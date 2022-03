He probado el iPhone con 5G más barato: ideal para estar en el ecosistema de Apple sin gastar de más

Apple celebró la semana pasada su evento Peek Performance, cuyo lanzamiento estrella fue el Mac Studio con el potente procesador M1 Ultra. Sin embargo, hubo un elemento vertebrador de la presentación: el rendimiento. Bajo esa premisa llegaron nuevos iPad Air con el chip M1 y iPhone SE con el potente A15 Bionic, el mismo que tienen los iPhone 13. Todos dispositivos que se podrán comprar desde el viernes en España.

El nuevo iPhone SE es el móvil 5G más barato de Apple (529 euros), una apuesta de la compañía por ofrecer un smartphone accesible que sirva de entrada a su ecosistema al tiempo que aproveche la conexión a la última tecnología de redes, como lo viene haciendo con sus últimos modelos.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos pasado los últimos cinco días con el iPhone más barato que puedes comprar para probar sus novedades, comprobar cómo se mueve y qué tal rendimiento da, así como poner a prueba la evolución con respecto a la generación anterior lanzada en 2020.

Un iPhone barato

El iPhone SE de tercera generación es el teléfono más barato que se puede encontrar en el catálogo de Apple, sin embargo, no es tan barato como lo era su predecesor. El nuevo móvil incrementa su precio en 40 euros en las tres versiones de capacidad con respecto al modelo de 2020 (64, 128 y 256 GB por 529, 579 y 699 euros, respectivamente). Algo que se entiende por la incorporación del nuevo chip que le hace compatible con 5G.

5G en el iPhone SE C.F.Q. Omicrono

La conectividad 5G es clave para entender cómo se diferencia este teléfono de otras opciones de iPhone asequibles que se pueden encontrar en el mercado. Hay que entender que la vida de un teléfono de la manzana puede alcanzar hasta los 7 años por actualizaciones de iOS, con lo que los nuevos smartphones han de llevar ya este chip. Aquí también es clave el procesador, el nuevo músculo que permitirá extender la vida útil del teléfono.

Para tener un teléfono potente, conectado a 5G y a un precio que ronde los 500 euros es necesario recortar. Apple apuesta por mantener el diseño del iPhone 8 —lanzado hace cinco años y heredado del iPhone 6— y el último que conserva el botón Touch ID en pantalla. El diseño del iPhone SE se nota como de una generación pasada, otra época de entender los smartphones.

iPhone 13 (izq) y iPhone SE (der) C.F.Q. Omicrono

Tiene un diseño compacto y delgado que se hace realmente cómodo en el bolsillo y de manejar a una mano, pero en el que se echan de menos una pantalla mayor (tiene 4,7 pulgadas) para aprovechar realmente el contenido de redes sociales y coberturas web que no habían sido ideadas cuando el diseño original 8 llegó al mercado. Aún así, su diseño sigue funcionando. Es operativo, manejable y lo he estado usando como teléfono principal sin problemas, te acostumbras a ello. Esta apuesta de ir a líneas de diseño más antiguas es arriesgada, pero los datos dan la razón a Apple: no frena las ventas ya que el iPhone SE de 2020 se colocó como el 8º smartphone más vendido en 2021 en el mundo.

Más allá de las dimensiones, el diseño es todo lo que se espera de un iPhone. Terminaciones de gama alta combinando aluminio y cristal, un buen peso —ligeramente menor al modelo de 2020—, una gran respuesta de TouchID, pantalla Retina HD que se ve realmente bien, resistencia al agua (IP67) o carga inalámbrica pensando en el gran público. Es perfecto para entrar o mantenerse en el ecosistema Apple al menor precio posible.

iPhone 13, iPhone SE y iPhone 13 Pro Max C.F.Q. Omicrono

A15 Bionic, llegó la magia

El principal valor del nuevo iPhone SE de tercera generación está en lo que no se ve. Más allá del nuevo chip 5G, la incorporación del procesador A15 Bionic es el que refuerza tres puntos claves indispensables para la compra de este iPhone barato: fluidez, rendimiento y durabilidad.

El A15 Bionic es una bestia. No sólo está por delante de cualquier procesador que pueda llevar un móvil de la competencia en el mismo rango de precio, sino incluso de teléfonos que le dupliquen el precio. Es ahora mismo la referencia de la industria en rendimiento, lo que le asegura una vida útil al teléfono a largo plazo.

iPhone SE C.F.Q. Omicrono

Por poner en contexto, el A15 es el procesador que montan los iPhone 13 y 13 Pro, con lo que el iPhone SE no sólo se nota suelto a la hora de manejarlo o usarlo en aplicaciones que demandan mucho potencial gráfico como videojuegos, sino que está especialmente dedicado en tareas de aprendizaje automático apoyándose en el sistema Neural Engine de 16 núcleos. Incorpora así nuevas y mejores funcionalidades en cámaras, uso y optimización para adaptarse el teléfono a cómo se comporta el usuario.

