El Nothing Phone (2) es la competencia perfecta del iPhone 14 y del Google Pixel 7

Actualmente el mercado de los smartphones europeo, y el español no es una excepción, se encuentra en un cambio de ciclo. Por primera vez se venden menos móviles que en el ejercicio anterior, y eso hace que algunas empresas se replanteen estrategias. Por ejemplo, las que solían presentar muchos modelos diferentes limitan los lanzamientos, pero eso hace que las marcas que tienen muy pocos lanzamientos tengan más oportunidades de destacar. Aunque también presenten renovaciones menores.

Una de estas últimas es Nothing, la empresa fundada por Carl Pei con sede en Londres, que ha anunciado su segundo teléfono móvil, uno que se parece mucho a su antecesor, el Nothing Phone (1), pero que a la vez es muy diferente al estar en una categoría distinta, el Nothing Phone (2). Aquel era un móvil de gama media, este lo es de gama media alta, o gama alta, y su precio (desde 649 euros) así lo atestigua.

Este cambio de estrategia obedece a un intento de la compañía de llegar a un público más grande, uno que quiere un móvil bueno pero que no quiere lo máximo del mercado. El tipo de público que se podría comprar un iPhone 14 o un Pixel 7, terminales de gama alta que no son lo más avanzado del catálogo de sus respectivos fabricantes.

Manteniendo la esencia

Este móvil se asemeja en fotos y vídeos mucho a su antecesor, y eso es porque la empresa no quiere cambiar radicalmente el diseño de sus productos de un año a otro. De hecho, en eso también recuerdan a Apple y Google, que iteran sus modelos año a año, mejorándolos, pero sin hacer cambios radicales en su imagen, algo que sí hacen los fabricantes chinos, por ejemplo.

EL ESPAÑOL - El Androide Libre pudo conversar con David Sanmartin, el responsable de Nothing en Europa, hace unos meses y ya nos avanzaba que la intención de la empresa con todos sus productos era crear una estética icónica y, una vez logrado eso, ir puliéndola y mejorándola en cada nuevo modelo.

Mothing Phone (2)

Esto es exactamente lo que ha pasado con el Nothing Phone (2), un terminal que en la mano demuestra que tiene diferencias con su antecesor, por la mayor pantalla, por la parte trasera curvada, por el mayor número de LEDs en la interfaz Glyph, etc.

Donde no hay cambios es en lo esencial, con el sensor de huellas en la pantalla, un doble altavoz, perforación para la cámara frontal (aunque ahora está en el centro y no en un lateral), doble cámara trasera, ausencia de microSD o jack de auriculares...

Los LEDs se quedan

Otra de las características que se mantienen en este modelo son los LED traseros que conforman la llamada interfaz Glyph. Con ella podremos tener notificaciones y avisos de funciones sin tener que mirar la pantalla del móvil. Por ejemplo, podemos ver el volumen del terminal cuando pulsamos los botones, saber quién nos llama, cómo va la carga...

Estos LEDs han sido rediseñados y mejorados, con más zonas de iluminación independiente que permitirán tener más usos. Además, podremos encenderlas todas a la vez simplemente manteniendo pulsado el acceso directo de la linterna, en la zona de las notificaciones.

Mothing Phone (2)

Con el nuevo Glyph Composer los usuarios pueden personalizar su experiencia y crear tonos y patrones de llamada. Y en un futuro las aplicaciones de terceros se integrarán en esta función, permitiendo saber por ejemplo lo cerca o lejos que está nuestro UBER.

Más potencia

En el interior sí que vemos muchos cambios. El primero es el procesador. Nothing apuesta por el Snapdragon 8+ Gen 1, algo que ya se había confirmado y que posiciona a este modelo, en este aspecto, en la gama alta. Es cierto que no se ha elegido el Snapdragon 8 Gen 2, pero ha sido una merca cuestión de conveniencia, al poder rebajar el precio del móvil más sin comprometer la potencia o la eficacia energética. Y se dará fe de ello en unos días cuando se publique el análisis.

