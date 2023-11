CMF, la marca barata de Nothing, llega a España: fecha y disponibilidad de productos

CMF by Nothing anuncia la disponibilidad global de su catálogo de productos Manuel Ramírez El Androide libre

En septiembre de este año CMF by Nothing hizo oficial la llegada de dos nuevos dispositivos para así presentarse como la submarca de Nothing. Una apuesta bien interesante partiendo de Nothing y de su fundador que siempre se ha caracterizado por dinamizar las ventas de dispositivos móviles desde nuevas marcas que casi se saca desde la manga. Ahora, con el anuncio oficial de la expansión internacional de CMF by Nothing hay dos dispositivos que llegarán a España.

Y es que justo a finales de septiembre se presentaron una serie de dispositivos entre los que se encuentra su reloj CMF Watch Pro y sus auriculares CMF Buds Pro. Dos accesorios para móviles que sí llegarán a España, aunque se desconoce el precio con el que serán puestos a la venta en el mercado español. Eso sí, el primero tiene un coste de 69 dólares y el segundo los 39 dólares.

El CMF Watch Pro cuenta con llamadas como uno de sus principales atractivos y una tecnología basada en la inteligencia artificial para la cancelación del ruido; lo que se suele conocer como ANC. En este accesorio CMF by Nothing no se ha olvidado de nada y ofrece una pantalla AMOLED de 1,96 pulgadas, GPS integrado, chasis de aleación de aluminio, resistencia IP68 contra el agua y la capacidad de personalizar el reloj con las esferas.

El CMF Watch Pro Nothing

En el diseño Nothing ya se está haciendo con un nombre en la industria y con el CMF Watch Pro no va a ser menos, ya que tiene un aspecto visual bien cuidado tanto en su construcción como en el software encargado de gestionar notificaciones, aplicaciones o esas tarjetas con la recogida de los datos de salud del usuario.

Justo en la medición de los datos de salud también cuenta con más de 110 modos deportivos, detección del ritmo cardíaco, sueño, estrés y oxígeno en sangre. Hay que contar que todos estos datos estarán proporcionados desde las tarjetas de salud en el reloj con un diseño bien exquisito como ha sido la constante para los dispositivos móviles lanzados por Nothing en estos dos años de vida.

Los CMF Buds Pro

Los CMF Buds Pro son unos auriculares inalámbricos que destacan por la cancelación activa del ruido hasta 45 dB y una frecuencia de 5.000 Hz. Este accesorio también se caracteriza por el uso de controladores de neodimio que ofrecen una gran calidad en el sonido que sumado al uso de la app de Nothing permitirá mejorar los graves desde los ajustes.

Otros detalles son su autonomía de hasta 39 horas con el estuche de carga, Bluetooth 5.3 y su compatibilidad con Google Fast Pair para vincularlos rápidamente con dispositivos Android. Otro dato de interés es el uso de seis micrófonos para unas llamadas claras aupadas por un diseño de cada auricular con dos agujeros que reducen dentro de lo posible el ruido que genera el viento.

Los CMF Buds Pro Nothing

Tal como se recoge desde el anuncio de CMF by Nothing desde su web, estos dos dispositivos podrán reservarse desde este mes de noviembre en España para que comience su distribución ya en el mes de diciembre.

