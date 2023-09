El 'iPhone' de ChatGPT está más cerca: cierra una millonaria inversión para llevarlo a cabo

La revolución de la inteligencia artificial ha entrado en su fase más encarnizada. En España es fácil ver cómo los principales agentes de la Big Tech como Google, Amazon o Microsoft están pugnando por liderar estas tecnologías, y actualmente están en batalla encarnizada por ello. Un nuevo rival parece alzarse, y nada menos que de la mano del creador de ChatGPT y de Jony Ive, exdiseñador de Apple.

Tal y como aseguran desde The Financial Times, tanto OpenAI como Jony Ive y su estudio, LoveFrom, estarían en conversaciones con Masayoshi Son, CEO de SoftBank, para crear una nueva empresa que aspire a construir "el iPhone de la inteligencia artificial". O lo que es lo mismo, el producto empresarial que revolucione el mercado de la IA.

Según fuentes internas de FT, el CEO de OpenAI, Sam Altman, habría buscado la ayuda de Ive a través de su firma de diseño, LoveFrom, con la idea en mente de crear un producto de consumo centrado en las tecnologías de IA como ChatGPT. Estas conversaciones, ya avanzadas, habrían puesto sobre la mesa una ronda de financiación de más de 1.000 millones de dólares.

El iPhone de la IA

El que quieran construir un "iPhone de la IA" es más que un concepto de marketing. Una de las claves de la revolución que supuso el primer smartphone de Apple es que cambió por completo la experiencia de uso de un teléfono móvil, llevando a firmas como Android a repensar el diseño de su primer teléfono. Ive y Altman desean hacer lo mismo.

El papel de Son, CEO de SoftBank, radica en que ha estado presente en dichas conversaciones, en este caso poniendo sobre la mesa de discusión a ARM, la firma tecnológica que ha dado arquitectura, por ejemplo, a los chips de Apple. Lo que buscan los tres magnates es desarrollar una empresa que aprovecharía tanto los recursos como el "talento" de los tres grupos empresariales, y ya habría recibido la ya mencionada financiación multimillonaria.

Fotomontaje con una imagen de una IA y con el logo de OpenAI. Manuel Fernandez | ArtemisDiana en iStock iStock | Omicrono

No obstante, aunque las conversaciones estarían en etapas avanzadas, hay que aclarar que no hay ningún producto planteado por el momento, y que el dispositivo en cuestión aún sería poco más que una idea en proceso de diseño. Además, no hay ningún acuerdo cerrado, por lo que esta idea podría tardar meses en materializarse por completo.

En un principio fue The Information la que trató el tema, asegurando que las conversaciones se habían delimitado en torno a reuniones entre Altman e Ive. No obstante, la novedad está en la presencia del CEO de SoftBank en las mismas, y en la ronda de financiación. Estos serían sinónimos de que, pese a no haber un acuerdo en firme aún, pronto habrá una nueva empresa destinada a revolucionar la IA como la conocemos.

Steve Jobs sujetando el primer iPhone de la historia.

FT cita que la intención de esta compañía y, por consiguiente, de este futuro producto sería ofrecer una experiencia de uso de la inteligencia artificial mucho más fluida para el usuario. No es para menos, ya que por el momento, las mejores herramientas de interacción con la IA consisten en el uso de chatbots como ChatGPT, que siguen dependiendo de smartphones y ordenadores para ser ejecutados.