Mothing Phone (2)

Este procesador podrá estar acompañado de 8+128 GB de memoria para la versión más económica o de 12+256 y 12+512 GB para las más potentes. Será la única diferencia entre las tres versiones disponibles, que podrán elegirse en dos colores, blanco y negro.

La conectividad viene dada por 5G, NFC, Wifi 6E, GPS de doble banda, bluetooth 5.2 y una integración muy estudiada con los productos de la marca, los actuales y los que vendrán en el futuro, como avisaba el propio David Sanmartin en EL ESPAÑOL - OMICRONO.

La pantalla es su mayor cambio

Pero donde de verdad se ve un salto de categoría con respecto al modelo de 2022 es en la pantalla. Ahora se usa un panel de 6,7 pulgadas con resolución 2400 x 1080 px, tasa de refresco de 120 Hz con tecnología LTPO3 y un brillo máximo que puede alcanzar los 1600 nits. Eso sí, ese brillo máximo sólo se podrá aprecia en contenido HDR10+, pudiendo llegar a 1000 nits en el uno normal. pero eso ya permite usar el terminal en cualquier localización, hora del día y circunstancia.

También hay novedades en las cámaras, con un sensor frontal de 32 Mpx y un sensor trasero principal renovado, de 50 Mpx. Donde no hay cambios es en el gran angular, que usa la misma cámara que el modelo del año pasado. Eso sí, el ISP del nuevo procesador de Qualcomm permitirá obtener mejores imágenes pese a contar con el mismo hardware.

Mothing Phone (2)

La batería es de 4700 mAh, y cuenta con carga rápida de 45 W, incluyendo el cable en la caja, pero no el cargador. Y sí, este cable es el curioso cable de cabeza transparente que hemos visto en algunas imágenes. Se mantiene la carga inalámbrica, una de las señas de identidad del modelo del año pasado.

El software es la estrella

Donde más novedades veremos es en el software. No en vano el equipo de ingenieros de la empresa ha pasado de 5 a más de 100 miembros en pocos años. Esto nos deja claro que Nothing está apostando fuertemente por un software muy personalizable, como se veía hace poco.

Mothing Phone (2)

Nothing OS 2.0 está basado en Android 13 y coge todas las mejoras de esta versión de Android y las une a la estética industrial de Nothing OS. Además, incluye nuevas funciones, como la posibilidad de modificar el tamaño y el aspecto de las carpetas, la integración con coches de Tesla y, en un futuro, incluso la creación de tonos personalizables con sonidos muy particulares gracias a la colaboración de Swedish House Mafia.

Precio y disponibilidad

Este móvil se pone a la venta en España a través de la web de Nothing así como de sus principales distribuidores. Habrá tres versiones, todas disponibles en blanco y negro, y con memorias diferentes.

8+128 GB: 649 euros.

12+256 GB: 699 euros.

12+512 GB: 799 euros.

Ahora solo resta que la empresa complete el lanzamiento de productos de este año con nuevos dispositivos para ecosistema. Quién sabe, quizás un nuevo reloj inteligente.

Características técnicas

Procesador y memoria Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Memoria RAM: 8 / 12 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 / 512 GB.

Pantalla Tamaño: 6,7 pulgadas.

Resolución: FHD+ (2400 x 1080 píxeles).

Tecnología: OLED LTPO3.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Brillo máximo: 1600 nits.

Camara trasera Principal: 50 Mpx.

Gran Angular: 50 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 32 Mpx.

Conectividad 5G.

4G

Bluetooth 5.2.

Wifi 6.

Sensor de huellas en pantalla.

Autonomía Batería: 4700 mAh.

Carga rápida: 45 W.

Carga inalámbrica: 15 W.

Carga reversible: 5 W.

Otros Puerto USB-C.

Doble altavoz.

Dimensiones y peso Dimensiones: 162,1 x 76,4 x 8.6 mm.

Peso: 201,2 g.

Sistema operativo Versión de Android: 13.

Interfaz del fabricante: Nothing OS 2.0.

