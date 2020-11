Probamos los iPhone 12 mini y 12 Pro Max: qué saber antes de elegir

Apple pone este viernes a la venta los nuevos iPhone 12 mini y 12 Pro Max, los dos teléfonos que quedaban por llegar a las tiendas de España del póker después de haber lanzado el iPhone 12 y 12 Pro hace tres semanas.

Del póker de iPhone que la compañía de Cupertino presentó el pasado mes de octubre el iPhone 12 mini y el 12 Pro Max son los que más se distancian entre sí. Y es que, aunque comparten diseño, procesador y muchas de las características que diferencian al iPhone 12 del resto del mercado, su diseño está pensado para dos públicos radicalmente opuestos.

Ambos tienen el mismo grosor (0,74 cm) sin embargo el Pro Max es casi 3 cm más alto, 1,40 cm de ancho y unos 90 gramos más pesado que el mini. Una distancia sideral en lo que a experiencia de usuarios se refiere. Va en gustos. Hay usuarios que prefieren tener una pantalla grande para ver contenido de forma más clara, mientras que otros prefieren algo compacto pero igual de operativo. El Pro Max y el mini se orienta a cada uno de ellos.

Toma de contacto con los iPhone 12 mini y 12 Pro Max Chema Flores

Aún así, más allá de las diferencias físicas y estéticas, el iPhone 12 Pro Max es el más ambicioso. Más allá de la triple cámara que diferencia a los Pro, el Max es quien tiene la cámara más avanzada de los cuatro nuevos teléfonos, así como la mayor batería. Y, consecuentemente, el precio más alto. El iPhone 12 Pro Max parte de los 1.259 euros (128 GB) frente a los 809 euros (64 GB) de partida del iPhone 12 mini.

iPhone 12 mini, rara avis

Tener un móvil de gama alta equivale a un tamaño grande. Hasta ahora. Apple ha roto con la regla que se había implantado en el mercado en los últimos años con el iPhone 12 mini. Tenemos un teléfono exactamente igual que el iPhone 12, pero en un tamaño menor.

iPhone 12 mini Chema Flores Omicrono

El iPhone 12 mini no hace concesiones en rendimiento o cámaras con respecto al iPhone 12, simplemente es más pequeño y ligero. En concreto es 13,15 cm de alto, 6,42 cm de ancho y pesa 133 gramos, frente a los 14,67 cm de alto, 7,15 cm de ancho y 162 gramos del iPhone 12. De hecho, es incluso más reducido y liviano que el SE lanzado este año, ya que tiene 13,84 cm de alto, 6,73 cm de ancho y 148 gramos. Sin embargo, tiene más pantalla que éste.

El 12 mini es el iPhone cuenta con los marcos más delgados de ningún iPhone para encajar una pantalla OLED de 5,4 pulgadas en el frontal, frente a las 4,7 pulgadas del iPhone SE 2020 y las 6,1 pulgadas del iPhone 12. Su tamaño y ligereza le hacen cómodo y manejable y, para aquellos que anhelaban un teléfono para usar a una mano éste es el smartphone que están buscando.

Los iPhone lanzados este año: SE, 12 mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max. (i-d) Chema Flores Omicrono

Hasta ahora la única alternativa de tamaño reducido y buenas prestaciones que tenemos en Android es el Pixel 4a, sin embargo, el iPhone 12 mini es más pequeño, más potente, más versátil en el apartado fotográfico y con un diseño mucho más cuidado.

El iPhone 12 mini tiene el mismo diseño industrial del resto de la familia. Viene con bordes de aluminio, cristal (con Ceramic Shield en la delantera) y compatible con MagSafe, es resistente al agua hasta 6 metros de profundidad durante 30 minutos.

iPhone 12 mini y iPhone 12 Pro Max Chema Flores Omicrono

Más allá del diseño, es una pequeña bestia con 5G. El chip A14 Bionic con Neural Engine, lo que permite no sólo un rendimiento como cualquiera de los otros iPhone 12, sino tener una cámara de alta calidad en un tamaño súper compacto. Tenemos un sistema dual de cámaras de 12 megapíxeles con Deep Fusion: un gran angular a f/1,6 y un ultra gran angular de f/2,4, de este modo la lente principal es algo más luminosa que la del iPhone 11 Pro.

Esta cámara permite también la grabación de vídeo en HDR con Dolby Vision hasta 30 frames por segundo (fps), 4K hasta 60 fps y mantiene la estabilización de vídeo que ha hecho a los iPhone mantenerse a la vanguardia del mercado. Con respecto a la cámara frontal, tenemos la misma que la del resto de iPhone 12: cámara TrueDepth de 12 megapíxeles con Deep Fusion, grabación en 4k a 60 fps y modo noche.

