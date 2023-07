La sorpresa de la gama alta cumple en todo y lo hace con estilo: probamos a fondo el nuevo Nothing Phone (2)

Si hay una empresa en el sector de los teléfonos móviles que quiera controlar el diseño y su proyección, esa es sin duda Nothing. Al contrario que otras marcas, limitan mucho la cantidad de productos que presentan, algo que llama la atención aunque sean una marca nueva, y que en países como España aún no sea demasiado conocida. Esto es, en parte, porque su primer móvil estuvo enfocado a los más tecnófilos, pero con el segundo han cambiado la orientación.

El Nothing Phone (2) es un móvil de gama alta, aunque no llega a competir con los modelos de más de 1000 euros de algunas empresas. Se posiciona como una buena alternativa al iPhone 14 o al Pixel 7, por decir dos de sus principales rivales. Eso sí, este cambio de estrategia hace que su precio suba (649 euros en su versión de 128 GB), aunque se queda dentro de lo lógico.

Nosotros hemos estado más de una semana usándolo como móvil principal, conectándolo a todo tipo de aparatos, desde el reloj al coche, pasando por los auriculares, altavoces, etc. En este análisis te contamos si merece la pena su compra o si, por el contrario, el cambio de estrategia de la empresa ha sido un error.

Un diseño único... otra vez

El año pasado el primer móvil de Nothing llamó poderosamente la atención por su diseño. Era un terminal de formas convencionales con un acabado trasparente en la zona posterior que seguía la misma línea estética que otros productos de la marca. Este año hemos visto algo similar, muy similar, y a algunos no les ha gustado.

El Nothing Phone (2) es un móvil que mantiene la idea original de su antecesor, porque en Nothing quieren crear un diseño icónico, y eso pasa por no cambiar de forma radical a año a año lo que presentan. Es lo mismo que hace Apple, y lo que actualmente hacen otras marcas como Samsung.

Análisis en vídeo del nuevo Nothing Phone (2) Alvarez del Vayo

Con todo, hay cambios en las formas, con un mayor tamaño de pantalla, unos LEDs traseros mejorados, unas texturas más reales en la zona del cargador inalámbrico, etc. Son cambios que se aprecian cuando se buscan, pero que no saltan a primera vista, y eso puede echar para atrás a quien busque cambiar de móvil por el diseño.

También hay un cambio en el cable de carga que se incluye (no viene con cargador) ya que por primera vez tenemos un diseño transparente en este accesorio. Es el modelo de 0,8 metros, aunque podremos comprar uno más largo si queremos. Dicho eso, la parte transparente es la del conector, no el propio cable.

Nothing Phone (2) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Entre las cosas que se mantienen está la posición de las cámaras traseras (la frontal pasa de un lateral al centro), el doble altavoz, el puerto USB de carga, la ausencia de micro SD o jack de auriculares, la resistencia a salpicaduras de agua con la protección IP54... Se echa en falta una mayor protección contra el agua, pero eso hubiera subido el precio.

Nueva interfaz Glyph

Esto último es uno de los grandes cambios ya que la nueva interfaz, llamada Glyph, permite ser usada para varias cosas, como iluminar una escena que queramos fotografiar, ver el estado de la carga del móvil, ver la carga de un accesorio con el móvil mediante la bobina Qi, etc.

Nothing Phone (2) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Aún así, nos da la sensación de que es algo que normalmente no usaremos en el día a día, porque sigue siendo algo extraño poner el móvil en la mesa boca abajo, con la pantalla oculta. Es lo que busca Nothing, minimizar la cantidad de veces que usamos el móvil, o al menos no avisar con todas y cada una de las notificaciones que recibimos. Ya hemos dicho anteriormente que lo mejor que podemos hacer es apagar todas las notificaciones.

Glyph permite crear patrones de vibración y luces para cada notificación, pudiendo hacer que sepamos, sin mirar la pantalla, si una persona en concreto nos está llamado o enviando un mensaje. Esto también se aplica a los sonidos, si queremos crear patrones propios con una estética realmente cuidada. Más adelante esta interfaz de luces servirá para indicarnos cuánto tiempo tarda en llegar nuestro Uber, nuestro pedido de comida a domicilio, etc. La integración con apps de terceros es algo que se podrá usar en una actualización futura de Nothing OS.

Ahora es un gama alta

El año pasado Nothing se posicionaba en el sector de los móviles en la gama media, con un producto que, en relación calidad precio, ofrecía un trato correcto. Con todo, la potencia no era una de sus mayores virtudes, algo que han corregido en esta ocasión al usar un Snapdragon 8+ Gen 1, uno de los mejores procesadores de Qualcomm.

Hemos hablado con algunos directivos de Nothing y nos han confirmado que han apostado por este procesador y no por el Snapdragon 8 Gen 2 porque aunque este último es algo más potente y eficiente, usarlo habría implicado un sobrecoste que, según la marca, no estaría justificado, al menos no en el rango de precios en el que se quieren posicionar.

