David Sanmartín (Nothing): "Pisamos el acelerador, tenemos 5 dispositivos en desarrollo"

David Sanmartín, cofundador de Nothing.

A final de enero de 2021 Carl Pei, una de las caras más reputadas del panorama tecnológico tras cofundar OnePlus, daba a conocer su nueva empresa: Nothing. En la aventura no se embarcaba solo, lo hacía junto a pesos pesados de su anterior etapa como fecha como Akis Evangelidis o el español David Sanmartín.

Sanmartín no sólo es cofundador de Nothing, así como el máximo responsable de la compañía para el Sur y Este de Europa y tiene una visión clara a lo que debe aspirar la nueva marca: que la tecnología sea no sólo más accesible al usuario, sino también más transparente, que aporte valor y sea un elemento diferencial. Romper con el mercado desde dentro, con una propuesta que nadie se ha atrevido hasta ahora igualar.

Este ambicioso reto tiene como compañeros de viaje a Tony Fadell (padre del iPod), el popular youtuber Casey Neistat; el cofundador de Twitch, Kevin Lin; el CEO de Reddit, Steve Huffman; Google Ventures; Teenage Engineering o Qualcomm. Así como han llegado a acuerdos con retailers especializados y de gran consumo como El Corte Inglés o Fnac para que sus productos estén al alcance del usuario.

De momento el único producto que tienen en el mercado son los Nothing ear (1), unos auriculares que no dejan indiferentes gracias a un diseño rompedor, buenas características y una combinación de calidad y precio muy interesante. Pero no por ello quiere decir que sean una empresa de audio. Aspiran a todo con un mundo más conectado y con una tecnología mejor integrada en la sociedad.

Charlamos con David Sanmartín en EL ESPAÑOL - Omicrono para hacer repaso de este primer año recorrido, palpar de primera mano cómo ha sido desde levantar una empresa de tecnología desde cero a lanzar su primer producto, conocer un poco más el futuro de la empresa y sus aspiraciones, así como desgranar lo que puede aportar Nothing al mercado español.

Nothing ha cumplido su primer aniversario, ¿cómo ha sido este primer año de levantar una compañía tecnológica desde cero?

¡Menudo primer año!

Durante esta primera etapa teníamos objetivos claros: difundir el nombre de Nothing, asentar las bases del negocio (tanto a nivel regiones, equipo, financiación...), pero además sorprender a los usuarios con nuestro primer lanzamiento, los ear (1), y presentarlo como una declaración de intenciones, convirtiéndolo en uno de los lanzamientos más esperados del año. Ha recibido muy buenas críticas, tanto de los usuarios como de los medios de comunicación y, hablando mal y pronto, se está vendiendo como churros. Actualmente hemos conseguido vender más de 400.000 unidades y nuestro pronóstico total es de 600.000 —por poner las cosas en perspectiva, el primer iPod vendió alrededor de 400.000 unidades—.

Con el éxito de los ear (1) hemos probado y confirmado nuestra hipótesis de que el mundo está aburrido con el panorama actual en el campo de la tecnología de consumo, y que existe una oportunidad y un hueco en el mercado para que surjan personas y compañías con ideas nuevas.

Con el éxito de los ear (1) hemos confirmado que el mundo está aburrido con el panorama actual en el campo de la tecnología de consumo. Existe un hueco en el mercado para que surjan personas y compañías con ideas nuevas.

Por supuesto, este éxito inicial es gracias a nuestro equipo, nuestros inversores, y por supuesto a los usuarios, que nos han acompañado todo este año y nos ayudado con sus comentarios a que mejoremos, no solo nuestros productos, sino también en cómo dar forma a Nothing, tanto a nivel de marca como de empresa.

Es cierto que no ha sido un camino fácil, ya que iniciamos el proyecto en medio de una pandemia mundial y hemos hecho malabares para crear la marca junto a un equipo de más de 150 personas, la creación y lanzamiento de nuestro primer producto, y conseguir financiación (más de 74 millones de dólares) para hacer todo eso realidad.

Probamos los Nothing ear (1) Carmen Suárez

Por supuesto habrá cosas que se podrían haber hecho mejor, pero al final estamos abriendo un camino completamente nuevo. Consideramos siempre todo, desde lo que hacemos a cómo lo hacemos, y ha sido muy gratificante ver cómo nuestra visión cobraba vida poco a poco pero de forma constante.

Este año hay aún más en juego, ya que tenemos el deber de actuar y ejecutar mejor, superarnos y escalar nuestras capacidades como equipo para desarrollar y sacar provecho de nuestro potencial.

Carl Pei es la cara visible de Nothing, pero usted también es uno de los cofundadores de Nothing, ¿cómo se toma la decisión de irse de OnePlus y crear una nueva compañía?

Después de casi 7 años en OnePlus y ver nacer y crecer la empresa desde el principio, sentí que era el momento adecuado de iniciar un nuevo capítulo en mi vida profesional. Siendo un apasionado de la tecnología, quería embarcarme en un nuevo proyecto que me emocionase e ilusionara. Y sin duda, emprender una compañía desde el principio y ser partícipe de todas las decisiones es todo un reto.

