Nothing podría sacar su primer smartphone en el 2022 tras su acuerdo con Qualcomm

Cuando Nothing, la empresa del cofundador de OnePlus Carl Pei lanzó sus primeros dispositivos, los ear (1), muchos esperábamos que la empresa lanzara productos igual de únicos fuera del mundo del audio. Esto podría hacerse realidad mediante un smartphone de Nothing.

Según Mukul Sharma y el medio 91mobiles, Nothing estaría preparándose para lanzar su primer teléfono móvil a principios del año que viene. No hay detalles filtrados sobre el futuro dispositivo, pero desde luego hay algunas pistas de las que tirar para razonar que efectivamente podría ser un rumor cierto.

Después del exitoso acuerdo de Nothing con Qualcomm para conseguir más inversión, la firma dejó claro que iba a crear, al igual que otras marcas, todo un ecosistema de dispositivos que facilitasen a las personas su relación con la tecnología.

¿Un móvil de Nothing?

Nothing, la nueva empresa de Carl Pei. Nothing Omicrono

El acuerdo de Nothing con Qualcomm tiene muchas ventajas. La primera es el acceso de Nothing a todo el porfolio de procesadores y chips de Qualcomm, incluyendo los que otorgan la capacidad de tener 5G. Y si una empresa quiere una conectividad que pueda operar entre sí, este es sin duda un requisito indispensable.

El caso es que Nothing no dio pistas sobre para qué productos iba a querer usar los chips de Qualcomm y se limitó a decir que para "productos tecnológicos futuros". Esto abre la puerta claramente a que Nothing se vaya a decidir por usarlos en smartphones o incluso en tablets.

Logos de Essential y Nothing. Manuel Fernández Omicrono

Pero la pista más importante es la compra de la marca Essential, la fallida empresa de Andy Rubin, el conocido como padre de Android. Aunque se sabe que Nothing compró la marca como tal, no se supo si las patentes y tecnología de la firma fueron a parar a manos de Nothing, especialmente teniendo en cuenta que aseguraron que no iban a hacer nada con la marca por ahora.

91mobiles y Sharma también hablan del lanzamiento de otros productos, como uno llamado Nothing Power 1 que básicamente sería una batería portátil, similar a las que hacía OnePlus hace años cuando Carl Pei seguía en la compañía.

La filosofía de Nothing

La idea de Nothing respecto a la tecnología es conseguir que esta se integre tanto en nuestro día a día que pase a ser invisible pero tremendamente funcional. Por ello, un atrevido diseño de este supuesto smartphone podría ser el de tener un chasis transparente, similar al que vimos con los ear (1) de Nothing.

Sin duda alguna, este sería un diseño que atraería miradas y que llamaría la atención. Además, el acuerdo con Qualcomm le garantizaría a Nothing el ofrecer smartphones de todas las gamas y precios posibles. Desgraciadamente, todo esto es especulativo y no saldremos de duda hasta dentro de unos meses.

