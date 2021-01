Cómo hacer streaming en Twitch: todo lo que hace falta para empezar

La pandemia por el coronavirus ha provocado que el ocio digital se dispare en los últimos meses. Plataformas de streaming como Twitch, que se ha convertido en la nueva televisión, cuentan con millones de usuarios en España, y algunos tienen en mente abrir sus propios canales para realizar directos.

Las retransmisiones vía stream permiten a los creadores de contenido compartir su pasión y talento con otros. Unos streamers que cada vez son más relevantes para la industria del entretenimiento. Dedicarse a emitir en directo desde casa es más fácil que nunca y una de las actividades tecnológicas más prometedoras de internet; incluso se puede vivir de ello siempre que el éxito acompañe, en mayor o menor medida.

Antes de entrar en materia, cabe señalar que lo más importante a la hora de realizar streaming no es algo que se pueda comprar. Un creador de contenido debe tener ganas, paciencia, ser constante y tener talento. Estar en directo prácticamente todos los días es clave si se busca crear una comunidad con la que llegar al éxito y poder dedicarse a ello profesionalmente.

¿Qué necesitas para streamear?

Para comenzar a hacer streamings, no es necesario adquirir los mejores productos, aunque es cierto que sí se requiere invertir en una gran variedad de hardware. Eso sí, la forma más sencillas de realizar un directo es con el teléfono móvil, pues la propia aplicación de Twitch ofrece la posibilidad de emitir en vivo. Incluso las consolas de PlayStation y Xbox permiten realizar stream de los juegos. Detalla a OMICRONO Melosdeadd, un youtuber y streamer que cuenta con un canal de Twitch sobre videojuegos, y miles de suscriptores.

Un creador de contenido en su mesa para realizar streaming. Jake Schumacher en Unsplash Omicrono

Aunque se puede hacer desde el móvil, no es lo ideal. El ordenador es la principal herramienta para realizar una retransmisión, y para ello no hace falta tener el mejor del mercado. Sin embargo, si lo que se busca es abrir un canal gaming, entonces sí que es importante contar con un equipo que tenga un procesador y una gráfica con los que mover los juegos sin problemas. En ese sentido, Melosdeadd recomienda un PC que tenga como mínimo un procesador i7 o de calidad similar, y al menos una gráfica 1060 ti. Si se desea streamear y jugar la RAM es esencial para no someter a demasiada presión a la máquina y ahogarla a base de procesos.

El audio es una pieza fundamental para los directos.

Tras el ordenador entran en juego dos productos importantes. El primero de ellos es el micrófono, donde sería más sensato invertir al principio, ya que un buen audio lo es prácticamente todo. Aquí el streamer recomienda el micrófono Krom Kimu Pro (que ronda los 40 euros), o los NT Rode o Blue Yeti, que rondan los 150 euros pero ofrecen una mayor calidad.

Sin embargo, la herramienta fundamental es la cámara. Una buena mayoría de streamers utilizan la webcam Logitech Pro c920 (82,99 euros), mientras que solamente los grandes creadores de contenido usan una cámara más profesional. En cuanto al resto de periféricos, como el ratón, teclado y los cacos, va en función de la economía y gustos de cada uno, ya que cualquiera de los modelos disponibles sirve para realizar directos.

Otros complementos

A pesar de ser una de las cosas a las que menos importancia se le da, la iluminación es clave a la hora de emitir contenido en directo. Melosdeadd afirma que es necesario verse iluminado y no brillante cuando se realiza un streaming, incluso evitar situaciones de poca luz y rodeadas de luces LED. Contar con un par de focos o un anillo de luz para iluminar es casi obligatorio, aunque su ausencia no es algo que impida transmitir contenido.

Así es el anillo de luz Ring Light de Elgato. Chema Flores Omicrono

Por otro lado, Melosdeadd recomienda utilizar dos monitores para que el streaming sea más práctico, ya que en uno de ellos se muestra el juego que se esté retransmitiendo y en el otro se ve tanto el chat como el programa que se utilice para emitir. Incluso se puede usar un croma para personalizar los fondos.

Para subir el nivel del streaming también se pueden emplear otra serie de productos, como Stream Deck, una especie de teclado adicional con teclas con pantallas retroiluminadas que se pueden configurar al gusto para crear accesos rápidos de los programas que se utilizan. También se puede adquirir una mesa de mezclas de audio, esponjas de pared para el ruido o una capturadora si se pretende transmitir juegos desde una consola.

Cómo emitir en directo

Una vez se tiene todo el material necesario para realizar un streaming, falta conocer las plataformas que utilizan los principales creadores de contenido para emitir. Las dos más populares actualmente son OBS Studio y Streamlabs. Ambas herramientas se pueden descargar gratuitamente tanto en Windows como en Mac.

Una persona jugando con su ordenador. @everywheresean en Unsplash

Utilizar estas plataformas es sencillo, y permiten personalizar y configurar el diseño de la transmisión al gusto, además de gestionar las escenas. Para vincular la cuenta de Twitch tan solo basta con buscar el 'token' (una clave de retransmisión) que se encuentra en la configuración de la popular plataforma de streaming y pegarlo en los ajustes de OBS y Streamlabs. Además, la segunda de estas plataformas permite configurar las alertas de seguidores, suscriptores y donaciones.

Para realizar un streaming más completo existen otros programas que ayudan con una serie de complementos, como Snaz, que permite realizar cuentas atrás; Discord, para hablar con otras personas mientras se juega; o Streamloots, una plataforma online española creada con el objetivo de monetizar el contenido de los streamers.

En cuanto a la monetización, Twitch ofrece cuatro formas de ganar dinero con los directos. La primera de ellas es conseguir suscriptores, que pagan una cuota mensual. Por otro lado, los streamers pueden recibir donaciones, colocar publicidad en su canal y aprovechar acuerdos de afiliados y patrocinios. Sin embargo, poder vivir de ello requiere mucha constancia y esfuerzo, ya que no todos los que hacen directos tienen en Twitch su principal fuente de ingresos.

