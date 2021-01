Plex lanza su ‘Stadia’: llega Plex Arcade para jugar a iconos de Atari en la nube

El streaming ha ocupado un lugar tan prioritario en España y a nivel internacional que la nube está abarcando todo tipo de mercados. Plex, uno de los servicios más peculiares del sector pensado para albergar y stremear series y películas propias se sube al carro de los videojuegos con Plex Arcade.

Según podemos leer en Android Authority, Plex ha decidido lanzar Plex Arcade, un nuevo servicio de suscripción para jugar a videojuegos arcade. Podremos hacerlo desde prácticamente todos los dispositivos compatibles con Plex, es decir, tablets, móviles, ordenadores y Android TV y Apple TV.

El usuario podrá jugar a juegos de Sega, Nintendo y Atari, esta última en colaboración con Plex para poder jugar a un buen puñado de clásicos de la empresa en formato de streaming. Aunque en este caso con una diferencia respecto a Google Stadia, ya que será el usuario el que tendrá que ejecutar esos juegos a través de su biblioteca de Plex.

Plex Arcade, con juegos retro

Plex Arcade. Manuel Fernández

Este servicio no funciona como Stadia o GeForce Now; aquí no se trata de ejecutar el juego en dispositivos más potentes. Plex Arcade funcionará de forma muy similar al servicio estándar de Plex: el usuario podrá subir ROMs y emuladores propios a su biblioteca de Plex para jugar a todos estos juegos en cualquiera de sus dispositivos. Es decir, lo mismo que se puede hacer en Plex con las series, películas y multimedia. Eso sí, siempre y cuando esas ROMs no estén en el catálogo de Atari incluido en Plex Arcade.

Se pueden añadir ROMs de consolas de Nintendo desde la NES hasta la Game Boy Advance, de Sega (Genesis, Game Gear, Master System, 32X), de Arcade y de Atari (2600, 5200, 7800). El usuario tiene que tener acceso a la biblioteca de Plex ejecutándose de forma local o bien desde un dispositivo de forma remota, es decir, usar esta biblioteca de juegos prácticamente de la misma forma que la biblioteca de Plex.

Para jugar tan solo necesitaremos un teclado o mando y un dispositivo que lo soporte, es decir, en tablets, móviles, ordenadores (Windows y Mac) y en aparatos como los Android TV o Apple TV. El coste será de 2.99 euros mensuales para los usuarios del servicio de suscripción premium Plex Pass y para el resto, costará 4.99 con una opción para probarlo durante 7 días sin coste. He aquí la lista de juegos de Atari que se podrán jugar de lanzamiento:

3D Tic-Tac-Toe

Adventure

Aquaventure

Avalanche

Basketbrawl

Centipede

Combat

Dark Chambers

Desert Falcon

Fatal Run

Food Fight

Gravitar

Haunted House

Human Canonball

Lunar Lander

Major Havoc

Milipede

Missile Command

Motor Psycho

Ninja Golf

Outlaw Gunslinger

Planet Smashers

Radar Lock

Sky Diver

Sky Raider

Solaris

Super Breakout

