Carl Pei (Nothing): "El phone (1) es diferente a todo, queremos que vuelva el entusiasmo al sector"

El próximo martes a las 17 horas de la España peninsular llega uno de los móviles más esperados del año, el phone (1) de Nothing. La compañía con sede en Londres presentará su primer smartphone, con el que aspira a ser mucho más que el teléfono del año: busca ser un icono, trascender e inspirar a los aficionados a la tecnología.

Carl Pei, CEO y cofundador de Nothing, atiende a EL ESPAÑOL - Omicrono para dejar algunas pinceladas sobre lo que poder esperar del teléfono, cómo se ha ido desarrollando la compañía desde el lanzamiento de los auriculares ear (1), cómo ha sido el proceso de desarrollo del phone (1), así como el objetivo final de la empresa para traer "aire fresco a una industria estancada".

El diseño es clave "todos los productos de Nothing tienen que ser reconocibles a dos metros de distancia sin mirar el logotipo". Sin embargo, cumplirá también con otro de los principios rectores de la empresa: "fabricar productos que usaríamos nosotros mismos y que estemos orgullosos de compartir con amigos y familiares". Nada de artificios, que toda característica tenga un sentido para mejorar la experiencia.

El 12 de julio se conocerán todos los detalles, pero Nothing ya ha ido dejando ver algunas características de este smartphone que quiere romper la monotonía en el sector. Lo más llamativo es su cubierta trasera transparente, que incorpora una interfaz lumínica denominada Glyph, aunque también ha confirmado el chip Qualcomm exclusivo que montará como corazón.

El teléfono y los auriculares son el punto de partida de su particular revolución tecnológica, pues aunque los ear (1) le valieron para darse a conocer y el phone (1) para ser la piedra angular de la empresa, la verdadera aspiración es crear un ecosistema abierto donde todos los dispositivos —sin importar la marca— puedan entenderse fácilmente entre sí. Asimismo, Pei adelanta que a lo largo del año llegarán nuevos productos, aunque no revela más detalles todavía.

Nothing llega con espíritu disruptivo, ¿cuál es su visión de lo que debe ser la tecnología?

Cuando comenzamos Nothing, y aunque no sabíamos exactamente cómo resultarían las cosas, algo estaba claro para nosotros: la tecnología ya no nos entusiasmaba y queríamos hacer algo al respecto.

Cuando era niño, recuerdo ver el lanzamiento del primer iPhone o interactuar con mi primer iPod; esos momentos se sintieron mágicos y desencadenaron una sensación de optimismo y entusiasmo por el futuro. Pero hoy en día, los consumidores están aburridos, ya no se inspiran en la tecnología y, en cambio, se sienten incómodos con las grandes tecnológicas y su impacto en la vida de las personas y la sociedad.

Nothing es un reinicio. Estamos aquí para hacer que la tecnología sea divertida nuevamente e inspirar a nuestra comunidad a crear el futuro con nosotros.

Nuestra visión del futuro es un mundo sin barreras entre las personas y la tecnología. Un futuro en el que los mundos físico y digital estén conectados, la creatividad florezca y la distinción entre usuario, creador y empresa se desvanezca. Una tecnología que está en todas partes pero también en ninguna; que funciona en armonía con las personas y no se interpone en el camino. Los usuarios deberían poder conectarse y controlar sus productos y su entorno a través de una interfaz, y hacer cosas (tanto software como hardware) sin abrir y cerrar tantas aplicaciones diferentes.

"Los consumidores están aburridos de la tecnología. Ya no les inspira y se sienten incómodos con las grandes tecnológicas y su impacto en la vida de las personas"

Los dispositivos de Nothing se caracterizan por un diseño que ambiciona con ser un icono. ¿Busca que la tecnología sirva de inspiración además de funcional?

Ahora mismo se siente como si todos los artistas hubieran dejado la industria y todo lo que nos queda son productos fríos, aburridos y derivados. Esto se debe al hecho de que todos han estado utilizando los mismos reclamos al tomar decisiones sobre productos, en términos de investigación de mercado, datos de usuarios, hojas de ruta de la cadena de suministro, procesos de desarrollo, etc.

En Nothing hacemos las cosas diferentes. Uno de nuestros principios rectores, tan simple como suena, es fabricar productos que usaríamos nosotros mismos y que estemos orgullosos de compartir con amigos y familiares.

Esto da como resultado elecciones de productos que la industria consideraría poco convencionales y elecciones impulsadas por el instinto. Por ejemplo, la interfaz Glyph en el phone (1) pone sobre la mesa una nueva forma de interactuar con su smartphone al tiempo que desencadena esta sensación de sorpresa, alegría y emoción. Me encanta ver la reacción de la gente cuando lo ven por primera vez. Me hace pensar que estamos en el camino correcto al fabricar productos que van más allá de satisfacer las necesidades funcionales de los usuarios.

