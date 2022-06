Nothing presentará su primer móvil en julio: todo lo que sabemos del innovador phone (1)

Hace ya meses que en España hablamos del Nothing phone (1), el primer smartphone de la firma tecnológica de Carl Pei. Un teléfono del que se han dado algunos detalles, como la asociación entre la compañía de Pei y Qualcomm o que su diseño tendrá elementos transparentes similares a los de los auriculares Nothing ear (1). Ahora, Nothing ha confirmado su fecha de presentación: el 12 de julio.

Así lo ha confirmado la propia Nothing en su cuenta de Twitter, afirmando que habrá un evento especial en el que se presentará el Nothing phone (1). Con el logo de Return to Instinct, el teléfono hará su aparición estelar el día 12 de julio a las 16:00 BST, o lo que es lo mismo, las 17:00 hora peninsular española.

El evento se retransmitirá en directo vía streaming en Internet. Nothing ya ha publicado una web especial para añadir un recordatorio de esta keynote a tu correo electrónico. Desgraciadamente y como era de esperar, no han dado más detalles del dispositivo.

Fecha para el Nothing phone

Nothing ya dio unas pistas sobre su teléfono tanto en entrevistas como en sus redes sociales. Tendrá un marco de aluminio reciclado, su trasera será transparente e integrará funciones como carga inalámbrica. El procesador será evidentemente Snapdragon, aunque no se sabe si Nothing optará por un tope de línea como el Snapdragon 8 Gen 1 o si por uno más comedido, como el Snapdragon 7 Gen 1.

Ejecutará una capa de personalización, Nothing OS, basada en Android 12 y un diseño con bordes reducidos en la pantalla sin 'barbilla' en la parte inferior. Esto implica que los bordes de la pantalla serán simétricos y que Nothing podría usar un diseño de cámara frontal perforada. Además, la compañía ya estaría preparando otros cuatro dispositivos para desarrollar su ecosistema de productos, junto al Nothing phone (1) y a los Nothing ear (1).

Aunque se sabe poco respecto a precios, los rumores estiman que tendrá un precio alrededor de los 500 euros, de ahí que se considere que Nothing usará el Snapdragon 7 Gen 1. La filosofía detrás del smartphone será la referente a la perspectiva del diseño, y buscar una alternativa a lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Es por eso por lo que este dispositivo destacará en estética, gracias a su curioso diseño trasero. No obstante, habrá que esperar al lanzamiento del Nothing phone (1) el próximo martes 12 de julio para salir de dudas.

