrías habitualmente tu televisor y proyectar así directamente sobre la pared.

La idea de Samsung con The Premiere es que el proyector sustituya al televisor. Tanto es así que si lo tenemos a 11,3 centímetros de distancia de la pared devolverá una pantalla de 100 pulgadas, mientras que si se separa hasta los 23,8 cm la imagen crecerá hasta las 130 pulgadas.

Eso sí, The Premiere no es para todos los bolsillos. Estos días se encuentra rebajado a 4.549 euros (al que se le puede descontar hasta 705 euros más si se entrega un televisor para renovarlo) frente a los 6.499 euros habituales. Un importe elevado que hace que este proyector vaya con un claro enfoque premium pero, ¿merece la pena?

Diseño clave

Lo más importante de The Premiere es su diseño. Cuenta con unas dimensiones compactas de 550 x 141 x 367 mm y un peso de unos 11,5 kg, es decir, no está pensado para andar moviendo continuamente pero si tenemos que transportarlo se puede hacer de forma cómoda y rápida.

Más allá de sus dimensiones, Samsung es consciente de que The Premiere está llamado a conquistar el salón y ganar un lugar fundamental en la decoración, es por eso que a primera vista no parece un proyector al uso. Cuenta con una forma redondada, terminado en dos materiales para integrarse mejor en el hogar.

La parte frontal tiene una terminación textil, que es donde está ubicada la salida de sonido, mientras que el resto del dispositivo está acabado en un polímero de alta calidad con un terminación en blanco muy elegante y que permiten integrarse en casi cualquier decoración de forma discreta y minimalista.

De este modo a simple vista sólo se apreciará una terminación de tela, el acabado plástico y la salida superior que permite la proyección en la pared. Las conexiones y el botón de control ajeno al mando se sitúan en la parte trasera. Ahí el usuario tendrá donde elegir como si de un televisor de gama alta se tratase: encontrará 3 HDMI (uno eARC), USB, LAN, salida óptica así como toma para satélite y antena.

Imagen: llega la magia

El principal reclamo de The Premiere es su capacidad de sacar una pantalla gigante de 130 pulgadas a menos de 24 centímetros de la pared, una distancia que se puede reducir a cambio de sacrificar pulgadas. En cualquier caso, el tiro ultra corto permite tener una pantalla de más de 100 pulgadas en el mismo -o menor- espacio que ocupa la peana del televisor. Si a usted le gusta la pantalla grande, éste es su dispositivo.

A diferencia de otros proyectores, The Premiere se puede ver a pleno día. Cuenta 2.800 lúmenes ANSI con los que poder disfrutar del contenido incluso teniendo las persianas levantadas. Lógicamente ganaremos detalle conforme menor luz accesoria tengamos, y que es que por muy potente que sea, sigue siendo un proyector. Aún así, destaca por encima de la competencia en el rendimiento junto a la luz natural.

Más allá del tamaño y la luminosidad, el verdadero punto fuerte de la calidad de imagen está en la fidelidad del color y en los detalles que consigue, algo nada habitual en un proyector. Cabe tener en cuenta que con este modelo Samsung apuesta por la gama alta, y sube el listón en cuanto a especificaciones y rendimiento.

The Premiere llega con tecnología triple láser, con lo que utiliza una fuente de luz triple (rojo, verde y azul) para lograr una experiencia más parecida a la que se puede tener en el cine gracias a una precisión de color y un contraste excelente. Tanto es así que se trata del primer proyector con certificación HDR10+ del mundo y también cuenta con la certificación Filmmaker Mode, el sello que asegura que la reproducción del contenido es igual a la concebida en origen por el director de la cinta.

Además, el detalle del contenido llega con una resolución 4K, con lo que tanto para ver series o películas como para jugar con la consola se hace con una precisión y detalle que no se espera de un dispositivo de este tipo. Se ve realmente bien.

Un sonido que no te esperas

Si la imagen llega para impresionar en calidad y tamaño, el golpe de gracia de The Premiere lo da Samsung con su calidad de sonido. Parece inconcebible que de algo tan pequeño y compacto salga un sonido tan potente que llega a abrazar al usuario. Se tiene una sensación envolvente total.

El proyector cuenta con un sistema de altavoces integrados con 40 vatios de audio de 4.2 canales integrados que, a través de la tecnología Acoustic Beam, distribuye el sonido por la habitación llenándola por completo para maximizar la inmersión acústica y ser capaz de diferenciar por dónde viene el sonido.

En otros proyectores el sonido del ventilador pueden cobrar un excesivo protagonismo, aquí no es el caso. Aunque su funcionamiento es evidente, en el momento en el que entra en juego el sistema de altavoces, el sonido del refresco de la máquina se apacigua y el usuario puede entrar por completo en la película o serie desconectando por completo.

Sencillo y fácil

The Premiere está bien surtido de conexiones, pero en mi caso sólo he tenido que hacer uso de ellas cuando he querido conectar la consola (cuenta con un modo juego), y es que el proyector de Samsung está pensado para ser 100% operativo por sí mismo.

En primer lugar porque bastará con colocarlo sobre una pared blanca sin necesidad de una pantalla adicional. Por otro, porque integra su sistema de Smart TV basado en Tizen que se puede experimentar en todos sus televisores. Desde él se pueden bajar todas las aplicaciones de los servicios en streaming que usamos habitualmente, así como se puede compartir el contenido desde el móvil, ya sea Android o iOS. De hecho, cuenta con soporte para AirPlay 2, con lo que si tenemos un iPhone podremos reproducir contenido de una forma muy integrada.

El proyector también cuenta con la posibilidad de ser usado a través de comandos de voz de la mano de los asistentes inteligentes Alexa o Bixby, una forma de integrar con comandos de voz nuestra reproducción de contenido.

¿Me lo compro?

Los televisores enormes ya han llegado para conquistar el salón. Ya es normal ver pantallas de 75 pulgadas en las estancias centrales de casa, aunque en las tiendas se pueden encontrar modelos de hasta 88 pulgadas con relativa facilidad. The Premiere va un paso más allá.

Está pensado para aquellos que quieren quitar su televisor para tener la mayor cantidad de pulgadas posibles. Devuelve entre 100 y 130 pulgadas con fidelidad, alta calidad y una muy buena experiencia, al tiempo que lo hace sin sacrificar la operativa de montar un proyector en casa. Está pensado para retirar el televisor y colocar el proyector, sencillamente.

Es cierto que para disfrutar plenamente de las 130 pulgadas hay que tener una habitación de un tamaño considerable y aque puede llegar a ser una experiencia que abrume en tamaño, pero es precisamente lo que busca: la experiencia de cine.

Al igual que sucede en el cine, cabe tener en cuenta que estamos hablando de un proyector, con lo que la calidad de imagen se nota un paso por debajo de los televisores de alta gama ya que la imagen no está retroiluminada. De este modo, si lo que queremos es calidad de imagen será mejor ir a por un televisor de alta gama, mientras que si lo que queremos son pulgadas The Premiere puede ser tu aliado perfecto.