Interfaz Glyph del Nothing phone (1) Nothing Omicrono

¿Cómo ha sido el acceso a componentes en una situación global complicada y siendo una start-up?

Esta es probablemente una de las industrias más duras del mundo con una barrera de entrada muy alta. Ha sido un gran desafío llegar a un punto en el que finalmente podamos lanzar nuestros primeros teléfonos inteligentes. A lo largo de nuestro viaje, hemos tenido la suerte de contar con inversores y socios que sienten lo mismo que nosotros sobre el estado actual de la industria y nos han brindado un gran apoyo para superar todos los desafíos a los que nos hemos enfrentado. También pudimos construir un equipo único compuesto por veteranos de la industria con una sólida experiencia en todas las diferentes áreas del negocio.

Uno de nuestros principios rectores es fabricar productos que usaríamos nosotros mismos y que estemos orgullosos de compartir con amigos.

Los auriculares ear (1) han sido un éxito en ventas y en comentarios, ¿esperaba una acogida tan buena desde el principio?

Si bien nuestro enfoque principal ha estado en phone (1) desde el principio, con ear (1) presentamos nuestra identidad de diseño de productos en el mercado. Como primer producto, no teníamos expectativas muy altas, pero la reacción del mercado ha sido increíble y, desde agosto de 2021, hemos enviado más de medio millón de unidades sin gastar mucho en marketing.

A modo de comparación, el primer iPod vendió menos de 400.000 unidades en su primer año. Para nosotros resultó ser otra prueba de que el mercado anhela un nuevo jugador que traiga un poco de aire fresco a una industria tecnológica estancada.

Probamos los Nothing ear (1) Carmen Suárez

Los ear (1) se han caracterizado por aunar calidad, diseño y precio, ¿son estos los pilares de Nothing?

Todo comienza con fabricar productos que estamos orgullosos de compartir con amigos y familiares. Como parte de esto, el diseño y la calidad juegan un papel importante. Mirando el estado actual de la industria y lo que yo llamo el "mar de la igualdad", era importante tener una nueva perspectiva. Desde el principio establecimos esta directriz de que queremos que todos los productos de Nothing sean reconocibles a dos metros de distancia sin mirar el logotipo. Entonces el precio no es realmente un factor determinante para nosotros pues el nivel de I+D y precisión que se dedica al diseño y al desarrollo de nuestros productos tiene un coste, es algo en lo que no estamos dispuestos a ceder.

Por otro lado, es importante asegurarse de que nuestros productos permanezcan accesibles para el público en general. Con ear (1) creo que logramos el equilibrio adecuado desde el punto de vista del posicionamiento de precios. También se trata de centrarse en satisfacer las necesidades clave del usuario sin entrar en esta carrera de especificaciones sin sentido que ha estado ocurriendo en la industria y que eventualmente resulta en puntos de precio más altos para el usuario final, pero sin ningún valor agregado real.

Queremos satisfacer las necesidades clave del usuario sin entrar en esta carrera de especificaciones sin sentido que ha estado ocurriendo en la industria.

¿Qué podemos esperar del phone (1), el primer móvil de Nothing?

Esperamos que los usuarios vuelvan a sentirse entusiasmados con la tecnología de consumo. El diseño del phone (1) es diferente a todo lo visto antes. Desarrollado por Nothing OS, la puerta de entrada a nuestro ecosistema, y potenciado por la plataforma Snapdragon de Qualcomm, el phone (1) también brindará una experiencia rápida y fluida que es únicamente Nothing.

Nothing phone (1) Nothing Omicrono

La expectación es alta, ¿qué lo hará diferente del resto de móviles del mercado?

La anticipación que hemos visto en el mercado es una verdadera manifestación de que las personas están aburridas por la oferta actual del mercado y buscan algo nuevo. Esta es exactamente la misma forma en que nos sentimos cuando comenzamos Nothing.

Durante demasiado tiempo, el mercado de los teléfonos inteligentes ha estado dominado por los mismos jugadores y eso ha llevado a un diseño poco imaginativo. Estamos emocionados de traer el phone (1) al mercado y transformar lo que la gente espera de una empresa de tecnología de consumo.

Además, somos más que un simple fabricante de teléfonos, estamos creando un ecosistema de productos y servicios abiertos perfectamente conectados que devolverán el arte y la pasión a la industria. En lugar de construir un ecosistema de productos cerrado que encierre a las personas, estamos creando un ecosistema nuevo, abierto y fluido que permite a las personas interactuar y elegir los productos que aman. Con un enfoque en el diseño icónico y nuestro espíritu impulsado por la comunidad, este es un nuevo y emocionante enfoque para la tecnología de consumo.

