El gran cambio de diseño que prepara el iPhone: será más delgado que nunca y esta sería la fecha en la que llegaría

Tras el impacto generado la semana pasada con la presentación de Apple Intelligence, la IA de Apple que llegará al iPhone, iPad y Mac, se empiezan a conocer las novedades de software que la marca desplegará primero en los próximos meses. Esta nueva tecnología puede suponer un gran salto para Apple, pero no es el único que depara, en términos de hardware también se avecinan cambios importantes, por ejemplo la presentación de dispositivos más ligeros y delgados siguiendo la estela iniciada por los iPad Pro en el pasado mes de mayo.

Durante los últimos años, la compañía de Cupertino ha enfocado sus esfuerzos en llenar sus productos con tecnología, desde baterías más grandes hasta procesadores más potentes y nuevos puertos. Tanto los ordenadores MacBook, como los relojes Apple Watch o los teléfonos iPhone, han dejado de lado el objetivo de ser más delgados y ligeros que otras marcas sí han abrazado.

Esta postura parece que va a cambiar en años venideros, adelgazando buena parte de su porfolio. El analista especializado en Apple, Mark Gurman, corrobora en su boletín para Bloomberg una idea que ya circulaba sobre el futuro del catálogo de Apple. Medios como The information y otros analistas ya informaron de esta posibilidad. Aunque no se han detallado dimensiones concretas, The Verge estima que podría presentar una pantalla de 6,6 pulgadas y una Dynamic Island más pequeña.

El iPhone más delgado

Para ponerse en situación, el iPhone 15 Pro Max, el más moderno, cuenta con una pantalla OLED de 6,7 pulgadas (17 cm de diagonal) y un grosor de 0,83 cm. Por su parte, el hermano pequeño, el iPhone 15 Pro solo llega a las 6,1 pulgadas de diámetro y mantiene los 0,83 cm de grosor.

Los futuros dispositivos de la marca seguirían un camino iniciado este año por los iPad Pro con pantalla OLED. Estas nuevas tablets de Apple han destacado, entre otros motivos, por ofrecer un rendimiento sin rival en el mercado con una delgadez extrema y una pantalla OLED nunca vista antes en la gama.

El iPad Pro, más delgado que un iPhone 15 Chema Flores Omicrono

Con 11 y 13 pulgadas de diámetro para la nueva pantalla, estos modelo han adelgazado hasta conseguir un grosor de 5,1 mm que los convierte en el dispositivo más delgado de la manzana mordida de la historia. Este cambio de diseño, sin embargo, no ha supuesto la pérdida de autonomía rendimiento u otras cualidades técnicas, lo que sugiere que la empresa ha dado con la clave para mantener el equilibrio entre funcionalidad y portabilidad en sus dispositivos.

Sus fuentes aseguran a Gurman que serán los iPhone 17 de 2025 los que presenten ese rediseño delgado que marque un antes y un después. Además, la empresa también estaría trabajando en nuevos MacBook Pro y Apple Watch ultradelgados y ligeros.

iPhone 16: pantalla e IA

Por el contrario, los iPhone 16 que se esperan para el mes de septiembre mantendría el grosor conocido de estos terminales, pero creciendo en el tamaño de la pantalla y mejorando las cámaras entre otras novedades, según las últimas filtraciones. Por ejemplo, se espera que la compañía de la manzana mordida lance el iPhone 16 Pro Max con una pantalla de 6,9 pulgadas, frente a las 6,7 pulgadas del iPhone 15 Pro Max.

Este año la gran novedad parece que será sobre todo, el goteo de nuevas funciones centradas en la inteligencia artificial que irán llegando al software beta de Apple tal y como anunció la empresa la semana pasada. La Apple Intelligence no llegará hasta 2025 a todos los consumidores, pero Gurman indica que Siri sí recibirá actualizaciones de lenguaje natural y otras funciones clave antes de final de año para que el asistente sea menos frustrante, también con la intención de no quedarse atrás frente a otras opciones como las de OpenAI.