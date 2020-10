El cofundador de OnePlus confirma su adiós: "El éxito de OnePlus continuará"

Se confirmaba la noticia este mismo mes: Carl Pei, cofundador de OnePlus, dejaba la empresa. La misma persona que fundó la compañía china en 2013 y que junto a Pete Lau la llevó al éxito ya ha hecho oficial su salida. Lo ha heecho mediante una emotiva carta lanzada en los foros de la compañía, que podemos leer también desde España.

OnePlus siempre ha sido una empresa que ha tenido en cuenta el feedback de sus usuarios, quizás demasiado. Los foros de OnePlus han sido en más de una ocasión un punto de reunión muy importante entre los usuarios y los encargados de la empresa; no es un misterio por ende que Pei haya elegido este lugar para despedirse.

Pei no se ha cortado en absoluto a la hora de hablar de su marcha de la empresa. Asegura que sigue creyendo que OnePlus tendrá éxito y asegura que los motivos que le han llevado a abandonar OnePlus no han sido ni mucho menos negativos.

Carl Pei abandona

Carl Pei. OnePlus Omicrono

"Gracias". Así titula Pei su carta, de corta duración pero repleta de información. El hasta hace poco encargado de los OnePlus Nord ha repasado estos casi 7 años en OnePlus, explicando que desde pequeño ha crecido en Internet y que la necesidad de tener una marca de smartphones diferente le motivó a abrir OnePlus junto a su compañero, Pete Lau.

Su andadura comenzó a los 24 años, donde pasó la mayor parte de su edad. "Habiendo cumplido 24 años cuando comenzó OnePlus, es donde pasé la mayor parte de mis 20 y también donde crecí. Desde entrevistar nerviosamente a mi primer empleado, hasta enfrentar un pánico escénico severo la primera vez que presenté un producto, hasta aprender a administrar un equipo… El viaje ha sido real. Las cosas que hemos logrado y aprendido... no puedo empezar a imaginar una aventura más gratificante."

No faltan las palabras bonitas a Lau, pese a que ha habido rumores desde la prensa anglosajona hablando sobre una supuesta disputa entre él y Pei. "Estoy eternamente agradecido con Pete por arriesgarse con este chico sin un título universitario, sin nada a su nombre más que un sueño. La confianza, la tutoría y la camaradería nunca se olvidarán. Gracias por la oportunidad de tu vida."

"El éxito continuará"

Carl Pei, hablando con Marques Brownlee sobre el OnePlus Nord. Marques Brownlee Omicrono

El hecho de que Pei se haya ido justo antes de la salida del OnePlus 8T ha suscitado rumores de todo tipo. Dado que Pei era una de las caras más visibles de OnePlus y que siempre ha sido el encargado de dotar a la empresa de ese carisma que tanto la diferencia, los usuarios especularon sobre si el motivo de su salida era que la empresa ya no es lo que era.

Todo lo contrario. Pei cree que OnePlus es una "fuerza a tener en cuenta cuando se trata de smartphones emblemáticos. Y con la nueva línea de productos Nord, este éxito continuará en nuevos segmentos de mercado". Estas palabras no son raras, ya que recordemos que Pei era el responsable de la línea Nord.

Pei finaliza con unas palabras que reflejan que, salvo sorpresa, el motivo que ha llevado al magnate a dejar la empresa ha sido simplemente querer tener tiempo libre. "Nunca me he arrepentido de haber confiado en mi instinto, y esta vez no es diferente. Estos últimos años, OnePlus ha sido mi enfoque singular, y todo lo demás ha tenido que pasar a un segundo plano. Espero tomarme un tiempo libre para relajarme y ponerme al día con mi familia y amigos. Y luego seguir mi corazón a lo próximo que venga."