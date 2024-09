El genial invento que convierte cualquier bicicleta en eléctrica en tan sólo 30 segundos y sin casi necesitar instalación

El ciclismo es una de los deportes más practicados en España, donde una gran cantidad de ciudadanos aprovechan su tiempo libre para hacer rutas por las diferentes ciudades del país. Y dentro de este sector, en los últimos años ha aumentado la demanda de las bicicletas eléctricas. Unos vehículos con motor que ayuda en el pedaleo, pero que tienen un gran inconveniente: son caras. Como alternativa, desde hace tiempo se han popularizado los kits que permiten convertir cualquier bici en eléctrica, como Pikaboost 2 de Livall o un nuevo invento que se instala fácilmente en tan sólo 30 segundos.

Se trata de P.Wheel, un kit conversor a bicicleta eléctrica que se puede encontrar en comercios como AliExpress por sólo 370 euros y cuyo concepto recuerda, y mucho, a la propuesta de Livall. Un producto con el que no es necesario renunciar a tu bicicleta de toda la vida y que ofrece potencia y versatilidad sin complicaciones. Además, se instala en tan sólo 30 segundos sin necesidad de herramientas y está ideado para aquellos ciclistas que busquen mejorar su rendimiento o disfrutar de paseos más largos realizando menos esfuerzos.

Los kits de conversión de bicicletas eléctricas suponen una interesante alternativa desde el punto de vista de la sostenibilidad y en la actualidad existen diversas soluciones de este tipo. P.Wheel es uno de los más recientes. Un producto inteligente que se monta de forma rápida y sin esfuerzo en la rueda que es ligero y viene con un potente motor de 200 W que permite alcanzar una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora y con conectividad móvil.

Se instala en segundos

P.Wheel ofrece un diseño compacto, ya que pesa sólo 2 kilogramos y tiene unas medidas de apenas 305 milímetros de largo, 100 mm de ancho y 117 mm de alto; por lo que se puede desmontar y guardar fácilmente en una mochila cuando no se quiera utilizar la asistencia al pedaleo o si simplemente para evitar que lo roben cuando se deja la bicicleta aparcada en la calle. no se quiere dejar colocado en la bicicleta cuando está aparcada en la calle

Este dispositivo también viene con un diseño moderno en el que destacan su rueda motriz que choca con el neumático y las tiras luminosas situadas a ambos de sus lados. Unas luces que se han ideado para que muestren el nivel de carga de la batería cuando el ciclista está parado. Por el contrario, cuando el usuario está movimiento, estas forman un patrón fluido, cuyo flujo cambia en función de la velocidad del pedaleo, mejorando así la seguridad, sobre todo cuando se sale con la bicicleta de noche.

P.Wheel también es un dispositivo potente, ya que viene con un motor de 200 W que es capaz de proporcionar asistencia para alcanzar velocidades de hasta 25 km/h, que es la máxima permitida en Europa para las bicicletas eléctricas. Además, es de largo alcance. Y es que según detalla la compañía, este dispositivo ofrece una autonomía de aproximadamente 50 kilómetros y un tiempo de carga de la batería -que es de 18 V de capacidad- de 5 horas; lo que permite disfrutar de paseos prolongados sin preocupaciones.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la autonomía real puede variar en función del terreno y la carga; incluso del nivel de asistencia que se esté utilizando. En ese sentido, P.Wheel ofrece cuatro niveles: máximo, alto, medio y económico, que permiten al usuario adoptar la potencia según sus necesidades y preferencias. Por ejemplo, el modo máximo ofrece más velocidad, mientras que el eco optimiza la distancia. En cuanto al funcionamiento, es sencillo, para activar la rueda motriz basta con comenzar a pedalear.

Otra de las principales características de P.Wheel es que es realmente sencillo de instalar sin necesidad de utilizar herramientas. Basta con acoplarlo a la tija y fijarlo de forma segura. Una tarea que según sus creadores apenas lleva 30 segundos. Este invento también es resistente al agua IP 66, por lo que se puede utilizar en cualquier condición climática, protegiendo los componentes de la lluvia y el polvo; y utiliza amortiguación elástica para garantizar una conducción más suave y que no se pierda asistencia al pedaleo por culpa de los baches de la carretera.

Control por app

A diferencia de otras soluciones, P.Wheel destaca por ofrecer conectividad Bluetooth a través de una aplicación para dispositivos móviles. Una app que sirve a los usuarios para controlar los niveles de asistencia, supervisar el estado de la batería y obtener datos en tiempo real de sus rutas y recorridos. Asimismo, cabe señalar que este dispositivo es totalmente compatible con bicicletas de diferentes tipos, como de montaña con un ancho de neumático de 1,2 a 2,5 pulgadas, y de ruta con ruedas lisas; "ofreciendo une excelente rendimiento en todo tipo de terrenos".

Los kits de conversión de bicicletas eléctricas dejan otra serie de ventajas que van más allá de ser más baratos y de poder continuar utilizando tu vieja bici. Por ejemplo, permiten a los usuarios hacer su bicicleta eléctrica a medida, ya que tienen a su disposición una gran variedad de gama de motores y baterías a elegir. Además, en el caso de cambiar de vehículo, se pueden quitar y volver a instalarlos en el nuevo. Otra característica a tener en cuenta es que se pueden sustituir los componentes sin necesidad de comprar otro pack completo.

También tienen sus inconvenientes, aunque no son realmente preocupantes. En algunos casos y modelos es necesario ser un poco manitas para instalarlos, aunque siempre se puede llevar la bicicleta a un taller para que te lo instalen en el caso de que no atreverse a hacerlo por su cuenta. Por otro lado, a nivel estético no suelen quedar bien, pero esto no deja de ser algo secundario, ya que cumplen perfectamente con su cometido y permiten a los usuarios ahorrar algo de dinero.