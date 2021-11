Nothing llega a acuerdos con El Corte Inglés y Fnac para hacer crecer la marca en España

Nothing ear (1) Chema Flores Omicrono

Nothing, la compañía tecnológica que lanzó los auriculares ear (1) el pasado julio, ha anunciado el cierre de acuerdos con El Corte Inglés y Fnac con la idea de ampliar su negocio en España con "el objetivo de contar y compartir sinergias con los partners adecuados". Además, Nothing desembarca en el país con un equipo local "para estar más cerca de los españoles".

La marca de tecnología cofundada por Carl Pei, uno de los creadores de OnePlus, amplía así su presencia en España, un mercado que consideran "estratégico que ha demostrado ser clave en la expansión de la compañía (...) gracias al crecimiento y el éxito obtenido en los últimos meses con el lanzamiento de su primer producto.

Aunque Carl Pei es la cara visible de la compañía, no es el único cofundador de la nueva marca de tecnología. Otro de los impulsores que ha hecho crecer la nueva compañía es David Sanmartín, cofundador y responsable de la región de Europa para Nothing, quien considera que "España es un mercado en el que se aprecia la tecnología, se apuesta por la innovación y los productos de calidad son especialmente bien valorados por el consumidor. También es conocido por ser un país de early-adopters, que buscan y compran las mejores y últimas tendencias en soluciones tecnológicas. Esto convierte a España en un mercado ideal para Nothing".

El equipo propio en España permitirá a la compañía permitirá tener una presencia estable en el mercado para estar más cerca del usuario para poder conocer de primera mano sus intereses y opiniones, y así poder desarrollar nuevos productos sorprendentes e innovadores, explica la empresa en un comunicado.

Probamos los Nothing ear (1) Carmen Suárez

Más allá de la creación de un equipo propio en España, la compañía ha ampliado sus acuerdos con minoristas para hacer crecer la distribución y su presencia en el mercado nacional.

A su ya existente colaboración con Amazon España, se suman ahora acuerdos con El Corte Inglés y con Fnac. Con los primeros tienen especial foco en elcorteingles.es, que "ha permitido a la compañía ampliar su presencia en España", pero más allá del punto online existe el compromiso de llegar a puntos físicos en "un futuro próximo".

Con la Fnac por suparte, "Nothing pasará a formar parte de la cartera de marcas tecnológicas punteras del distribuidor, especialistas en ofrecer una experiencia de usuario única", indica la empresa.

Emilio Alvarez, vicepresidente de ventas en Nothing España, explica que "en esta carrera de fondo, no hay duda de que la alianza con los partners clave de distribución de tecnología supone un gran paso para la marca en España, nos permite acercarnos a todos los usuarios y situarnos entre las marcas tecnológicas más punteras", afirma.

