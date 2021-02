El cofundador de OnePlus compra Essential, la fallida empresa del padre de Android

Logos de Essential y Nothing. Manuel Fernández Omicrono

El mundo tecnológico aún recuerda el desastre de Essential, una marca de nicho que inició su andadura con una reclamo de venta curioso. Era la empresa creada por Andy Rubin, uno de los responsables directos de Android. La marca apenas llegó a tener presencia a nivel internacional, menos en España, y acabó desapareciendo. Ahora, Carl Pei ha comprado su marca.

Según una solicitud en la Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido según 9to5Google, la nueva compañía de Carl Pei, Nothing, ha comprado la marca Essential. No así sus activos; recordemos que la empresa cerró después de haber producido solo un dispositivo, el Essential One.

Los propósitos de la empresa de Carl Pei, Nothing, aún son todo un misterio. No obstante, la compra de la firma de Andy Rubin podría indicar que uno de los focos importantes de Nothing reside en los smartphones.

Nothing compra Essential

Andy Rubin.

Esta compra es extraña, porque tiene bastante sentido por una parte... pero por otra no. Essential era una empresa dedicada a smartphones; aunque lanzó un único modelo que fracasó debido a su desastroso lanzamiento, tenían pensado al menos lanzar otros dos modelos más, además de un par de dispositivos domóticos. En 2020, la empresa cerró definitivamente.

Lo hizo por varias razones; la primera, es que sus productos fueron un desastre comercial. El Essential One, su primer teléfono, no estaba mal a nivel de especificaciones, pero apenas vendió y sus únicos puntos de venta nunca se llegaron a ver especialmente remarcados. El problema llegó cuando se desveló que Andy Rubin estuvo envuelto en casos de acoso sexual que presuntamente Google tapó con cifras millonarias. Este fue el principio del fin. Ahora, la marca pasa de manos de Rubin a Epi,

¿Qué productos veremos?

Por lo tanto, esto nos da a entender que Nothing está interesada en crear o bien dispositivos domóticos o bien teléfonos inteligentes. El problema es que Essential fue todo un fracaso; tanto que después de su cierre, varios de sus exempleados fundaron una propia empresa, OSOM Products, enfocados en crear su primer dispositivo Android.

No se sabe qué planes tiene Carl Pei. Nothing todavía es todo un misterio para los usuarios, ya que apenas hay información en las redes sociales de Pei. De momento lo único que se conoce es que se dedicará a la electrónica de consumo y el fundador explicó Wired que tendría relación con el audio aunque también se centraría en el hogar conectado.

Este último punto sería la clave ya que aunque Essential ha pasado a la historia por su fracaso con los dispositivos móviles, también estuvo trabajando en Essential Home, un controlador para el hogar con asistente inteligente que finalmente no salió al mercado..

