El iPhone barato, cada vez más cerca: su diseño se filtra de nuevo confirmando que traerá Face ID

Que el iPhone SE 4 o también llamado el iPhone barato está en desarrollo no es un misterio. No se sabe a ciencia cierta cuándo llegará este iPhone económico a España, aunque se saben muchos detalles de su diseño. Como por ejemplo, sus importantes similitudes con el iPhone 14 presentado en el año 2023. Ahora, se han filtrado una serie de renders hechos en CAD que habrían filtrado su diseño.

Así lo ha mostrado el portal 91Mobile, que ha revelado un conjunto de renderizados CAD que pertenecerían supuestamente al iPhone SE 4, el cual se presentaría o bien este año o el que viene. Si tenemos como ciertos estos diseños, el iPhone barato tendría una única cámara principal y sobre todo sistema de reconocimiento Face ID, diciendo adiós definitivamente al Touch ID de los iPhone SE anteriores.

Hay que aclarar que estas renderizaciones CAD no suelen ser correspondientes al modelo final, ya que en el proceso de desarrollo el dispositivo podría sufrir cambios. No obstante, en estos diseños se pueden ver plasmados varios rumores pasados, como la posible adopción del botón de acción de los iPhone 15 Pro y el puerto USB-C para acomodarse a la legislación europea.

El iPhone barato se filtra

Pero ¿qué son estos renders? Dentro de la industria, este tipo de modelados se engloban dentro de la categoría de los diseños asistidos por computadora. De ahí sus siglas en inglés: CAD, o computer-aided design. Esta clase de modelos suele usarse para todo tipo de fines, incluyendo el de crear accesorios para el dispositivo en cuestión, de cara a su salida oficial.

Estos renderizados se habrían obtenido a través de fuentes anónimas relacionadas con la industria, y basándonos en ellos se puede observar que este iPhone SE de cuarta generación tendría un panel de 6,1 pulgadas con el clásico notch. Todo apunta a que, tal y como hablaban los rumores, Apple reutilizará las pantallas y módulos Face ID de los iPhone 13 y 14, incluyendo sus marcos delanteros.

Parte trasera del modelo CAD del iPhone 'barato'. 91Mobile Omicrono

De hecho, las dimensiones serían prácticamente calcadas a las de estos teléfonos, con 147,7 x 71,5 x 7,7 milímetros. La clave de este diseño es su principal cambio en la parte trasera, ya que el iPhone SE 4 tendrá un solo sensor de cámara, dejando atrás el gran angular que los iPhone 11 en adelante han tenido históricamente. No se sabe, por otro lado, si Apple añadirá algún tipo de módulo de cámara artificial al cristal.

Un detalle a tener en cuenta de estos renders es que este modelado no tiene ni pestaña de silencio ni botón de acción sobre los botones de volumen. Por ende, no es posible determinar si este nuevo teléfono de Apple adoptará el nuevo botón estrenado en los iPhone 15 Pro o si seguirá usando la histórica pestaña que aún pervive en los iPhone 15 estándar.

Parte delantera del modelo CAD del iPhone SE 4. 91Mobile Omicrono

Todos los rumores apuntan a que Apple planea lanzar este iPhone SE 4 en 2025, aunque no sería raro verlo junto a los iPhone 16 en su evento habitual de septiembre. No hay detalles sobre el precio. El modelo actual en España en su versión básica parte desde los 529 euros, y aunque lo lógico sería esperar que el precio sea mayor, no se puede saber cuánto subirá.

