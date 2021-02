El iPhone 12 mini no termina de convencer: Apple recortaría su producción

El año 2020 fue especial para Apple por muchos motivos. Además de muchos lanzamientos de productos que ya podemos disfrutar en España, Apple hizo historia presentando hasta 4 iPhones, incluyendo por primera vez el iPhone 12 mini. Este teléfono podría estar en peligro, ya que no está teniendo el interés que debería.

Tal y como podemos leer en MacRumors, el iPhone 12 mini estaría sufriendo una reducción en su producción en favor de producir más iPhone 12 Pro. Según una nota de inversores de Morgan Stanley, Apple habría cortado la producción del teléfono pequeño de Apple hasta en 2 millones de unidades.

Tanto es así que se está llegando a especular con la posibilidad de que Apple descatalogue el iPhone 12 mini en el segundo trimestre del año 2021, aunque esto no es algo confirmado sino una estimación.

El iPhone 12 mini, en peligro

iPhone 12 mini y 12 Pro Max Chema Flores Omicrono

Según cuenta el portal Gizchina, la conocida firma de inversiones JPMorgan Chase ha publicado un nuevo pronóstico de la mano del analista William Young. Este se une a Morgan Stanley en la idea de la reducción de producción, pero va más allá; en vez de 2 millones de unidades, asegura que han sido entre 9 y 11 millones de unidades.

Chase asegura que el teléfono más pequeño de Apple no solo no tiene demanda, sino que en general el interés por el teléfono es débil y las ventas globales del dispositivo son demasiado bajas. Lo peor está aún por llegar, ya que estos analistas, citando fuentes provenientes de las cadenas de suministro, aseguraron que Apple dejaría de producir este teléfono en el segundo trimestre del año 2021.

De ser esto cierto, el iPhone 12 mini podría convertirse en el modelo de la marca con menor duración en el catálogo de la historia del iPhone. Entre los factores de desinterés por este teléfono están el problema de la limitada batería, lo exageradamente compacto que es el factor de forma y su elevado precio, dentro del hecho de que su coste sea menor al de los otros iPhone 12 mini.

Esto no sería ni mucho menos el fin de la gama mini en iPhone. Se espera según los rumores que los iPhone 13 (o 12S) sigan contando con un modelo mini, pero que en este caso tuviera detalles que mejorarían el atractivo del dispositivo. No obstante, esto no se habría confirmado aún.

El iPhone 12 Pro, el favorito

12 Pro. Chema Flores Omicrono

El mismo analista además especifica que el iPhone 12 Pro sería el favorito de la línea, con una alta demanda y con unos pronósticos muy favorables firmados por William Yang. 56 millones de unidades y 41 millones de unidades para el primer y segundo trimestre de 2021, respectivamente.

La línea de iPhone 12 mini se estaría reduciendo no solo por el bajo interés del dispositivo, sino por la alta demanda del iPhone 12 Pro y por ende sus mejores vendas. Así, Apple mata dos pájaros de un tiro; reduce recursos destinados al mini, que está teniendo baja recepción y los aprovecha para satisfacer la demanda del iPhone 12 Pro.

Aún es pronto para determinar qué pasará con el iPhone 12 mini y sobre todo si dejará de producirse. De ser así, quedaría claro que los iPhone pequeños y por extensión los dispositivos compactos no tienen un público general al que dirigirse.

