La nueva versión de Android de Nothing se deja ver de forma oficial en dos imágenes

Nothing sigue siendo una de las marcas de móviles con más carácter del mercado. La compañía ha sabido crear productos de muy buena relación calidad precio, sin devaluar su marca. De hecho, para dispositivos más económicos creó la marca CMF, que está a punto de lanzar su primer smartphone.

El diseño es posiblemente el aspecto más diferencial de esta empresa, tanto en hardware como en software. Es curioso cómo la estética se desliza del uno al otro, y vemos cómo la interfaz de los móviles de la empresa tienen una identidad tan característica. Eso se mantendrá así en el futuro, cuando los móviles de la empresa empiecen a usar IA.

Pero antes de ese momento se verá el lanzamiento de la nueva versión de su sistema operativo, llamado Nothing OS 3. Ha sido el propio CEO, Carl Pei, el encargado de dejar ver las primeras imágenes del sistema en su cuenta de X. En ellas se ve la estética de la interfaz, que sigue la misma línea que la actual, así como algunas funciones nuevas.

Nothing OS 3

En concreto las dos nuevas imágenes muestran cómo se van a ver los widgets en la pantalla de bloqueo. Esto permitirá tener información sin tener que desbloquear el móvil. El diseño sigue siendo el mismo, con toques retro y el uso de puntos como si fuera una interfaz de baja resolución.

Es curioso ver que la fecha que se marca en las imágenes es el 25 de octubre. Este día podría ser el lanzamiento de la nueva versión del sistema a los usuarios, dado que el propio Carl Pei ha confirmado que la presentación oficial será en septiembre de este año. Eso sí, quizás es un mes competido, porque posiblemente sea cerca del evento de Google de presentación de los nuevos Pixel o del de Apple, con los nuevos iPhone.

Otra imagen publicada por el ejecutivo deja entrever que uno de los puntos fuertes serán las animaciones, que mejorarán con respecto a lo que hemos visto en pasadas versiones de Nothing OS. En comentarios anteriores el propio Carl Pei dejó ver otras funciones, como que sería posible quitar el nombre de las aplicaciones en el escritorio, para tener una estética mucho más limpia y minimalista, algo que a la empresa le gusta mucho.

Es de suponer que esta versión llegará a todos los modelos de la marca, ya que no tiene muchos. No obstante, no hay aún confirmación de esto, ni de fechas para recibir la OTA, más allá de la pista dejada en las capturas de pantalla.