Se filtra el Mac Studio: el supuesto Mac mini más grande y potente que desvelará Apple

Quedan horas para la presentación de Apple el próximo día 8 de marzo, Peek Performance. Un evento que se podrá seguir desde España y que ha generado todo un aluvión de rumores antes de su lanzamiento sobre nuevos iPad, nuevos iPhone y por supuesto nuevos Mac. Acaba de aparecer un vídeo que afirma tener el diseño del próximo Mac mini, que pasaría a llamarse Mac Studio.

El vídeo, del youtuber Luke Miani, muestra renders en 3D no solo de este nuevo Mac Studio, sino de un nuevo monitor de Apple que se ha estado rumoreando en las últimas horas, el Apple Studio Display. Un monitor que vendría a ser una versión recortada del actual Apple Pro Display XDR, y que sería el complemento perfecto para este Mac Studio.

Miani asegura que estos renders están basados en el diseño que tendrá el próximo Mac Studio, que a efectos prácticos consisten en un Mac mini pero que gana mucha más altura y una mejor ventilación, haciendo entrever que será una versión mucho más potente que el Mac mini con procesador M1 del año 2020.

Nuevo Mac Studio

Miani explica que este diseño tiene un cometido muy básico: conseguir una mayor disipación y refrigeración para que el dispositivo no se caliente en exceso. Y es que este pretende ser una versión vitaminada del Mac mini que, presumiblemente, montará o bien los futuros Apple M2 o bien los M1 Pro y M1 Max.

Mac Studio Luke Miani Omicrono

Este diseño presenta varias cuestiones. Para empezar, sería el primer Mac en estrenar la coletilla "Studio". De ser así, no se sabe si Apple renunciaría a la coletilla "Pro" en favor del "Studio" para sus futuros Mac de sobremesa, algo que dejaría con un futuro bastante incierto a los iMac Pro y al Mac Pro, que aún no han sido actualizados con los procesadores propios de Apple.

Junto a este nuevo Mac Studio, el youtuber muestra la Apple Studio Display, la que será la nueva pantalla de Apple y que se ha rumoreado en las últimas horas por famosos leakers como Mark Gurman o Ming-Chi Kuo. Se estima que será una pantalla de aproximadamente 32 pulgadas y según 9to5Mac, se espera que sea un monitor de resolución 7K.

Mac Studio junto a la supuesta nueva pantalla. Luke Miani Omicrono

No se sabe si rivalizará en precio con el Apple Pro Display XDR, que cuesta 5.499 euros en España o si tendrá una etiqueta de precio más asumible. Eso sí, todo apunta a que no tendrá ni tecnología OLED ni Mini LED, como sí ocurre con los MacBook Pro 2021. No obstante, nada de esta información está confirmada por Apple, por lo que habrá que esperar a ver qué ocurre con estos dispositivos en el evento del 8 de marzo.

