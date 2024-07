Aluvión de rumores sobre los próximos iPhone: de un modelo ultradelgado al próximo teléfono barato

Aunque los iPhone 16 vayan a ser el centro de atención este año en España y los rumores estén totalmente focalizados en estos nuevos teléfonos, otros dispositivos como los iPhone 17 o los iPhone SE (los 'iPhone baratos', más bien) están recibiendo cierta atención. Un nuevo rumor bastante importante da información sobre estos dos próximos productos, y provienen de una fuente bastante fiable.

Hablamos de Ice Universe, un filtrador oriundo de China que ha dado ya pinceladas sobre los iPhone 16 y otros dispositivos de Samsung. Por ejemplo, el leaker ha filtrado información sobre las pantallas de los iPhone 16 Pro y sobre los iPhone 15 lanzados el año pasado. Ahora, afirma conocer detalles sobre precios y especificaciones de los iPhone 17 e iPhone SE.

En concreto, Ice Universe ha hablado del próximo iPhone SE de 4ª generación y de la familia de los iPhone 17. También ha hablado del futurible iPhone 17 Slim, también conocido como iPhone 17 Ultra que lleva fraguándose supuestamente desde hace 8 años. Un dispositivo increíblemente caro y que se caracterizaría por ser ultrafino, adoptando la estética de los iPad Pro M4.

Los nuevos iPhone 17

Ice Universe ha revelado casi al completo toda la gama de los iPhone 17, incluyendo tanto los modelos Pro como los modelos estándar. No obstante, el mayor dato respecto a esta filtración es la desaparición del modelo Plus de la familia iPhone, apostando por un modelo Slim ultrafino, que sería con diferencia el más caro de todos.

Y es que en los últimos años, Apple ha tenido dificultades para encontrar un cuarto modelo de iPhone que tuviera gancho en la gente. Los iPhone mini pasaron a mejor vida debido a sus malas ventas, y los iPhone Plus no parecen haber tenido el alcance esperado. Así, nacería este supuesto iPhone 17 Slim. Esta es la lista filtrada por Ice Universe:

iPhone 17: pantalla LTPO de 6,27 pulgadas por 799 dólares (749 euros)

iPhone 17 Pro: pantalla LTPO de 6,27 pulgadas por 1.099 dólares (1.009 euros)

iPhone 17 Pro Max: pantalla LTPO de 6,86 pulgadas por 1.199 dólares (1.109 euros)

iPhone 17 'Slim' o 'Ultra'. pantalla LTPO de 6,65 pulgadas y diseño ultrafino por 1.299 dólares (1.199 euros)

¿Por qué es importante la inclusión de las pantallas LTPO en los modelos iPhone 17? El hecho de que los modelos iPhone 17 estándar vayan a tener estas pantallas de refresco variable indica que tendrán ProMotion a 120 Hz, algo que por el momento solo estaba reservado a los iPhone de la gama Pro. Esta sería la primera vez que ProMotion llegaría a toda la familia iPhone.

Por otro lado está el iPhone 17 Slim, que sería el nuevo buque insignia de la familia, superando en precio al iPhone 14 Pro Max. La clave de este modelo estaría en su extrema delgadez, consiguiendo un diseño ultrafino con la misma filosofía que el que tiene el iPad M4 actual. Eso sí, sin saber exactamente cómo repercutiría esto en la autonomía del dispositivo.

Tabla publicada por 'Ice Universe' con detalles técnicos de los iPhone. Ice Universe Weibo

Ice Universe también comparte una pequeña ficha sobre estos nuevos iPhone 17, en la que se extraen sus características. Los iPhone 17 Pro y Pro Max tendrían 12 GB de memoria RAM, USB-C y el chip A19 Pro. Por su lado, los iPhone 17 y 17 Slim tendrían chips A19, 8 GB de memoria RAM y los ya vistos paneles LTPO a 120 Hz.

Estas son malas noticias ya que según este rumor, el iPhone 17 Slim sería el modelo más caro de toda la línea pero no el más potente. De hecho, tendría más similitudes con el iPhone 17 estándar que con los iPhone 17 Pro y Paro Max, montando un chip A19 y 8 GB de memoria RAM. Tampoco falta la cámara principal de 48 megapíxeles en todos los modelos.

Lo cierto es que no parece tener mucho sentido que el iPhone 17 Slim sea más caro que el Pro Max y tenga menos características. Es posible que esta información no sea exacta, y se haya asumido así debido a que este modelo sustituye al iPhone Plus, que comparte especificaciones con el modelo base. Así, es de esperar que este 17 Slim sea sustancialmente más potente, si es que llega a ver la luz del día.

iPhone SE 4 con pantalla OLED

El iPhone SE de 4ª generación, el 'iPhone barato', también aparece mencionado en esta nueva filtración. Y los datos son tremendamente interesantes. Para empezar, montaría el chip A18 de los iPhone 16, certificando que este modelo se parecerá enormemente a los iPhone lanzados este año 2024. Pero su mayor punto de venta está en su pantalla.

iPhone 14 y iPhone 14 Plus Apple

Por primera vez, el iPhone SE recibiría una pantalla OLED y además sustancialmente más grande, pasando de las irrisorias 4,7 pulgadas del anterior iPhone SE 3 a unas brutales 6,06 pulgadas. Eso sí, a 60 Hz y sin tecnología LTPO. Para compensar, el iPhone SE 4 tendría un sensor de 48 megapíxeles y entre 6 y 8 GB de memoria RAM. Ice Universe, de esta forma, confirma los rumores lanzados hace ya meses sobre el tema.