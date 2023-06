Nothing cierra una ronda de financiación: ampliará su ecosistema para luchar contra Apple y Samsung

Fotomontaje con el logo de Nothing. Manuel Fernández Nothing

Nothing, la compañía tecnológica de Carl Pei ha demostrado ser tremendamente disruptiva en el mercado actual. Sus diseños atrevidos y sus estrategias de marketing han dado lugar a dispositivos muy interesantes como los Nothing Phone o los Nothing Ear recientemente presentados. Esto ha desembocado en una nueva ronda de financiación que servirá para ampliar su porfolio de productos tecnológicos.

Así lo explica la propia Nothing en un comunicado. La compañía resalta que han conseguido el cierre de una ronda de financiación de 96 millones de dólares para ampliar su porfolio de dispositivos y tecnología. Esta ronda estará firmada por la compañía Highland Europe, y elevará la financiación total de la compañía a los 250 millones de dólares.

Esto ocurre en un momento dulce para la compañía, ya que pese a la inflación y a los problemas económicos que el mercado está sufriendo, ha conseguido vender más de un millón y medio de dispositivos. Lógicamente en esta ronda no ha participado solo Highland Europe, sino también empresas como EQT Ventures o C Capital, junto con el grupo musical Swedish House Mafia.

Financiación de Nothing

Highland Euorpe es una empresa de capital de riesgo con sede en Londres, centrada en empresas. tecnológicas de alto potencial. El socio de la compañía, Tony Zappalà, dirigió esta nueva ronda de financiación, pasando a formar parte del consejo de administración de la compañía junto con Carl Pei.

Nothing es una empresa que cuenta con más de 450 empleados en siete oficinas repartidas por todo el mundo. En el comunicado, detallan las dos rondas de financiación comunitaria que ha recibido la compañía, dando como resultado a más de 8.000 inversores privados, algunos de altísimo calado.

Nothing Ear (2) Chema Flores Omicrono

Nothing, además, explica que un miembro de su comunidad ha sido designado "Observador en el consejo de Administración". Este cargo buscará "garantizar que los intereses de los usuarios sigan siendo el primer objetivo en todo momento". En palabras de Carl Pei, en poco más de dos años, se han conseguido vender más de 1,5 millones de dispositivos en el mundo, siendo este uno de los muchos motivos por los cuales Nothing ha recibido dichas rondas de financiación.

"Está claro que hay una demanda real de que exista una marca que desafíe y no le de miedo a innovar en la industria de la tecnología de consumo, y con esta nueva ronda de financiación, nunca hemos estado mejor posicionados para hacer realidad nuestra visión de hacer que la tecnología vuelva a ser divertida", expone Pei en el comunicado.

Nothing Phone (1) Chema Flores Omicrono

Por su parte, Tony Zappalà ha destacado algunos de los motivos que han llevado a su compañía a financiar a Nothing. "Creemos firmemente que Nothing tiene algo verdaderamente distintivo que ofrecer, unido a un equipo excepcional. Estamos entusiasmados por poder apoyar a Nothing mientras se enfrenta a los gigantes de la tecnología de consumo y desafía las normas vigentes".

