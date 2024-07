La IA generativa da vida a los nuevos smartphones de la serie OPPO Reno12

Desde que apareció en nuestras vidas, la Inteligencia Artificial (IA) ha revolucionado significativamente la industria de los smartphones. Esta avanzada tecnología ha llevado la experiencia de los usuarios a otro nivel, ofreciendo desde una asistencia virtual más intuitiva hasta cámaras que capturan a la perfección cada toma. En definitiva, la inteligencia artificial en estos dispositivos ha redefinido la forma en la que utilizamos los smartphones.

Dentro de la IA podemos encontrar otras ramas, como la GenAI (Inteligencia Artificial Generativa). Esta tecnología en concreto está diseñada para mejorar una amplia gama de tareas, creando contenido nuevo y original a partir de datos. Concretamente, utiliza algoritmos y modelos probabilísticos para generar, por ejemplo, texto, imágenes, música, vídeos y otros datos.

Una de las marcas que ha apostado por el uso de la GenAI en la innovación de sus productos ha sido OPPO. El gigante tecnológico ha lanzado recientemente los nuevos smartphones OPPO Reno12 Pro 5G y OPPO Reno12 5G, dos modelos que introducen una serie de características de GenAI destinadas a desbloquear nuevos ámbitos de productividad y creatividad.

Tal y como ha declarado Bingo Liu, CEO de OPPO en Europa, "creemos que la tendencia de la IA representa un avance fundamental, y los smartphones son los dispositivos ideales para acceder y utilizar la IA móvil". Así, con el lanzamiento de estos dos smartphones la marca plasma su compromiso de impulsar la accesibilidad de los smartphones con IA dentro de su rango de precio.

Herramientas dinámicas gracias a la IA

Tanto el OPPO Reno12 Pro 5G como el OPPO Reno12 5G introducen una serie de características innovadoras de GenAI que permiten su uso en una gran variedad de situaciones cotidianas. Entre estas funciones encontramos la de AI Eraser 2.0, con la que los usuarios pueden eliminar fácilmente de sus fotos a personas o elementos que no deseen, todo con un simple toque.

Por otro lado, ambos smartphones también cuentan con otras dos características diseñadas para mejorar las fotos en grupo: AI Clear Face y AI Best Face. La primera permite realizar una restauración de alta definición de detalles como el contorno facial, el cabello y las cejas. Por su parte, AI Best Face identifica a las personas con los ojos cerrados y lo soluciona. Así no habrá que repetir ninguna foto en grupo.

Más allá de las facilidades que ofrece la GenIA para la fotografía, OPPO también ha aprovechado sus ventajas para desarrollar herramientas como AI Toolbox, que utiliza la IA para entender el contenido mostrado en pantalla y recomendar funciones, generar contenido rápido para redes sociales o hacer resúmenes de contenidos muy extensos.

Cámara con IA para retoques mágicos

Ambos dispositivos cuentan con una cámara principal equipada con un sensor Sony LYT-600, que se caracteriza por tener un enfoque automático omnidireccional, por lo que es capaz de enfocar de forma más rápida y estable para conseguir fotografías más nítidas. Además, tanto el OPPO Reno12 Pro 5G como el OPPO Reno12 5G cuentan con un modo retrato con hasta 2x de Zoom para capturar fácilmente retratos realistas, acercándose al efecto que podemos encontrar en las cámaras profesionales.

Concretamente, en el OPPO Reno12 Pro 5G esta experiencia de retrato profesional llega más lejos, dado que cuenta con una cámara de teleobjetivo de 50 MP y una de selfie también de 50 MP y con enfoque automático. Y no solo eso, la cámara también dispone de nuevos efectos de AI Portrait Retouching, una función que permite ajustar en tiempo real las características faciales.

Diseño futurista y pantalla Infinite View

Tanto el OPPO Reno12 Pro 5G como el OPPO Reno12 5G cuentan con un diseño futurista. El panel de vidrio trasero del modelo Astro Silver del OPPO Reno12 5G y del modelo Nebula Silver del OPPO Reno12 Pro 5G ha sido elaborado con la textura Fluid Ripple de OPPO, que crea una sensación tridimensional de ondas de agua.

Por otro lado, en la parte frontal del OPPO Reno12 Pro 5G podemos encontrar la mayor evolución de pantalla de la marca, la nueva pantalla Inifinite View, una de las más avanzadas. Destaca su diseño de micro-curva cuádruple, que se caracteriza por combinar la estética de una pantalla curva con una pantalla plana, garantizando comodidad y una experiencia inmersiva al mismo tiempo.

Lo que también comparten ambos dispositivos es la pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas y 120HZ, capaz de mostrar hasta 1,07 millones de colores mientras ofrece protección ocular de baja luz azul. Además, dispone de la tecnología Splash Touch OPPO, que facilita el funcionamiento de la pantalla incluso cuando está mojada.

Mayor conectividad, eficiencia energética y duración de la batería

En materia de conectividad, en esta nueva serie Reno está presente la última generación de la tecnología AI LinkBoost patentada por OPPO. Esta es capaz de potenciar la recepción de la señal y optimizar la selección de la red utilizando un sistema de IA. Así, esta función mejora el retardo de la red en zonas con señal débil o redes congestionadas, facilita el cambio sin interrupciones entre WiFi y red móvil y acelera la recuperación de la señal al salir de sitios como ascensores o sótanos.

La nueva gama Reno ofrece también la mejor eficiencia energética de la historia de la serie. El OPPO Reno12 Pro 5G y el OPPO Reno12 5G son los primeros dispositivos en contar con el procesador MediaTek Dimensity 7300-Energy de 4 nm. Este garantiza una mejor eficiencia energética, capacidades de próxima generación que prometen una multitarea sin esfuerzo, un excelente rendimiento y una computación actualizada y mejorada por IA.

Aparte de todas estas características, una de las grandes ventajas que también ofrecen estos smartphones de la serie es su duración de la batería y carga rápida. Cuentan con una batería de 5.000mAh, la de mayor densidad energética hasta la fecha en un smartphone de la serie Reno. Además, con soporte para la carga rápida SUPERVOOCTM de 80W de OPPO en ambos modelos, la batería puede cargarse del 1% al 49% en sólo 18 minutos, y apenas se necesitan 46 minutos para una carga completa del 100%.

Precios y disponibilidad

Ahora, quienes estén en busca de un smartphone diseñado con las últimas novedades tecnológicas pueden conseguir el OPPO Reno12 Pro 5G y el OPPO Reno12 5G en España por 549€ y 449€ respectivamente. Además, cuentan con diferentes ofertas exclusivas:

• El OPPO Reno12 Pro 5G está disponible para su compra en el e-commerce oficial de OPPO, y en los principales operadores y retailers. Los usuarios que adquieran el dispositivo entre hoy y el 31 de julio, podrán llevarse de regalo unos auriculares inalámbricos OPPO Enco Air3, un cargador SUPERVOOCTM de 80W, una exclusiva funda con soporte, pegatinas de OPPO y un bolso de verano.



• El OPPO Reno12 5G estará disponible para los usuarios que adquieran el dispositivo hasta el 31 de julio con un pack de regalos exclusivos de OPPO. Entre ellos, se incluye un cargador SUPERVOOCTM de 80W, una exclusiva funda con soporte, pegatinas de OPPO y un bolso de verano.