Nothing Phone (2) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Habiendo probado el Nothing Phone (2) ya podemos decir que esta elección es un acierto, con una potencia más que suficiente para lo que queramos y un consumo energético controlado, algo que ayuda a que la autonomía sea mejor que la de otros modelos con otros procesadores. Además, las opciones de memoria van desde los 8+128 GB a los 12+512 GB.

No tenemos una autonomía increíble, pero ciertamente no es un problema, algo que es de agradecer, mayormente porque el software no llega a ser tan agresivo como el de otras marcas, sobre todo las chinas.

Nothing Phone (2) Álvarez del Vayo El Androide Libre

La potencia ha sido la que esperábamos en un móvil de este precio, así como la conectividad, dejando de lado que ya no tenemos micro SD o jack de auriculares, algo que Nothing tiene claro que es cosa del pasado. Sí que se mantienen los dos altavoces, aunque aquí aún hay mucho margen de mejora, porque aunque el volumen es bueno, la calidad no es la que esperaríamos de un gama alta.

Subiendo el brillo

En el análisis del Nothing Phone (1) del año pasado pusimos la pantalla como el elemento más débil del conjunto. La calidad de imagen no era mala, pero el brillo era, del todo, insuficiente. En este caso Nothing ha dado un salto de gigante, comparable al salto de potencia.

Nothing Phone (2) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Ahora tenemos una pantalla OLED de 6,7 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco adaptativo de 1 a 120 Hz, al ser un panel LTPO de tercera generación. Pero lo mejor es que el brillo es mucho más alto que el de la pantalla del Nothing Phone (1). Ahora llegamos a los 1600 nits de brillo máximo en el uso de contenido HDR, aunque el brillo medio normal estará entre los 500 y los 1000 nits.

Esto hace que usarlo en exteriores al sol no sea un problema, y para confirmarlo lo hemos llevado a la piscina en plena tarde en Sevilla, con un sol de justicia que le ha puesto las cosas difíciles al terminal. Aunque no ha mostrado un brillo imponente sí que podemos decir que ya no hay que buscar la sombra para una interacción puntual.

Mejorando la fotografía

El apartado fotográfico es uno de los más importantes en cualquier móvil, máxime en uno de este rango de precios. El Nothing Phone (2) ha cambiado su cámara principal para ponerla a la altura de sus rivales, y ha usado el ISP del nuevo procesador para mejorar de forma notable el HDR.

El sensor principal es un IMX890 de 50 Mpx, capaz de ofrecer unas imágenes con un HDR muy bueno, tanto en las zonas claras como en las oscuras, y con una veracidad de color que no siempre vemos en este rango de precios. Los tonos pueden parecer algo desaturados, pero nos parece un acierto por parte de Nothing haber tomado esta decisión. El contraste es algo alto en ocasiones, pero aún así nos parece una buena cámara para un móvil de esta categoría. De noche la calidad es correcta, pero no vemos un gran salto con respecto al año pasado, donde el Phone (1) no quedaba mal, teniendo en cuenta que su precio era inferior.

Nothing Phone (2) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Seguimos sin tener zoom óptico, pero Nothing ha usado el recorte del sensor principal de 50 Mpx para ofrecernos un recorte de 2 aumentos a partir del mismo, para dar una imagen con calidad pero sin necesitar meter un zoom de gran potencia, lo que hubiera encarecido el precio final. La calidad no es la mejor, sinceramente, y el recorte en zonas de unión de los árboles y el cielo, por ejemplo, muestran artefactos que mezclan los colores.

Donde no ha habido cambios en el hardware es en el gran angular, que se mantiene idéntico al modelo anterior en resolución y tipo de sensor, Samsung JN1 de 50 Mpx, pero que mejora en parte por el nuevo software de procesado. La calidad era ya algo inferior al sensor del Nothing Phone (1), y aquí se nota más, al tener una mejor cámara principal.

La cámara frontal ahora cuenta con 32 Mpx, el doble de resolución de la que teníamos en el modelo anterior. El vídeo de la misma nos ha gustado mucho, por cómo trata las pieles, por cómo estabiliza... pero el modo de fotografía automático suaviza mucho las caras, sobre todo de noche cuando quiere evitar que haya ruido y acaba pareciendo que nos hemos maquillado de forma exagerada.

El vídeo de la cámara trasera puede ser 4K a 60 fps pero delante sólo podremos grabar a 1080 p a 60 fps. Llama mucho la atención que las marcas aún saquen modelos de móviles de precios medios y altos que no pueden grabar 4K con la cámara delantera.

La calidad del vídeo es bastante buena, casi a la altura de lo que hace Google con los Pixel. De noche la calidad baja, y hay ruido, pero aún así el móvil sale adelante incluso en la estabilización, que no es igual que de día, pero que es mejor que móviles de mucho mayor precio de hace dos o tres años.

