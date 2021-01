El cofundador de OnePlus desvela Nothing, su misteriosa nueva empresa

Nothing, la nueva misteriosa empresa de Carl Pei. Nothing Omicrono

Hace ya unos pocos meses que Carl Pei, uno de los fundadores de OnePlus junto a Pete Lau, dejó la compañía que lo hizo grande. No lo hizo para retirarse ni mucho menos; lo cierto es que su idea era fundar una nueva empresa. Así lo ha hecho, y en España ya sabemos el nombre de la compañía que disfruta del favor de algunos de los nombres más importantes de la industria: Nothing.

Nothing en inglés es 'nada', y es que la filosofía de la nueva marca de Pei es simple: romper con todo y dejarlo todo al desnudo. Olvidarse de todas las estrategias empresariales vistas y hacer un reinicio completo. Este último concepto, afirmado por el propio Pei.

Lo curioso de este asunto es que no se sabe nada más. Pei ha anunciado cómo será su marca a nivel estético, pero a fecha de publicar este artículo no sabemos qué productos lanzará la firma, ni cuándo ni de qué manera.

Nothing, todo un misterio

A giant reset button 🔲 => https://t.co/0i3OgJxKXJ pic.twitter.com/MuvsmDuFVg — Carl Pei (@getpeid) >January 27, 2021

Pei ha sido muy escueto en redes sociales. Un único tuit anuncia la llegada de Nothing, junto a un enlace a Instagram. Si lo seguimos, vamos a una cuenta que solo tiene una publicación, un pequeño teaser que muestra las intenciones de Pei con esta marca. En la descripción de Instagram, Nothing afirma que "la tecnología debería pasar a un segundo plano y sentirse como nada".

La web de Pei, lo único que hace es repetir el teaser visto en Instagram. De todo esto, se deduce un concepto muy simple. Pei quiere que la tecnología funcione pero en segundo plano, sin estar presente de primera mano, basándonos en los conceptos que una voz femenina suelta en el tráiler de la compañía.

Por supuesto, Pei no ha dado fecha alguna sobre cuándo se lanzarán más detalles. Es cierto que las noticias deberían llegar en las siguientes semanas, pero no se sabe si Pei dará más detalles de Nothing.

Después de que Pei dejara OnePlus, no tardó mucho en anunciar la existencia de esta firma, aunque en las últimas semanas su nombre y su logo han estado en secreto, incluyendo los productos que lanzarán. El cofundador de OnePlus, además, aseguró que tenía altísimos nombres involucrados en la empresa en calidad de inversores, como uno de los directivos más longevos de Apple.

