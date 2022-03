Nothing confirma que lanzará un smartphone este verano: phone (1) llegará con Nothing OS

Aspecto de Nothing OS Omicrono

Es oficial: Nothing ha confirmado que trabaja en el desarrollo de su primer teléfono, el phone (1), que vendrá desarrollado bajo la plataforma móvil Snapdragon de Qualcomm y trabajará bajo su propio sistema operativo Nothing OS. La compañía cumple así con los planes que había revelado su cofundador, David Sanmartín a EL ESPAÑOL - Omicrono: "apretar el acelerador".

Tras el lanzamiento de los ear (1), sus auriculares inalámbricos con los que Nothing debutaron en el mercado el verano pasado, todos los rumores se habían orientando a cuándo podrían lanzar un teléfono. La primera pista llegó con el acuerdo con Qualcomm, aunque la mecha prendió cuando una foto reveló a Carl Pei, CEO y cofundador de la marca, enseñaba a Cristiano Amon, CEO de Qualcomm, lo que parecía ser un prototipo de un smartphone en el Mobile World Congress de Barcelona.

Hoy, en el evento The Truth (la verdad), Pei ha dado a conocer que el segundo dispositivo de la compañía será el lanzamiento del phone (1), un móvil que sirva para establecerse en el centro del ecosistema que desarrolla la compañía con el ánimo de hacer la tecnología más fácil y transparente.

Además de anunciar el que será su nuevo producto, la La compañía también anunció una asignación de 10 millones de dólares para una próxima ronda de inversión comunitaria basada con acciones valoradas en el mismo precio que la última recaudación de fondos de Serie B codirigida por EQT Ventures y C Ventures.

phone (1) y Nothing OS

Pei no ha dado detalles sobre cómo será el phone (1) más allá de que se basará en Qualcomm, con lo que cabe esperar un Snapdragon 8 Gen 1 en su interior, pero sí ha dejado ver que será la piedra angular que permita expandir el ecosistema que pretende crear la compañía.

Anuncio del phone (1) Omicrono

La ambición de Nothing con Nothing OS es tener un ecosistema abierto y continuo para que conecte e integre sin esfuerzo tanto a los productos de Nothing como a los dispositivos de otras marcas que quieran integrarse en él. Una forma de tener una tecnología que elimine barreras y permita tener una integración mayor entre las personas y la tecnología.

Nothing OS estará basado en Android, del cual "capturará las mejores características de Android puro, sintetizando el sistema operativo a lo esencial, donde cada byte tiene un propósito. Está diseñado para ofrecer una experiencia rápida, fluida y personal", ha explicado durante la presentación. Ofrecerá 3 años de actualizaciones y 4 años de respaldo de seguridad.

Aspecto de Nothing OS Omicrono

El sistema tendrá "Una interfaz coherente, el hardware se integra a la perfección con el software a través de fuentes, colores, elementos gráficos y sonidos personalizados", el primer acceso a él se podrá tener en ciertos modelos de smartphones a partir del mes que viene con un primer launcher en el que se podrá comenzar a probar la experiencia.

La visión de que cada byte tenga un propósito está en la línea de lo que explicaba el propio Carl Pei durante el MWC en un encuentro al que pudo acudir EL ESPAÑOL - Omicrono: la idea de Nothing es que "la tecnología vuelva a ser una inspiración para las generaciones del futuro". Este futuro pasa por tener un ecosistema en el que todo se integre de forma sencilla de una forma fluida, que la tecnología vuelva a aportar valor.

Carl Pei, CEO y cofundador de Nothing Omicrono

De este modo Nothing quiere ir contra la apuesta que hacen otras compañías del sector que integran funciones o elementos a los dispositivos priorizando más el márketing que lo que puede aportar realmente al usuario. En el encuentro del mes pasado, Pei hizo hincapié en que los diseños actuales de los teléfonos móviles han perdido personalidad. "Si pusiéramos nuestros teléfonos con el logotipo tapado, las personas normales no podrían distinguirlos —tal vez el Pixel, que es bastante diferenciado—. Ahora mismo los consumidores hablan de especificaciones y características, nadie se está comunicando a un nivel superior. Es por eso que estoy aquí".

Con ese planteamiento, cabe esperar que el diseño del esperado phone (1) de Nothing se mantenga fiel al estilo marcado con los ear (1) en los que el aspecto ha sido un elemento clave, pero en el que también las características y el precio se han convertido en dos factores esenciales para lograr las fuertes ventas —más de 400.000 unidades desde su lanzamiento— de su primer producto.

Aún así, Pei ha emplazado a "los próximos meses" para dar a conocer más detalles sobre el phone (1), con lo que de momento habrá que esperar para saber cómo será su aspecto y sus especificaciones.

Respaldo de accionistas

Además del que será su primer teléfono, la compañía también anunció una asignación de 10 millones de dólares para una próxima ronda de inversión comunitaria basada en acciones con la misma valoración que su recaudación de fondos de Serie B codirigida por EQT Ventures y C Ventures.

De este modo, Nothing vuelve a abrir el accionariado a su comunidad después de que el año pasado recaudase 1,5 millones de dólares, con un respaldo del primer millón en tan sólo 54 segundos, un hito para la empresa.

Los inversores que participen tendrán acceso a la comunidad privada de Nothing, a través de la cual obtendrán beneficios e información exclusiva sobre la empresa. Las inscripciones para conseguir acceso anticipado ya están abiertas y la ronda de inversión comenzará el 5 de abril.

Carl Pei, cofundador de Nothing, y Enrico Salvatori, senior vicepresidente de Qualcomm C.F.Q. Omicrono

El músculo financiero se destinará a servir de apoyo a los 144 millones de dólares recaudados recientemente que buscan escalar el ecosistema de productos de Nothing de la mano de Qualcomm y a establecer el centro de diseño de la compañía en Londresdirigido por el antiguo director de diseño de Dyson, Adam Bates. Todo con la idea de que "nuestros seguidores tengan la oportunidad de ser parte de nuestro recorrido, un viaje que nos pondrá cara a cara contra los gigantes de la industria", explica Pei.

Nothing cuenta actualmente con el respaldo de GV (anteriormente Google Ventures), EQT Ventures, C Ventures y otros inversores privados, entre ellos: Tony Fadell (director de Future Shape e Inventor del iPod), Casey Neistat (personalidad de YouTube y co-fundador de Beme), Kevin Lin (co-fundador de Twitch) y Steve Huffman (co-fundador y CEO de Reddit).

