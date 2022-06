El Nothing phone (1) arrasa antes de lanzarse y alcanza pujas de más de 2.000 euros

Nothing phone (1) Nothing Omicrono

Aunque quedan semanas para su presentación en España, el Nothing phone (1) sigue dando de qué hablar. Nothing hace días que reveló cómo sería el diseño de su primer smartphone y desde entonces no ha parado de promocionarlo de cara a su salida el día 12 de julio. Ahora, el Nothing phone (1) deja de tener secretos, ya que se ha visto en vídeo y ha tenido sus primeras ventas.

Hoy, 21 de junio, se ha realizado una subasta de las primeras 100 unidades disponibles del Nothing phone (1). Una serie limitada, que tendrá serigrafiado su número de serie, y que se corresponderá con cada una de las pujas ganadoras. Unas pujas que han conseguido superar los 2.000 euros de precio.

Por si fuera poco, el Nothing phone (1) ha aparecido en un vídeo de YouTube en todo su esplendor. Y no en uno cualquiera; el youtuber de tecnología más grande del mundo, Marques Brownlee, ha tenido el placer de probar el teléfono antes que nadie y subir unas más que curiosas primeras impresiones.

La subasta de Nothing

De manera completamente promocional, el Nothing phone (1) se ha subastado en la página web StockX, en el que se han dejado ver las primeras 100 unidades del teléfono. Eran unidades limitadas, por lo que no habría más. En un lateral, estaban disponibles los números de la serie del dispositivo. Decimos "estaban" porque como era de esperar, estos teléfonos han volado.

La subasta se cerró a las 14:59 hora peninsular española, y mientras que la primera puja comenzó en 422, la última superó los 2.000 euros. Más concretamente, alcanzó los 2.285 euros.

Una cantidad absolutamente absurda, especialmente si tenemos en cuenta que el iPhone más caro que se puede adquirir actualmente, con 1 TB de capacidad y de última generación cuesta 1.839 euros. Si le añadimos el Apple Care (229 euros), se queda en 2.068 euros.

El Nothing phone, en vídeo

Por otro lado, está Marques Brownlee, el youtuber de tecnología más grande del mundo que acumula 15,7 millones de suscriptores. Hace escasas horas ha subido el vídeo en el que revisa la estética del Nothing phone (1), quedando completamente al descubierto. El teléfono hereda tanto los cantos planos como los bordes simétricos del iPhone 13 básico.

Vídeo revisando el Nothing phone (1) Manuel Fernández

El teléfono tendrá un agujero en pantalla para la cámara frontal en la parte izquierda, mientras que la parte trasera será transparente y tendrá dos sensores de cámara. Será completamente blanco, y como añadidos tendrá toda una serie de LEDs en la parte trasera, más de 900, para iluminar la parte de atrás del dispositivo y hacer de LED de notificaciones y llamadas.

Además, tendrá un LED rojo para la grabación de vídeo y una serie de LEDs cerca del puerto de carga para indicar la batería restante. Todo el conjunto será personalizable mediante software. Desgraciadamente, el resto de características técnicas sigue siendo un misterio.