La batería no decepciona

La batería de este smartphone es de 4700 mAh, algo más pequeña que los 5000 mAh que son ya el estándar en muchas marcas, pero no deja de lado la carga inalámbrica, algo que nos parece un acierto. La carga rápida es de 45 W por cable, siendo compatible con PD 3.0, y de 15 W de forma inalámbrica, pudiendo también cargar otros dispositivos a 5 W, como los auriculares de Nothing.

Nothing Phone (2) Álvarez del Vayo El Androide Libre

La primera prueba nos ha dado unas 5 horas de pantalla con más de 24 horas de uso, y lo hemos utilizado para jugar, para hacer alguna foto, varias llamadas, lo hemos conectado a los Nothing Ear (2), al coche, al reloj...

La segunda prueba ha sido exclusivamente en interiores, con el brillo en automático y con conexión Wifi. Hemos llegado a las 5 horas de pantalla con más de 40 horas de uso.

La tercera prueba ha sido completamente en exteriores, sin Wifi, haciendo fotos, vídeos, jugando y usando apps sociales. Hemos llegado a las 5 horas de pantalla con más de 30 horas de uso.

La última prueba medida ha sido también en exteriores, pero con un uso mucho más intenso, en el que hemos hecho muchas fotos y vídeos, sobre todo, aunque también hemos leído en la playa y hemos jugado. Hemos superado a las 6 horas y media de pantalla con más de 24 horas de uso.

Llega Nothing OS

Una de las diferencias principales de este móvil con otros de similar precio es el software. Nothing OS llega a su versión 2.0 ofreciendo una estética industrial y una mayor apuesta por los widgets, algo que en Android aún no se explota lo suficiente.

[Mejor que Pixel: Nothing OS 2,0 es mi versión de Android favorita por 11 razones]

Una de las mejoras de esta versión es el modo monocromático, que permite poner los iconos y parte de la interfaz en escala de grises, para minimizar la llamada de atención que suponen muchos iconos cuando estamos con el móvil en la mano. También se han implementado las carpetas redimensionables, que ya vimos en HONOR y que han llegado posteriormente a Xiaomi y OPPO.

Nothing Phone (2) Álvarez del Vayo El Androide Libre

También hay que recalcar la personalización de dichas carpetas, la opción de dejar una app en ventana flotante, el poder vincular de forma cómoda no sólo los auriculares de la marca, sino también los Tesla. La integración es cómoda y puede evitar tener que usar el widget de la app del fabricante.

En cuanto a las actualizaciones, Nothing ha anunciado 3 años de cambios mayores de Android y 4 años de parches de seguridad bimensuales, posicionándose entre los mejores del sector, lejos de Samsung pero igualando a marcas como Google.

Nothing Phone (2) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Todo esto es gracias al mayor número de ingenieros que la empresa ha dedicado a esto, pasando de 5 a 100 en este departamento. Con todo, quedan cosas por pulir, como la inclusión de muchos más iconos para poder personalizar mejor la interfaz, el poder escoger iconos de forma individual en cada aplicación, etc.

¿Me lo compro?

Nothing ha decidido mover de categoría su segundo móvil, pasando de la gama media a la gama alta, lo que le ha permitido mejorar la cámara, la batería pero, sobre todo, el procesador y la pantalla, dos elementos clave en este rango de precios. Y ese es el otro cambio. Los precios de este modelo serán los siguientes:

8+128 GB: 649 euros.

12+256 GB: 699 euros.

12+512 GB: 799 euros.

Como veis, estamos ante un concepto diferente de lo visto en el primer Nothing Phone, pero también la empresa quiere alejarse un poco del público más tecnófilo y acercarse a los que simplemente quieren un buen móvil, un móvil con una relación calidad precio que haga que cualquier usuario considere su compra.

¿Lo han logrado? Desde nuestro punto de vista sí. Personalmente, no me veía usando en mi día a día un Nothing Phone (1) como móvil principal, pero perfectamente podría estar con este Nothing Phone (2) muchos años. Lo único que yo echaría en falta, el teleobjetivo, me consta que es algo que le da igual a la mayoría de compradores.

Características técnicas

Procesador y memoria Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Memoria RAM: 8 / 12 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 / 512 GB.

Pantalla Tamaño: 6,7 pulgadas.

Resolución: FHD+ (2400 x 1080 píxeles).

Tecnología: OLED LTPO3.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Brillo máximo: 1600 nits.

Camara trasera Principal: 50 Mpx.

Gran Angular: 50 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 32 Mpx.

Conectividad 5G.

4G

Bluetooth 5.2.

Wifi 6.

Sensor de huellas en pantalla.

Autonomía Batería: 4700 mAh.

Carga rápida: 45 W.

Carga inalámbrica: 15 W.

Carga reversible: 5 W.

Otros Puerto USB-C.

Doble altavoz.

Dimensiones y peso Dimensiones: 162,1 x 76,4 x 8.6 mm.

Peso: 201,2 g.

Sistema operativo Versión de Android: 13.

Interfaz del fabricante: Nothing OS 2.0.

