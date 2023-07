Mejor que Pixel: Nothing OS 2.0 es mi versión de Android favorita por estas 11 razones

Nothing ha hecho oficial su segundo móvil, el Nothing Phone (2), cuyo análisis publicaremos en unos días y que se podrá comprar en España, pero antes de eso queremos tratar uno de los mayores cambios de este móvil con respecto a su antecesor, el software. La compañía ya anunció que su nuevo smartphone llegaría con su segunda versión de Nothing OS, la interfaz de la marca que corre encima de Android.

En los días que hemos estado probando el dispositivo hemos visto numerosas funciones que nos han gustado tanto que ojalá acabemos viéndolas en las capas de otros fabricantes o incluso en una futura versión de Android. No sería la primera vez que Google se inspira en una marca, o que un fabricante chino marca tendencia.

El mejor ejemplo es HONOR y sus carpetas redimensionables, que también las tenemos ya en Xiaomi, en realme, en OPPO y ahora en Nothing. Pero hay más cosas además de esa función que esperamos que Google integre en Android 15.

Personalización extrema

La primera característica que llama la atención de la interfaz de este móvil es su diseño. Nothing tiene una estética industrial que le sienta muy bien al producto en hardware, y que también se aprecia en el software. Pero lo mejor es la personalización. Además de lo que incluye Android 13 de serie la marca tiene cosas que no están en los Pixel, por ejemplo.

Una de ellas es la posibilidad de cambiar los iconos usando los packs de iconos de la Google Play Store. Esto permite modificar la estética de forma sencilla y rápida. Eso sí, se echa en falta poder cambiar uno a uno los iconos de la interfaz, porque es raro ver en una pantalla muchos iconos en blanco y negro y, de pronto, algunos en color. Estos iconos no sólo pueden cambiar de color, sino que permiten quitar el nombre de las aplicaciones si queremos dejando una estética mucho más limpia.

Nothing OS 2.0

Otro de los elementos destacables son los widgets, a los que Nothing les ha dado mucha importancia, creando algunos propios y rediseñando los que vienen con el sistema, como el reloj o el widget del tiempo. Sobre todo nos ha gustado el poder realizar gestos encima de los mismos para poder obtener más información sin tener que abrir las aplicaciones.

Estos widgets genéricos se pueden poner en cualquier parte del escritorio, pero algunos de ellos, los creados por Nothing, también pueden ir a la pantalla de bloqueo, pudiendo ver el tiempo, crear accesos directos a ciertas funciones y demás sin tener que desbloquear el móvil.

Glyph Composer Nothing El Androide libre

El último elemento de personalización son los sonidos, que se pueden crear en el propio móvil, gracias a la colaboración de Swedish House Mafia. Esta es la única característica que aún no hemos podido probar porque no está activa, pero llegará en las próximas semanas.

Las mejores carpetas

Antes hemos mencionado las carpetas de HONOR, pero hay que reconocerle a Nothing que han llevado la personalización a otro nivel. No sólo podemos cambiar el tamaño de las mismas, sino la forma en la que los iconos aparecen, siendo pulsables o no. Además, podemos elegir un diseño para que sirva de carátula de la carpeta, no dejando a la vista las apps que hay dentro.

Nothing OS 2.0

Esto lleva la personalización a otro nivel, y también ayuda a que la productividad mejore, ya que podemos organizar de forma más pormenorizada la forma en la que ponemos los iconos en la pantalla. A esto ayuda que podemos redimensionar un icono de una app para que ocupe el espacio de cuatro, dándole más protagonismo y haciendo que sea más fácil pulsarlo.

Integración con Tesla

El primer Nothing Phone (1) vino con una función que no se había visto en ningún otro móvil de ninguna marca. Se trata de la integración con Tesla gracias a la API de la empresa estadounidense, que permite que otras compañías creen software que se conecta a sus coches, como vimos en el caso de la comercializadora de electricidad Chippio.

Nothing OS 2.0

En el caso de Nothing, la integración permite modificar ciertas partes del coche, como el encendido, la apertura de los maleteros y muchas más cosas. Pero es que, además, si queremos podemos hacer que nada más conectarse el coche al bluetooth del móvil este encienda el hotspot para tener Wifi en el Tesla sin tener que pagar una suscripción premium.

Nothing aún tiene margen de mejora en su software, pero en dos años se han convertido en una de las referencias en software en el mundo Android. Se nota el aumento de plantilla en este departamento, como nos contó David Sanmartin, cofundador y responsable En Europa en Nothing, en una entrevista en el MWC 2023.