Estamos creando un ecosistema nuevo, abierto y fluido que permite a las personas interactuar y elegir los productos que aman.

¿Cómo espera que sea la acogida del phone (1)?

¡Estamos realmente emocionados con la respuesta de los usuarios! ¡Es simplemente asombroso!

Aunque no hemos revelado todo sobre el phone (1), ¡sentimos que la gente no puede esperar para tenerlo en sus manos! La primera unidad grabada en StockX se vendió por más de 3.000 dólares y, hasta la fecha, tenemos cerca de 200.000 personas en lista de espera para recibir una invitación y poder hacer un pedido anticipado del phone (1). Además, fue genial ver que el video MKBHD sobre el phone (1) ha sido su video más visto en los últimos 6 meses, generando más vistas que sus videos recientes relacionados con Apple.

Tenemos muchas ganas de ver las reacciones de los usuarios una vez que tengan el phone (1) en sus manos.

Carl Pei, durante el proceso de desarrollo. Nothing Omicrono

¿El equipo de Essential se ha involucrado de algún modo?

Compramos las marcas registradas de la marca Essential a principios de 2021 porque nos gustaba el nombre, pero al final elegimos Nothing en su lugar.

David Sanmartín dijo EL ESPAÑOL - Omicrono que estaban pisando el acelerador, que tenían cuatro productos más en desarrollo. ¿Qué más podemos esperar de Nothing?

Todos nuestros esfuerzos y enfoque están en lanzar con éxito el phone (1) en este momento. Revelaremos más información más adelante este año sobre los próximos productos.

¿Es necesario partir de un smartphone para construir un ecosistema?

Por supuesto, es donde la gente pasa la mayor parte del tiempo.

¿Cómo ayudará Nothing OS a la experiencia del usuario?

Nothing OS ofrece lo que más les gusta a los usuarios de Android. Con nuestro sistema operativo, queremos ofrecer una experiencia de Android refinada que también sea rápida y fluida. Lo primero que abordamos: nada de bloatware.

Podríamos haber ganado algo de dinero por cada teléfono precargando un montón de aplicaciones, pero solo disminuiría su experiencia y preferimos centrarnos en brindar valor a nuestros usuarios. El phone (1) tiene un 40% menos de aplicaciones preinstaladas que las marcas líderes.

La tecnología debe funcionar para el usuario, por lo que también creamos algoritmos de Inteligencia Artificial que aprenden su uso para que sus aplicaciones más utilizadas se carguen súper rápido, mientras que el resto se congelan para ahorrar energía.

Asimismo, apostamos por el lenguaje de diseño cohesivo Nothing para lo que hemos creado fondos de pantalla personalizados, fuentes, un paquete de íconos, un widget de clima y reloj, así como una aplicación interactiva Grabadora de voz (una forma más juguetona de hacer que la tecnología sea divertida nuevamente). Del diseño me gusta particularmente los nuevos Max Icons y Max Folders (exclusivos de Nothing y una nueva experiencia para Android). Hace que sea más fácil encontrar mis aplicaciones favoritas de un vistazo. Solo mantén pulsado y presiona.

Tampoco hemos creado animaciones locas que distraigan. Todo es más directo y centrado en el usuario para ayudar a las personas a usar su teléfono más fácilmente; no complicar las cosas.

Con Nothing OS queremos ofrecer una experiencia de Android refinada que también sea rápida y fluida. El phone (1) tiene un 40% menos de aplicaciones preinstaladas que las marcas líderes.

Más allá de auriculares o smartphones, su gran apuesta es el ecosistema, ¿qué visión tiene sobre cómo se deben entender los dispositivos?

No creemos en ecosistemas cerrados. Para liderar la industria y hacer realidad nuestra visión, nuestro objetivo es crear un ecosistema integrado de productos y servicios basados en el diseño que se conecten sin esfuerzo no solo entre sí, sino también con marcas que no sean Nothing.

Tenemos la intención de construir un ecosistema completo de dispositivos y servicios que eventualmente se comuniquen entre sí.

Nothing ear (1) Chema Flores Omicrono

Nothing busca competir contra Apple, ¿es el entendimiento entre dispositivos la gran ventaja de Apple?

Creemos que no hay ninguna alternativa real al ecosistema de Apple en este momento. Nuestro ecosistema consistirá tanto en productos de Nothing como en productos de otras marcas líderes en el mundo, creados para integrarse sin esfuerzo entre sí.

Nuestro objetivo es crear un ecosistema integrado de productos y servicios basados en el diseño que se conecten con cualquier marca (...) no hay ninguna alternativa real al ecosistema de Apple en este momento.