Los Nothing ear (1) frente a otros auriculares Chema Flores Omicrono

He tenido la oportunidad y la suerte de haberme encontrado con compañeros de un gran talento y que comparten la pasión por la tecnología y el diseño. Hablando entre nosotros, siempre comentábamos los problemas que creíamos que hay en el sector y nuestra aspiración por crear tecnología que inspire y que apetezca tener en nuestro día a día.

Con esta visión clara de lo que queríamos crear, empezamos a hablar con otros emprendedores e inversores que sentían lo mismo. Juntos decidimos iniciar Nothing. Y una vez que contamos con el apoyo de Google Ventures, conseguimos que todo progresara bastante rápido, y hasta la fecha.

El sector de la tecnología de consumo es quizá uno de los de mayor competencia, ¿por qué desarrollarse aquí y qué buscan aportar que no haya ya?

Los socios fundadores que formamos Nothing nos conocemos desde hace tiempo de trabajar en distintos aspectos de la industria de tecnología. En los últimos tiempos, comentábamos cómo el mercado de la tecnología de consumo se había vuelto un tanto repetitivo y estancado, y no creemos que esté inspirando a las nuevas generaciones sobre un futuro mejor gracias a ella, al contrario de lo que pasaba hace 10 o 15 años.

El mercado de la tecnología de consumo se ha vuelto repetitivo y estancado, no creemos que esté inspirando a las nuevas generaciones sobre un futuro mejor gracias a ella, como sí pasaba hace 10 o 15 años.

Creo que todos somos conscientes que durante la mayor parte de los últimos 20 años el diseño de Apple ha dominado el mercado de hardware. Y hemos visto y seguimos viendo como otras marcas se esfuerzan por diseñar productos similares para ir a lo seguro, y que no se atreven a innovar en este sentido. Desde Nothing queremos trazar nuestro propio camino en lo que respecta al diseño y la tecnología. Queremos demostrar que no tenemos miedo a desafiar el statu quo actual creando productos mejores y más icónicos, llevando la tecnología a lo esencial y devolviendo optimismo y entusiasmo a la industria.

Además, desde Nothing queremos demostrar que Europa tiene la habilidad y el talento para producir una empresa de tecnología verdaderamente líder en el mundo. La tecnología en Europa está en auge, y el respaldo de Google Ventures lo demuestra.

Su primer, y de momento único, lanzamiento son los ear (1), ¿por qué unos auriculares?

Nothing ear (1) es el punto de partida de nuestro viaje y el primer dispositivo de nuestro ecosistema. Pensamos en este primer dispositivo porque para nosotros la música, los podcasts, audiolibros, etc, son una forma de sumergirnos en otro mundo, pero que además es un mundo que elegimos nosotros, tanto para desconectar, como para conectar con nosotros mismos.

Nothing ear (1) Chema Flores Omicrono

Más allá de eso, sí que consideramos que había mucho espacio para la diferenciación en lo que respecta al diseño, donde podíamos ofrecer un valor añadido. En ese sentido nos permitía añadir además elementos transparentes, que forma y formará parte de nuestra identidad visual y se trasladará a más productos.

Además, como área de hipercrecimiento, el mercado de los auriculares nos iba a permitir establecer una base fértil a medida que reforzamos nuestras capacidades y nos preparamos para acceder a nuevas categorías de productos.

Decía Carl Pei en un post en la comunidad de Nothing que la compañía es como un iceberg, que sólo se ha visto la punta. Que los ear(1) son una pequeña demostración de lo que son capaces, ¿a qué quieren aspirar?

Todo está por venir... y sin duda queremos sorprender. Queremos ver un cambio en el sector de tecnología, y nosotros queremos ser el cambio. Pero por supuesto, aunque tenemos una ilusión clara, creo que somos prácticos, con los pies en la tierra y la mirada puesta en el largo plazo. Cuando nos enfrentamos a desafíos, perseveramos manteniendo la calma y la racionalidad.

Queremos ver un cambio en el sector de tecnología, y nosotros queremos ser el cambio.

Los ear (1) destacan por su diseño, ¿será un aspecto clave en todos los productos que vayan sacando?

Sin duda será un aspecto clave. De hecho, es uno de los puntos por los que decidimos embarcarnos en crear Nothing. Hoy en día todos los productos son prácticamente iguales y se confunden unos con otros. Como antes comentaba, el mercado está muy estancado en este sentido, y desde Nothing queremos devolver ese tipo de emoción al campo de la tecnología de consumo. Celebrar el diseño y el arte.

