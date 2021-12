Android 12 y Samsung: analizamos 12 novedades de One UI 4

Android 12 y Samsung One UI 4 Álvarez del Vayo El Androide Libre

En septiembre pudimos conocer a fondo cuales serían las novedades de One UI 4 con Android 12 que llegarían a los móviles Android de Samsung. Han pasado ya varios meses y la versión estable está ya disponible en algunos modelos.

Nosotros hemos estado usando unos días Android 12 y One UI 4 en un Samsung Galaxy S21 Ultra, y hemos resumido las principales novedades que tendrá esta versión.

No hemos querido listar todos los pequeños cambios, para eso ya tenéis el artículo del que hemos hablado antes, sino destacar las que más nos han llamado la atención y que más usaremos en el día a día.

Nuevos Widgets

El primer cambio relevante es el nuevo panel de Widgets, así como nuevos elementos que podremos poner en los escritorios. Samsung ha dado más relevancia a esta sección después de que Google la pusiera como uno de los principales cambios de Android 12.

Panel Always on Display

Los cambios en la Pantalla Ambiente, o Always On Display, no son muy elevados, pero sí que se ha aumentado la capacidad de personalización, o el que se encienda cuando recibimos una notificación.

Protección de la batería

Protección de la batería limitando la carga al 85%

Imitando a ASUS (lo que nos parece genial) Samsung ha implantado una opción en los ajustes de batería que impide al móvil cargarse por encima del 85%, para aumentar la vida útil de la batería.

Panel de privacidad

Uno de los cambios de Android 12 (lo podéis ver en el vídeo del final de este artículo) es el panel de privacidad. Llega a Samsung con multitud de información sobre qué aplicaciones han accedido a elementos delicados como la cámara o el micrófono.

Cambio de color con fondo de pantalla

Y seguimos paseando por las novedades con el que es el mayor cambio del sistema con permiso de los Widgets: cambiar el color de la interfaz en función del fondo de pantalla que pongamos.

Samsung nos permite modificar los iconos del sistema y el panel de ajustes, además de poder seleccionar varias plantillas de color desde cada wallpaper.

Emoji AR

El sistema de creación de avatares animados de Samsung también evoluciona, y podremos usarlo no sólo en mensajes, sino como avatar en la cuenta de Samsung, como elemento en la pantalla ambiente, etc.

App de galería con borrador de elementos

La aplicación de galería también ha mejorado y añadido algunas funciones nuevas, siendo la más destacable el borrador de elementos.

Borrador

Si entramos en el menú de edición de una foto y seleccionamos Borrador podremos eliminar un objeto de una fotografía, como veis en la imagen superior. No es perfecto, pero en más de una ocasión puede ser útil.

Más rutinas en Bixby

Si alguien en la sala usa Bixby está de enhorabuena porque ahora las rutinas pueden ser más completas.

Nuevo modo oscuro

Samsung ha rediseñado el Modo oscuro para que afecte también ligeramente a las imágenes y los iconos cuando cambia el fondo, aunque no es algo que se pueda modificar.

Además, podremos bajar el brillo de forma artificial por debajo del mínimo de la barra de brillo de la zona de notificaciones.

RAM Plus

RAM Plus

Hemos hablado previamente de la opción de RAM Plus que llegaba a los móviles Samsung y en Android 12 esto estará disponible en muchos modelos. Eso si, solo podremos consultarlo en la sección de batería, porque no se puede desactivar.

Teclado de Samsung

La nueva versión del teclado de Samsung tiene los emojis, GIFs y stickers en el mismo botón. Además, podemos combinar dos emojis y añadir una animación para conjugarlos y enviarlos simultáneamente.

Personalizando el menú compartir

Si queremos, podemos hacer que las aplicaciones preferidas aparezcan en primer lugar en el menú compartir. Esto debería poderse hacer en Android por defecto, pero al menos Samsung nos da la opción.

Todos los cambios de Android 12

A todo esto hay que sumar las novedades menores de Android 12 de las que hablamos en otro artículo y que resumimos en este vídeo en el que también aparecen algunas de las mencionadas arriba.

