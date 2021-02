Nothing da pistas de su futuro: se asocia con un icono del audio y el diseño

Nothing, la nueva misteriosa empresa de Carl Pei. Nothing Omicrono

Nothing, la marca de Carl Pei, sigue dando de qué hablar pese a tener aún ese halo de misterio que la rodea. Ya sabemos que se dedicará a la tecnología del audio, pero aún no han presentado ningún producto ni en España ni en ningún otro país. Pese a ello, siguen dando pasos, como acoger como socios fundadores a Teenage Engineering.

Según un comunicado de la propia compañía Nothing, Teenage Engineering pasa a formar parte del equipo de fundadores de la empresa. Llama mucho la atención, ya que Teenage Engineering está especializada en audio de alta calidad y en diseños y acabados industriales de corte artesanal.

No hay que confundir esta adición con la compra de la marca Essential, la fallida empresa de Andy Rubin, padre de Android, efectuada hace unas pocas semanas. En este caso, es la empresa Teenage Engineering con sede en Estocolmo la que pasa a formar parte de la compañía de Carl Pei.

Nothing y el audio de alta calidad

¿Qué implica esto para Teenage Engineering? Jesper Kouthoofd, cofundador y CEO actual de la empresa pasará a ser el líder creativo y el "visionario" de la división de diseño de Nothing, bajo la tutela de Tom Howard, que ahora es nombrado jefe de diseño en Teenage Engineering.

Pei explica que Teenage Engineering posee "algunos de los mejores diseñadores y creativos con los que he tenido el placer de trabajar". Asegura, además, que ambas firmas crearán "una hoja de ruta de productos única y fiel a la visión de Nothing". Y es que no es para menos; Teenage siempre ha sido una empresa centrada en el audio, pero siempre desde una perspectiva de diseño. Así lo demuestran algunos de sus productos, como el OP-1 lanzado en el año 2010.

Primer producto de Teenage Engineering, un sintetizador. Teenage Engineering Omicrono

Esto casa mucho con la filosofía de diseño del propio Carl Pei. Parte de la personalidad tan férrea que ha tenido OnePlus desde sus inicios ha sido gracias a la importancia que el cofundador de la empresa le ha dado a este apartado. Ahora, fuera de OnePlus, quiere repetir la fórmula pero en este caso con una empresa experta en este campo.

Por ende, es de esperar que los siguientes productos de Nothing tengan este pensamiento detrás. No obstante, no se sabe si Nothing se centrará en el público entusiasta del audio o si por el contrario intentará ofrecer productos accesibles pero que destaquen en diseño. Respecto al lanzamiento de productos, el comunicado cierra con un escueto: "Nothing lanzará sus primeros productos en los próximos meses". Por lo tanto, tendremos que ser pacientes.