Más allá del rendimiento, el gran punto a favor de este chip es su eficiencia energética. Manteniendo el mismo factor de forma —e incluso reduciendo su peso— el nuevo iPhone SE amplía en dos horas de uso la autonomía con respecto a la generación anterior. Apple estima que son unas 15 horas de reproducción de vídeo y en nuestra experiencia de uso durante estos días lo cierto es que ha aguantado el día sin problemas haciendo un uso intensivo.

iPhone SE C.F.Q. Omicrono

El chip móvil más reciente de Apple es compatible con el módem 5G, una conectividad que quizá ahora mismo no es esencial, pero que sí será clave para poder sacar todo el rendimiento a aplicaciones o experiencias móviles en el ciclo de vida que se espera de ese teléfono. Este teléfono está hecho para durar y la incorporación del 5G es la prueba más clara.

Cámara: evolución, no revolución

Es precisamente el chip A15 el responsable de los cambios que podamos notar en la cámara con respecto a la generación anterior. El iPhone SE de 2022 sigue montando una cámara gran angular de 12 megapíxles, con una apertura de f/1.8, estabilización óptica y zoom digital x5. Sin embargo, es el potente chip de Apple el que pone la magia para llevar la experiencia de fotografía de la empresa, a los 500 euros.

Cámara del iPhone SE C.F.Q. Omicrono

El nuevo iPhone SE incorpora la tecnología Deep Fusion, que usa técnicas de machine learning para procesar las fotos píxel por píxel y lograr así una mayor textura y detalle en cada toma. Además, es la primera vez que en un iPhone de este rango de precios se tiene Smart HDR 4 (más avanzado que el iPhone 12), la tecnología que segmenta la imagen para aplicar diferentes ajustes en color, contraste y ruido del sujeto frente al fondo, así como ajustes de iluminación en función de cada tono de piel. El resultado es una imagen más realista y unos colores más naturales.

También incorpora otra de las grandes novedades del software de esta generación: los Estilos. El usuario puede seleccionar —o adaptar al gusto— una serie de preferencias sobre cómo la cámara ha de gestionar la foto (vibrante, rico en contraste, cálido o frío) para gestionarse mejor a su estilo, nunca mejor dicho. Cabe tener en cuenta que no se trata de un filtro, sino una calibración de tono, brillo o calidez que el usuario puede ajustar y seleccionar con lo que el papel aquí del A15 es esencial.

Reconocimiento de la imagen del iPhone SE con el A15 C.F.Q. Omicrono

Estas tres tecnologías también se aplican a la cámara frontal (de 7 megapíxeles), que mantiene el modo retrato o la grabación en 1080p a 30 fps. Eso sí, ahora la cámara delantera es capaz de tomar vídeos a cámara lenta a 120 fps, aunque sigue sin disponer de Animojis o Memojis, ya que para eso es necesario el sensor FaceID.

Con respecto al vídeo, la cámara principal es capaz de grabar vídeo en 4K a 24, 25, 30 o 60 fps, dispone de estabilización óptica y cámara lenta hasta 240 fps. Apple se ha especializado en los últimos tiempos en destacar por encima de la media en este apartado, y el iPhone SE demuestra este buen hacer por el contenido en vídeo en su rango de precio.

Por otro lado, en el apartado fotográfico del iPhone SE se echa de menos el modo noche, que queda limitado por heredar la lente del modelo anterior, con lo que es esperable el salto en la próxima generación si finalmente se produce un rediseño.

¿Me lo compro?

El nuevo iPhone SE sigue el mismo planteamiento que la generación anterior: ser la puerta de entrada para quien quiera probar el ecosistema de Apple sin invertir demasiado o bien para quien quiera seguir en él sin llegar a los 689 euros desde los que arranca el iPhone 12 mini, el siguiente modelo con 5G en el catálogo.

iPhone SE C.F.Q. Omicrono

Como alternativa al iPhone SE se encuentra el iPhone 11, un teléfono ya con la nueva línea de diseño de Apple —pantalla completa, FaceID...—, que parte de los 589 euros. Aquí sin embargo es clave tener en cuenta que no tiene 5G. Con lo que si se busca un smartphone que dure en el tiempo lo mejor sería optar por el nuevo iPhone SE tanto por procesador como por compatibilidad con la nueva generación de redes a cambio de un diseño más antiguo.

En suma, el iPhone SE devuelve lo que se espera de una experiencia iPhone. Potencia, fluidez, buena cámara y sensaciones premium a un precio de 529 euros. Lo hace con un diseño que ha quedado desfasado ante las tendencias actuales, pero que sigue funcionando y que, sin duda, servirá para volverse a vender por millones.

