Nothing Ear Stick, análisis: unos auriculares que destacan en diseño

Nothing es una de las marcas que más ruido ha hecho en los últimos meses en el sector de la electrónica de consumo. Su primer dispositivo, los Nothing ear (1), gustaron bastante, y su primer móvil, el Nothing phone (1), supuso un soplo de aire fresco en diseño.

Hoy vamos a hablar del tercer dispositivo que lanzan, otros auriculares, llamados Nothing Ear Stick, que vienen a colocarse por debajo de los Nothing ear (1) aunque tienen ciertas características en las que son mejores que los primeros auriculares.

El precio será uno de los puntos más controvertidos, pero hablaremos de él en el apartado correspondiente.

Características Nothing Ear Stick

Colores Diseño transparente.

Control por gestos Pellizco.

Pellizco prolongado.

Reproducir/ pausar música; contestar/ terminar llamada.

Ir a la próxima canción.

Rechazar llamada.

Llamadas Cancelación de ruido para llamadas.

Conectividad Bluetooth 5.2.

Radio de conectividad de 10m.

Peso y tamaño Funda de carga: 87.1 x 29.8 x 29.8 mm.

Auricular inalámbrico: 29.8 x 18.8 x 18.4 mm

Peso: 46.3 gramos (los 2 buds y la funda de carga). 4,4 gramos 1 bud.

Carga USB-C.

Autonomía 7 horas para los buds.

22 horas con funda de carga.

Porcentaje de batería puede ser mostrado en el móvil.

Un diseño casi único

Nothing Ear Stick Álvarez del Vayo El Androide Libre

Los Nothing Ear Stick son auriculares TWS que no son muy diferentes en forma de los demás auriculares cuando los tenemos en la mano. Se mantiene el diseño con partes transparentes, algo que los distingue rápidamente de otros, pero aun así no han cambiado mucho con respecto a los Nothing ear (1).

Lo que sí ha cambiado es la caja de carga, que ahora tiene forma circular y recuerda a una barra de labios. Siendo sinceros, no es la primera marca que se inspira en este complemento femenino, pero el acercamiento de Huawei fue mucho más clásico.

Nothing Ear Stick Álvarez del Vayo El Androide Libre

El sistema de apertura es cómodo, así como poner y quitar los auriculares cuando hemos cogido el tranquillo. En un lateral tenemos el conector USB-C para cargar y el botón de emparejamiento.

El mayor inconveniente de esta caja es que es mucho más voluminosa que la anterior, que ya era grande. No obstante, todas las personas que han visto la misma se han quedado encantadas con el diseño, lo que explica el público al que va dirigido, el que no valora tanto la técnica como la estética.

Sin almohadillas

Nothing Ear Stick Álvarez del Vayo El Androide Libre

Si dejamos de lado la caja el mayor cambio de diseño de los Ear Stick es la ausencia de almohadillas, algo muy importante para un gran número de consumidores, como nos han explicado desde Nothing. La forma se ha elegido tras más de 200 iteraciones de diseño y 100 pruebas en personas diferentes.

Personalmente prefiero el aislamiento que dan las almohadillas, pero he de reconocer que algunas personas me han dicho, directamente, que no usarían nunca unos auriculares que les entaponaran los oídos, aunque eso suponga dejar pasar algo de ruido exterior.

Nothing Ear Stick Álvarez del Vayo El Androide Libre

La comodidad que proporcionan no está mal, pero depende mucho de la oreja de cada uno. A mí no me han parecido ni más cómodos ni más incómodos que los ear (1). Y, al igual que me pasa con todos los auriculares, cuando llevo más de 3 horas me empiezan a molestar.

Y eso que estos auriculares son más ligeros que muchos otros competidores, pero no es el peso lo que acaba molestando.

Adiós a la cancelación de ruido

Nothing Ear Stick Álvarez del Vayo El Androide Libre

Los ear (1) presumían de tener cancelación de ruido activa, algo que aquí se omite por muchos motivos, entre ellos la ausencia de almohadillas. No tiene sentido intentar cancelar un ruido que está entrando directamente en el oído al no tener el sellado de la silicona.

Pese a eso, la calidad de sonido de los Ear Stick es mucho mayor que la de sus antecesores, algo que nos ha llamado mucho la atención, puesto que están en una parte más baja del catálogo.

Nothing Ear Stick Álvarez del Vayo El Androide Libre

Tienen mejor sonido por usar un mejor driver, además de por incluir algoritmos que optimizan el nivel de los bajos en función del sonido externo. También hemos notado una mejor calidad de conexión por bluetooth con el móvil o el ordenador, y la calidad de llamada no está nada mal, en parte por la presencia de tres micrófonos para mejorar de bloqueo de ruido en dichas llamadas.

Por si eso fuera poco, disponemos de un ecualizador en la aplicación, que ha cambiado su nombre a Nothing X. En esta app podemos modificar la configuración de sonido, y los gestos.

Adiós al toque, hola al pellizco

Nothing Ear Stick Álvarez del Vayo El Androide Libre

Otro de los cambios de estos auriculares lo tenemos en los gestos. Aquí no hay superficies transparentes para pulsar o deslizar el dedo, sino elementos metálicos en los que tenemos que hacer pinza, como en los auriculares de Apple.

Nothing dice que es para evitar tener que golpear en la oreja con el dedo y para impedir que haya toques accidentales en las personas que tienen el pelo largo. Esto último no lo sé, no tengo el pelo así, pero los gestos de estos Ear Stick me han parecido mucho menos prácticos y eficaces que los de los ear (1).

Autonomía y carga

Nothing Ear Stick Álvarez del Vayo El Androide Libre

Estos Nothing Ear Stick disponen de una carga rápida que les permite tener dos horas de escucha con 10 minutos de carga.

La autonomía roza las 7 horas, aunque depende del volumen usado. La ausencia de la cancelación de ruido activa hace que la autonomía sea mayor que en los ear (1). Con la caja de carga sumamos 22 horas más.

Lo que hemos perdido también es la carga inalámbrica, aunque no es algo que mucha gente valore, sobre todo en este rango de precios.

Precio y encaje en el catálogo

Cuando tuve la ocasión de hablar con uno de los responsables de producto de Nothing sobre estos auriculares, le pregunté por el precio: 119 euros.

Nothing Ear Stick Álvarez del Vayo El Androide Libre

Si conocéis los anteriores productos os puede llamar la atención que hayan lanzado unos auriculares como estos a un precio mayor que el que tuvieron los ear (1). O quizás no, si habéis visto la subida de precio de ese modelo.

Los Nothing Ear (1) han pasado de costar 99 euros a 149 euros en una de las mayores subidas de precio que hemos visto en los últimos años, y eso no es raro. La inflación y el cambio de divisas han hecho que la empresa no pueda mantener el precio original.

Con ese movimiento, además, los Nothing Ear Stick se posicionan como los auriculares más baratos de la compañía, pero también lo hacen en un segmento de precio muy competido. Nothing busca pelearse directamente con los Apple Airpods 3, mucho más caros, pero no puede obviar a todo el resto de rivales: vivo, OPPO, Xiaomi, Samsung, Anker, JBL y muchísimas otras firmas.

Además del sonido la empresa ha apostado muy claramente por el diseño y, en ese sentido, tenemos que reconocer que ha acertado.

