Android 15 Developer Preview 2 se despliega: las novedades que llegarán próximamente a tu móvil para transformarlo

Entre todas las novedades que se están comenzando a probar a través del nuevo Android 15 Developer Preview 2 se encuentra la capacidad de archivar apps desde el sistema para así ahorrar espacio en la memoria interna, pero sin perder la posibilidad de reactivar la app. Es una de las tantas novedades que se conocen hoy mismo.

La primera versión para desarrolladores de Android 15 llegó a mediados de febrero para dar el escopetazo de salida a esas versiones que irán puliendo y optimizando el sistema para que la versión final aterrice en las últimas semanas de verano.

Justo después comenzarán las betas de las capas personalizadas de los fabricantes de móviles Android. Según la agilidad de los mismos y su capacidad para lidiar con bugs para repararlos lo antes posible, Android 15 en las distintas capas podría llegar en los meses de octubre en algunas regiones; aunque siempre hay alguno que se adelanta.

Imagen de la mascota de Android Manuel Ramírez El Androide libre

Antes de repasar todas las novedades, este nuevo previo está disponible para todos estos móviles de Google: los Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8 y Pixel 8 Pro.

Soporte a conectividad por satélite

Una de las tendencias actuales es este tipo de conectividad. Con Android 15, Google ofrecerá el soporte oficial a la conectividad por satélite y para ello ha incluido elementos en la interfaz para asegurarse de dar una experiencia consistente en este especial marco de conectividad.

Imagen del soporte a conectividad por satélite Android Authority El Androide libre

Parece que la idea de Google es extender el soporte de forma internacional, y no solamente se quede en Estados Unidos. Se incluyen diversos APIs que las apps pueden usar para detectar cuando un dispositivo se ha conectado a un satélite. De hecho, la próxima versión de Android ofrece soporte al uso de esta conectividad a las apps SMS y RCS para enviar y recibir mensajes; es decir que no solo se quedará para los mensajes de emergencia.

Compartir audio y control de la sonoridad

Dos novedades relacionadas con el audio. Share Audio permitirá que se pueda compartir fácilmente el audio que se reproduzca desde un móvil a través de Auracast para que un único usuario comparta su música a múltiples auriculares y altavoces de forma simultánea.

Imagen de Share Audio Android Authority El Androide libre

Loudness control llega gracias al soporte oficial de Android 15 para el estándar CTA-2075 que permitirá a los desarrolladores de apps evitar las inconsistencias del volumen, y asegurará que los usuarios no tengan que estar ajustando el volumen cuando cambien entre cualquier tipo de contenido multimedia.

El archivado de apps

Google en Android 14 tiene la función de archivar, aunque está vinculada al uso de la Google Play Store. Lo que significa que los usuarios no pueden archivar o restaurar apps desde los ajustes de sistema de Android. En Android 15 todo cambia para que se pueda realizar este proceso desde los ajustes. Lo único que se debe de hacer es ir a la página de información de la app para archivarla o restaurarla.

Imagen del archivado de apps desde los ajustes de sistema de Android 15 Android Authority El Androide libre

Lo que estaría bien es que tuviera un sistema automático como sucede en One UI de Samsung que cuando 'entiende' que la app no está siendo usada, la archiva o desactiva automáticamente sin que el usuario no tenga que hacer prácticamente nada y el sistema mejore en su optimización.

Control del margen dinámico del HDR

Android 15 ahora permite a las apps controlar el margen dinámico para equilibrar el contenido en HDR y SDR (rango dinámico estándar). Es decir, que el sistema se encargará de elegir automáticamente el margen dinámico apropiado de HDR para las capacidades del dispositivo y la profundidad de bits del panel.

Imagen de varias imágenes en HDR y SDR El Androide libre

Lo único que en la experiencia final se puede percibir que una parte del contenido, como fotografías en HDR, puede alterar la percepción del brillo del resto en SDR (tal como se muestra en la imagen anterior). Lo que ahora permite Google es que los desarrolladores de apps puedan controlar el rango dinámico del HDR para que exista un equilibrio visual, como por ejemplo cuando se ven varias fotografías en una galería de imágenes.

Detección de grabación de pantalla y los móviles plegables

Finalmente, con Android 15 los desarrolladores van a poder declarar una propiedad que permita que su app pueda ser mostrada en las pantallas exteriores de los móviles plegables.

Es decir, que de esta forma cualquier desarrollador va a poder hacer que su app se vea o se use en la pantalla exterior de los plegables. Lo que hará que no solamente las apps de Google o de Samsung aparezcan en la pantalla exterior de los Galaxy Z Flip, sino que otras muchas puedan manejarse desde esta pantalla.

Otra de las novedades de Android 15 es que las apps 'sepan' que están siendo grabadas. De esta forma, los desarrolladores podrán hacer que cuando se detecte que se está grabando la pantalla, oculten cierto contenido de esas grabaciones.

Las pequeñas novedades

Hay cabida para esos pequeños detalles que en su conjunto forman una mejor experiencia de usuario y estas son otras novedades de Android 15, según Android Authority: