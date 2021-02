OnePlus idea un nuevo sitio para esconder la cámara frontal de tu móvil

Los smartphones que vemos hoy en día en España son muy distintos de los que tuvimos hace 10 años. Donde antes reinaban marcos de pantalla como puertas ahora prima la búsqueda por eliminar ese molesto elemento imprescindible en cualquier teléfono: la cámara delantera. Y OnePlus, marca conocida por buscar ser disruptiva hasta la saciedad, quiere solucionar esto de la forma más atípica posible.

¿Y si 'escondemos' la cámara delantera... en el marco de la propia pantalla? Es lo que propone una patente presentada por la compañía en la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI por sus siglas en inglés). El documento, de 23 páginas, describe un hipotético teléfono OnePlus con su cámara delantera cubierta bajo el borde superior de la pantalla.

El sistema imagina un método por el cual el fabricante escondería la cámara en el marco superior de la pantalla, pero en este caso camuflando el cambio con una "placa de cubierta transparente", queriendo evitar un importante impacto visual.

La cámara... ¿en el borde?

OnePlus 8T Chema Flores Omicrono

Sí, suena irónico, ya que históricamente los marcos de pantalla han sido los grandes enemigos de los fabricantes de smartphones. Cada año que pasa son más inexistentes, llegando a límites casi absurdos como vimos en el caso del Xiaomi Mi MIX Alpha. Pero en este caso, podrían servir para albergar la cámara delantera.

La idea detrás de esta patente parece difícil de conseguir; que la cámara delantera se esconda en un borde superior, haciéndole un orificio. Esta "placa de cubierta transparente" permitiría mantener el ratio de pantalla que manejan los dispositivos actualmente, pero sin comprometer el panel. El orificio, por lo tanto, afectaría al borde y no a la pantalla.

La patente, además, explica que este sistema tiene una "alta relación pantalla-cuerpo, un bajo costo de producción, un alto rendimiento y una alta confiabilidad del producto".

Xiaomi Mi MIX Iván Peñalba El Androide Libre

No es que esta idea no se haya explorado antes. Famoso fueron los casos de los Xiaomi Mi MIX, la gama de teléfonos experimentales de Xiaomi que fueron los pioneros en colocar sus cámaras frontales en sus bordes, en estos casos en los inferiores. Al menos en sus primeros dos modelos; el tercero (y último) montó un sistema deslizante que no acabó de despegar.

El problema de las pantallas

Notch en un iPhone 12. CF Omicrono

La tecnología de las cámaras bajo la pantalla tampoco es nueva. No se ha llevado de forma activa al mercado de consumo salvo con un dispositivo, el ZTE Axon 20 5G, evidenciando sus principales problemas. Y es que si bien es posible montar una cámara bajo la pantalla para esconderla, la calidad de imagen queda gravemente comprometida, resultando en un rendimiento fotográfico muy pobre.

Por supuesto hay muchas más soluciones, pero la que ha acabado prevaleciendo al menos en el terreno de Android es el 'agujerito' en pantalla. Es decir, un orificio en el panel que alberga la cámara delantera. Los iPhone, por otra parte, aún mantienen el ya obsoleto notch o muesca, que parece que tiene sus días contados de cara al anuncio del iPhone 12S.

