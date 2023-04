Ahorrar dinero en la carga de los coches eléctricos en casa es lo que propone Chippio

La factura de la luz es algo que ha dado dolores de cabeza a muchos españoles en el último año. Esto ha favorecido la creación de diversas empresas que se centran el comercializar la electricidad de manera diferente, centrándose en aspectos como la ecología, la tecnología o los precios.

Pol Brau

Una de ellas es Chippio, una startup filial del grupo energético más grande de los países nórdicos, que se ha centrado en ofrecer soluciones tecnológicas diferentes a sus clientes, no sólo en vender electricidad.

Hemos hablado con Pol Brau, responsable de Growth & Partnerships de la compañía, que nos ha explicado qué es lo que buscan y cómo quieren seguir creciendo.

Precio de mercado con cuota mensual

La compañía ha apostado por un modelo de negocio muy en auge en estos días entre las startups de este sector. Ofrece luz y potencia a precio de coste, a cambio de una pequeña cuota mensual, que es su beneficio. En el caso de Chippio es de 3.90 euros más IVA, dejando claro así que la empresa no gana más porque gastemos más luz.

Esto es clave porque la compañía se puede centrar en ofrecer soluciones para que sus clientes gasten cada vez menos en luz, siendo eso una ventaja para los mismos, creando una simbiosis curiosa en un sector que, seamos claros, nunca ha destacado por su cuidado al cliente.

El único servicio añadido opcional, con un coste de 2.90 euros más IVA, es el llamado Energía responsable, que garantiza que toda la electricidad usada por un cliente proviene de energías limpias, además de realizar donaciones a ciertas ONGs.

Apostando por el coche eléctrico

Smart Charging

Además de tener una estructura de precios sencilla, Chippio apuesta por lo que Pol denomina "soluciones tecnológicas", entre las que destaca Smart Charging, un producto que han lanzado este mismo año.

Este sistema permite usar las APIs de las diferentes marcas de coches eléctricos para hacer que carguen o no en función del precio de la luz en cada momento, sin necesidad de hardware adicional o cargadores especiales.

La idea es que conectemos el coche siempre y que este mismo sepa cuándo cargar o no aprovechando sólo las horas más baratas.

Son muchos los modelos compatibles, pero no todos, porque no todas las marcas permiten una integración así con sus coches.

Por ahora, sin soluciones de autoconsumo

Al preguntarle a Pol por el acercamiento de la compañía al autoconsumo nos ha confirmado que están estudiando su implementación, porque creen que es algo clave, pero querían dar prioridad a Smart Charging, como elemento diferenciador.

También nos han dicho que estudian otros acercamientos a todo lo que permita ayudar a sus clientes a ahorrar o a controlar mejor la factura de la luz.

Una aplicación impresionante

App de Chippio

Pero lo que más nos ha llamado la atención de Chippio es su aplicación. Se trata de una app mucho más avanzada que las que solemos ver en el sector de la electricidad, con un diseño pensado para que el cliente controle en todo momento su factura.

App de Chippio

De hecho, ofrece notificaciones cuando la luz va a ser más cara de lo normal, sistema de seguimiento del precio en tiempo real, sin tener que recurrir a otras apps, e incluso permite ver el consumo del ciclo de facturación en el que estamos, sin tener que esperar a final de mes para comprobar si hay más o menos gastos.

Por cierto, podéis probarla gratis sin ser clientes, simplemente descargándola desde la Google Play Store.

[5 aplicaciones para saber el precio de la luz desde tu smartphone]

Se puede probar gratis

Al ofrecer luz a precio de coste, Chippio saca su beneficio de las cuotas mensuales. No obstante, están tan seguros de su buen hacer que si un cliente invita a otro ambos tendrán tres meses de cuotas gratuitas. Y no hay permanencia, por lo que si no nos convence, siempre podemos cambiar de comercializador más adelante.

