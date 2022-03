¿Es este el primer móvil de Nothing?: una foto revelaría un prototipo en manos de su CEO

Desde hace meses en España, la firma tecnológica Nothing ha estado dando pistas sobre el lanzamiento de su primer teléfono móvil con Android. Un salto de gigante que daría junto a Qualcomm, empresa con la que ha tenido acuerdos y que daría lugar a un nuevo contrincante junto a otras firmas como Realme u OnePlus. Una nueva foto en Twitter parece corroborar este rumor.

El famoso filtrador Evan Blass o @evleaks en Twitter ha subido una fotografía a su cuenta bastante reveladora. En ella se ve a Carl Pei, CEO de Nothing junto a Cristiano R. Amon, CEO y presidente de Qualcomm. Y lo más llamativo es que Pei está sujetando en sus manos un teléfono móvil, aparantemente un prototipo aún sin producir.

Hace varias semanas, Nothing dio una de sus pistas más reveladoras después de que Carl Pei, CEO de Nothing, hiciera algunas interacciones interesantes con la cuenta de Android y con la de Snapdragon, dejando claro que el dispositivo que estaría desarrollando Nothing hará uso del software de Google y de los chips Snapdragon, aunque no se sabe específicamente la gama del dispositivo.

Nuevas pistas

Viendo más de cerca la foto de Evan Blass, el smartphone que sujeta Carl Pei es un dispositivo prototipo de Qualcomm. Es decir, es muy poco probable que este sea un dispositivo final propiedad de Nothing, sino un teléfono en el que probar cuestiones como el software, funciones especiales y testear hardware. Aún con todo, esto es un terreno puramente especulativo.

Nothing ha sido muy hermética con respecto al desarrollo de este supuesto smartphone. Por ende, todo está envuelto en un halo de incógnita, y no se sabe prácticamente nada sobre este dispositivo, más allá de que montará chips Qualcomm gracias a los acuerdos de Nothing con la firma estadounidense. Por si fuera poco, en la foto de Blass se intuye más bien poco, salvo que es un teléfono que no pertenece a otras marcas, como OnePlus.

No obstante, el hecho de que haya sido Blass, uno de los mayores filtradores en lo que respecta a smartphones Android, el que ha subido la foto no deja de ser una pista bastante poco sutil de que Nothing estaría planeando saltar al mercado móvil. No será hasta dentro de unos meses que se confirmará (o no) este rumor.