Cámara del iPhone 12 mini. Chema Flores Omicrono

Eso si, la restricción de tamaño tiene una contrapartida principal: la autonomía. Apple promete 15 horas de reproducción de vídeo, es decir, oficialmente tendremos dos horas menos de batería con respecto al iPhone 12 y hasta 5 horas menos que el 12 Pro Max. Un asunto a tener en cuenta para aquellos usuarios que sean muy activos con el teléfono y estén pensando en el mini.

iPhone 12 Pro Max: colosal

El planteamiento en el iPhone 12 Pro Max es justamente el contrario al mini: Apple nunca había fabricado un iPhone tan grande. Con 16,08 cm de alto, 7,81 cm de ancho y 226 gramos de peso estamos con un iPhone colosal y cuyo tamaño no deja indiferente. Y es que igual que hay usuarios que buscan un teléfono compacto, los hay que prefieren justo lo contrario: pantalla grande ande o no ande, y tiene sentido.

iPhone 12 Pro Max. Chema Flores Omicrono

En un entorno en el que trabajamos más desde el móvil, consumimos más contenido desde el móvil, hacemos más videollamadas, leemos más, gestionamos una mayor multitarea... ¿por qué no tener una pantalla grande? Apple aún no se ha aventurado en el camino de los plegables, pero eso no importa, la experiencia aquí es más redonda.

La pantalla OLED de 6,7 pulgadas comparte características con el resto de la familia, sin embargo, se ve cómo ninguna. Las pulgadas juegan a su favor y ver Apple TV+ o jugar a Apple Arcade es una auténtica gozada. El panel está integrado en un cuerpo premium que mantiene el diseño industrial pero salta al acero inoxidable en los laterales que diferencia a la gama Pro.

iPhone 12 Pro Max y iPhone 12 mini. Chema Flores Omicrono

En su interior también encontramos el A14 Bionic, capacidad de conexión 5G y Neural Engine, lo que le convierten en igual de potente y rápido que el iPhone 12 Pro, ya que ambos cuentan con más RAM que el mini y el 12 sin apellidos. Esta mayor potencia en los modelos Pro permite, entre otras cosas, una mayor capacidad para gestionar procesos como Apple ProRAW que llegará antes de que acabe el año.

ProRAW es el nuevo avance en fotografía computacional de Apple, y aunque estará en ambos modelos Pro, el Pro Max es el que cuenta con la cámara más avanzada del catálogo de Apple.

Cámara del iPhone 12 Pro Max. Chema Flores Omicrono

Una de las ventajas del mayor tamaño es la capacidad de poder equipar un sensor más grande en la cámara principal. Aunque sigue apostando por un trío de cámaras de 12 megapíxeles en la parte trasera, tenemos un angular que capta más luz y un teleobjetivo con zoom óptico de 2,5x, lo que permite acercarnos más al sujeto, algo especialmente notable en el modo retrato.

Al sensor más grande, hay que sumarle el sistema de estabilización directo del sensor, con lo que va un paso más allá que cualquiera de los otros iPhone 12. Esto permite que, junto con el sensor más grande y el uso del LiDAR se puedan tener mejores fotos, especialmente en entornos nocturnos. En las primeras pruebas que hemos realizado junto al iPhone 12 Pro la mejora es sutil, pero no rompedora.

iPhone 12 Pro Max. Chema Flores Omicrono

La estabilización óptica de imagen para vídeo por desplazamiento del sensor también se aplica en vídeo que, aunque mantiene las especificaciones del iPhone 12 Pro, tendremos una estabilidad mayor permitiendo hacer tomas más cuidadas y precisas.

Otra de las ventajas del gran tamaño es la batería. Apple promete una autonomía de hasta 20 horas consumiendo vídeo sin parar, lo que le convierten en el iPhone con mayor batería del mercado, punto a favor si somos de los que estamos pegados al móvil sin parar.

iPhone 12 mini y iPhone 12 Pro Max Chema Flores Omicrono

¿Cuál me compro?

El iPhone 12 mini y el iPhone 12 Pro Max son teléfonos que van a público completamente opuestos con lo que si estamos interesados en ellos el tamaño será el factor diferencial. Con cualquiera de los dos vamos a tener la experiencia de un iPhone último modelo en cámara, rendimiento y diseño.

El 12 mini es el teléfono ideal para quienes están buscando un teléfono de reducidas dimensiones pero sin tener que renunciar a la operatividad que proporciona la gama alta. Su tamaño da gusto usarlo y es un cambio de concepto a lo que estamos acostumbrados muy a tener en cuenta.

iPhone 12 mini y iPhone 12 Pro Max Chema Flores Omicrono

El iPhone 12 Pro Max por su parte es para quienes piensan a lo grande y lo quieren todo. La pantalla más grande, la mayor batería, la mejor cámara. Todo a lo grande, un paso más allá del iPhone 12 Pro. Puede ser un hándicap tener un teléfono de esas dimensiones, pero una vez que te acostumbras al uso, volver a un teléfono pequeño es complicado.

Aunque la diferenciación de cámaras es un reclamo importante, en las primeras pruebas que hemos realizado frente al 12 Pro no hemos visto nada rompedor. Hay detalles, especialmente en entornos oscuros, donde se ve mejor la foto, pero si el tamaño tan grande supone un problema quedarás igual de satisfecho con la cámara del 12 Pro. Pantalla y batería son el gran reclamo del Max.

Los iPhone de 2020: SE, 12 mini, 12, 12 Pro y 12 Pro Max. Chema Flores Omicrono

El movimiento radical de Apple con estos dos tamaños se comprende con las opciones del iPhone 12 y 12 Pro, el término medio. Si por nuestros gustos no nos adaptamos ni al tamaño reducido ni al grande, los 12 y 12 Pro se posicionan como la elección perfecta en la decisión de compra.