Nothing ficha al jefe de diseño de Dyson para desarrollar sus futuros productos

Nothing, la empresa de audio del cofundador de OnePlus, Carl Pei, ha tenido un importante respaldo desde sus inicios de la comunidad tecnológica. Esto ha dado como resultado un producto como los ear (1), que se pueden comprar en España y que se han convertido en una de las mejores opciones en lo que a auriculares inalámbrico se refiere. Ahora, se fortalece todavía más con un fichaje: Adam Bates, de Dyson.

El que fuera director de diseño y experiencia de producto en la famosa firma de dispositivos de limpieza, ahora ha pasado a ser director de diseño de Nothing. Un profesional con más de 14 años de carrera profesional en Dyson, y estuvo detrás (junto a su equipo) de algunos de los dispositivos más relevantes de la compañía.

Así, la experiencia de Bates se verá representada en los futuros dispositivos de Nothing. Una llegada a tiempo, ya que aún están por verse el resto de productos del porfolio de la compañía, ya que los ear (1) son, por ahora, los únicos dispositivos que Nothing ha comercializado.

Nuevo jefe de diseño

Las referencias de Bates en Dyson tienen nombre: la Dyson Supersonic y la Dyson Airwrap. Aparatos que se comercializaron bajo el mandato de Adam en la división de diseño y experiencia de producto de Dyson. Además, la llegada de Bates a Nothing no es la única noticia de la compañía; pronto abrirán su primer centro de diseño en Londres, Inglaterra.

Dyson Airwrap, uno de los productos diseñados por el equipo de Bates. Dyson Omicrono

Adam Bates, así, se une a Nothing y al equipo de Teenage Engineering, la compañía dedicada a audio que se unió a la firma de Pei en su fundación. De hecho, los menciona en unas palabras que Bates ha dedicado respecto a esta noticia. Asegura que admira desde "hace mucho tiempo" a la gente de Teenage Engineering y que su misión es "construir un equipo y desarrollar una cultura de diseño" en Nothing.

La idea, en palabras de Bates, es la de "crear productos icónicos que cambiarán el panorama de la tecnología de consumo". Queda claro de esta forma que los próximos productos que desarrolle Nothing llevarán la firma de diseño de Bates. No obstante, por ahora no se sabe qué nuevos terrenos del audio tocará Nothing con lanzamientos futuros y menos aún cuándo lo hará.

