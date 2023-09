Filtrado el próximo iPhone barato: mismo diseño que el iPhone 14 pero con el botón acción

Uno de los eternos olvidados en lo que a iPhone se refiere es el iPhone SE, la versión más económica de los dispositivos de Apple. Actualmente van por su tercera generación y aunque de momento han conseguido salvar el tipo con un cuerpo obsoleto repleto de hardware potente, muchos piden un cambio. Ahora, aparecen más rumores todavía del próximo iPhone SE 4.

Así lo asegura MacRumors, que especifica algunos de los detalles de diseño y hardware que marcarán a este nuevo dispositivo. Según fuentes internas del medio, el desarrollo estaría enmarcado dentro del proyecto Ghost, y recibiría un diseño por fin renovado, basado sobre todo en los iPhone 14 básicos. Es decir, que pasaríamos del diseño de un iPhone 8 a un iPhone 14.

No obstante, el chasis será distinto, hasta el punto de incluir un esperable puerto USB-C y el mismo botón de acción de los iPhone 15 Pro. Este último punto genera dudas, ya que no tendría mucho sentido que un dispositivo supuestamente barato tuviera una característica que los modelos superiores, los iPhone 15, no disfrutan.

El supuesto iPhone SE 4

El puerto USB-C en los iPhone SE 4 sería un añadido fruto del mandato regulatorio de la Unión Europea, certificando la definitiva muerte del Lightning. Salvo estos dos detalles, externamente este nuevo iPhone SE sería básicamente un iPhone 14, eliminando por completo el Touch ID y adoptando el Face ID con notch.

Eso sí, el mayor cambio de todos se aplicaría a la cámara. Mientras los iPhone 14 y 15 cuentan con dos cámaras (un sensor angular y un sensor ultra gran angular), el iPhone SE 4 tendría un único sensor de cámara y un flash, aunque no se sabe si Apple eliminaría el módulo cuadrado de cristal, ya que actualmente Apple está barajando diseños para este aspecto.

iPhone 14 y iPhone 14 Plus Apple

Tanto es así, que habría hasta cinco diseños distintos, que irían desde agrupar el sensor de cámara y el flash en una única protuberancia o mantener el anillo de cámara elevado sobre el cristal, similar a lo que hizo el iPhone XR de 2018. MacRumors sugiere que este iPhone SE tendría un sensor de cámara de 48 megapíxeles, aunque no tendría ni siquiera gran angular.

La duda queda en la pantalla, ya que no se sabe si Apple reaprovecharía el panel OLED de los iPhone 14 o directamente adaptaría un panel IPS similar al de los iPhone11. De hecho, los rumores anteriores sugerían que este iPhone SE tendría el diseño de un iPhone 11, manteniendo el mismo diseño e incuso su pantalla IPS HD.

Nuevo diseño y botón de acción del iPhone 15 Pro Apple Omicrono

Más detalles indicarían que este iPhone SE 4 estaría siendo usado para probar el módem 5G interno de Apple, con nombre en clave Sinope (aunque no sería el único, ya que se estaría usando una versión alterna de un iPhone 15 Pro Max). Debido a los últimos acuerdos entre Qualcomm y Apple, todo apunta a que no tendremos ese módem propio hasta por lo menos 2026.

Como MacRumors apunta, esta información está reservada para las versiones preliminares a la preproducción, por lo que aún habría muchísimo margen para cambios futuros en este dispositivo. De hecho, este iPhone se encontraría en etapas tempranas de desarrollo, por lo que aún es probable que estos cambios acaben por desecharse.