Para nosotros es tan importante el diseño que de hecho el diseño final de los ear (1) es nuestra tercera iteración. Nunca vamos a lanzar un producto que no compraríamos nosotros mismos y recomendaríamos a nuestros amigos y familiares, incluso si eso significa volver a la mesa de diseño. Cada elección de diseño, desde pulir los imanes hasta encontrar el adhesivo invisible adecuado, se consideró cuidadosamente. Incluso algunos proveedores nos rechazaron porque pensaron que no sería posible. ¡Pero lo conseguimos!

El otro punto fuerte de los ear(1) es la combinación de la calidad y precio, ¿el usuario busca maximizar cada euro?

Para nosotros es importante aportar valor al usuario final, por lo que nuestro objetivo es ofrecer dispositivos de calidad que tengan tanto un diseño como un trasfondo. Pero también reconocemos la necesidad de una buena relación entre calidad y precio y es algo que nos tomamos muy en serio en el desarrollo de nuestros productos, junto con nuestro compromiso de eliminar barreras y dar vida a un diseño único.

Nothing ear (1) Chema Flores Omicrono

En Nothing estamos trazando un camino completamente nuevo que exige que nos mantengamos fieles a nosotros mismos y a nuestra visión, y por ello repensamos todo. Desde lo que hacemos y cómo lo hacemos hasta lo que incluimos y lo que dejamos fuera del producto.

También es cierto que el mercado de auriculares inalámbricos es una categoría bastante madura, por lo que los componentes son más accesibles de lo que solían ser.

Quieren que la relación con la tecnología sea más fluida y transparente. La mayoría del tiempo nos relacionamos con ella desde el smartphone, ¿tendría sentido un smartphone propio o por economía de escala y competidores está descartado? ¿hacia dónde podemos esperar que se expanda la marca Nothing?

De momento, no podemos comentar más sobre nuestros planes de desarrollo de productos, pero compartiremos información pronto. Lo que sí que hemos confirmado, es que para conseguir nuestra misión, estamos pisando el acelerador y trabajando en más de 5 dispositivos que se encuentran actualmente en desarrollo.

Para conseguir nuestra misión, estamos pisando el acelerador y trabajando en más de 5 dispositivos que se encuentran actualmente en desarrollo.

Tenemos la ventaja de haber sido los últimos en llegar y ya hemos visto lo que funciona y lo que no, y podemos aprovechar ese conocimiento para crear mejores productos para los consumidores; aquellos que pueden ser reinterpretados y elevados con la visión/misión de Nothing y el enfoque de diseño.

Meta ha presentado recientemente el metaverso, se esperan gafas de realidad mixta de varias compañías tecnológicas, el internet de las cosas ha salido un poco del hogar y llega a los coches... ¿hacia qué mundo hiperconectado cree que vamos? ¿cómo será nuestra relación con la tecnología?

Para nosotros, el futuro digital perfecto será cuando la tecnología esté tan avanzada e integrada en nuestras vidas que se desvanecerá en el fondo, aunque esté en todas partes. Con el tiempo, todos los diferentes dispositivos se comunicarán entre sí y las personas podrán organizar toda su vida digital en un espacio conectado.

Nothing ear (1) Chema Flores Omicrono

Nothing es una compañía de aspiración global, con sede en Londres. ¿Qué espera del mercado español? ¿cómo es el consumidor patrio?

España es un mercado con una gran cantidad de oportunidades, y además evoluciona rápidamente con una proporción cada vez mayor de usuarios jóvenes conscientes de la calidad que buscan y que compran las mejores soluciones tecnológicas, así como seguidores de las últimas tendencias, lo que lo convierte en un mercado ideal para Nothing. En los próximos años nuestro objetivo es contar y compartir sinergias con los partners adecuados para atender este mercado.

Han sacado una terminación negra de cara a Navidad, han llegado a grandes tiendas en España, ¿cómo ha sido la acogida?

Desde el principio quisimos presentar los ear (1) en negro, pero necesitábamos que el diseño de la carcasa y el auricular fueran perfectos. Llevó más tiempo del que pensábamos dar con el diseño con el que nos sintiéramos más cómodos, pero llegó justo a tiempo para principios de Diciembre, y conseguir así una edición más especial de cara a las Navidades.

Desde el principio quisimos presentar los ear (1) en negro, pero necesitábamos que el diseño de la carcasa y el auricular fueran perfectos. Llevó más tiempo del que pensábamos.

La acogida ha sido muy buena, y creemos que es porque el diseño es más minimalista y sobrio, y el feedback que tenemos es extremadamente positivo. Además del de nuestros partners estratégicos, con los que algunos hemos estrenado colaboración con esta edición tan especial.

¿Dónde ve a Nothing dentro de cinco años?

Nuestra misión es eliminar las barreras entre las personas y la tecnología para crear un futuro digital sin fisuras. Para liderar la industria y hacer realidad nuestra visión, nuestro objetivo es construir un ecosistema integrado de productos y servicios tecnológicos icónicos, que cuenten con un diseño sólido, que sean fáciles de usar, y que se conecten sin esfuerzo no solo entre nuestros productos, sino también con marcas de todas las industrias.

Sigue los temas que te interesan