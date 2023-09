El creador de ChatGPT y el exjefe de diseño de Apple planean crear un nuevo dispositivo basado en IA

Sam Altman, CEO de OpenAI y 'padre' de ChatGPT, la popular inteligencia artificial (IA) entrenada para mantener conversaciones y con la que quiere moderar Internet al decidir si censura publicaciones, se ha reunido en varias ocasiones con Jon Ive, exjefe de diseño de Apple. Unas visitas que han tenido como objetivo discutir la creación de un nuevo dispositivo de hardware de IA.

El director ejecutivo de OpenAI ha estado planteando el desarrollo de un dispositivo de inteligencia artificial con el legendario diseñador de la compañía de la manzana mordida, tal y como recoge el medio The Information. Sin embargo, no se han ofrecido detalles acerca de cuál sería el hardware o si realmente decidirán construirlo, o si simplemente se queda en un debate que no termina llegando a ningún lado.

Lo que sí queda claro es que Sam Altman y Jon Ive han estado debatiendo en varias ocasiones sobre cómo podría ser este nuevo hardware diseñado específicamente para la era de la inteligencia artificial, según recoge el informe. Unas reuniones en las que también ha estado presente Masayoshi Son, CEO de Softbank, quien habría participado en algunos aspectos de la conversación; aunque no está claro si se mantendrá ligado al proyecto.

Hardware de IA

Los detalles sobre este nuevo dispositivo no han salido a la luz, ya que solamente se conoce que ha habido estas reuniones. Aun así, en las diferentes redes sociales ya se está especulando con la posibilidad del lanzamiento de un teléfono con inteligencia artificial creado por Altman e Ive. Pero no dejan de ser más que rumores, por lo que hay que esperar a que los participantes en el proyecto arrojen algo de luz.

A lo largo de su historia OpenAI ha recibido inversión de parte de grandes empresarios y compañías, por lo que se intuye que el papel de Softbank en este proyecto podría estar ligado al apartado financiero. Por su parte, Jon Ive es toda una leyenda en el mundo de la tecnología. Trabajó estrechamente con Steve Jobs, cofundandor de Apple, y pasó más de dos décadas en el gigante tecnológico.

De hecho, al popular diseñador y creativo se le atribuye el diseño de los iMacs de colores y del iPhone, dos dispositivos que impulsaron el negocio de la tecnología. En 2019 Jon Ive dejó Apple y fundó la firma de diseño LoveFrom con su amigo Marc Newson, y desde entonces ha colaborado con marcas como Ferrari o Airbnb.

