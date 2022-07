De 80 a 30 euros de luz al mes: esto es lo que he aprendido usando placas solares fotovoltaicas

Hace un año me mudé, espero, por última vez. En la última década he cambiado de localidad, de provincia y de país, y en 2021 llegó el momento de hacer la última mudanza con la compra de mi primera vivienda. La elección estuvo basada en múltiples factores (soy ultra racional, no podría haber sido de otra manera), y entre esos factores la idea del autoconsumo energético cada vez tenía más peso.

[El absurdo de los móviles con placa solar incorporada]

No quiero decir que haya optado por una casa en vez de por un piso por poder tener placas solares exclusivamente, pero fue un factor que se tuvo en consideración.

[5 aplicaciones para saber el precio de la luz desde tu smartphone]

La instalación se empezó a tramitar hace unos 8 meses, pero no fue hasta hace 4 cuando por fin tuve la planta fotovoltaica operativa. Sí, el nombre es muy rimbombante, pero es como la llaman los técnicos. Así pues, en los últimos meses he vivido mirando de forma puntual cómo funcionaba mi instalación, a través del ordenador pero, sobre todo, del teléfono. Os cuento qué es lo que he aprendido que antes no sabía.

En todas las gráficas que voy a mostrar hay tres colores: verde (energía generada por las placas y no usada), azul (energía generada por las placas que se ha usado) y rojo (energía pagada de la red eléctrica). Lo mejor es tener la menor superficie roja y la mayor azul.

El consumo de cada electrodoméstico

Esto es algo que mucha gente sabe por intuición, o a las bravas cuando la instalación eléctrica supera la potencia contratada y se va la luz puntualmente.

Usos

En mi caso he aprendido varias cosas mirando mucho la aplicación móvil mientras realizaba ciertas tareas del hogar:

El termo eléctrico calienta el agua unas 4 veces al día, usando 1 KW de forma puntual durante unos minutos.

El consumo de la casa es de unos 200 W de forma permanente, aunque esto depende mucho de lo que tengamos conectado.

La iluminación, si tenemos LED, tiene un consumo ridículo.

La vitrocerámica es, de lejos, lo que más consume de mi casa, por encima del coche eléctrico (hablaré de él en otros artículos).

Es buena idea no solapar usos

Cuando pagas toda la electricidad que usas, te da igual usar más o menos potencia de forma simultánea siempre que esté dentro del límite contratado.

Solape

En mi caso el límite lo marca la generación de electricidad, siempre que el uso no sea urgente. Es decir, puedo elegir ducharme a las 5 de la tarde en vez de a las 9 de la noche, por usar las placas para cargar el termo eléctrico, pero no voy a dejar de cocinar por la noche porque las placas no estén produciendo.

Esto hace que, por ejemplo, ponga el tostador justo tras hacer el café, y no haga ambas cosas a la vez. O que ponga una lavadora a una hora en concreto en vez de a otra.

Las resistencias son el demonio

Radiador

Recuerdo que cuando estudiaba instalaciones en la carrera de Arquitectura nos explicaron que la eficacia de un sistema de refrigeración era mucho mayor que la de uno de calefacción. Y era cierto.

Esto lo he podido comprobar estos meses, viendo cómo un radiador, como el que analizamos aquí de Smartmi, consume el doble que el aire acondicionado que tengo ahora mismo encendido en el despacho.

La potencia no es la misma, obviamente, pero sí que sirven para aclimatar el mismo lugar. De hecho, como da la casualidad de que la casa tiene chimenea me he visto usando la leña en vez de radiadores cuando me resultaba práctico.

La producción es una parábola perfecta

Algo que tampoco me había parado a pensar antes de hacer la instalación es que el sol no se para. Sí, es algo obvio, pero al menos en Sevilla da la sensación de que tenemos una hora de tiempo medio pasable a primera hora del día en verano y iuego el resto del día es una estancia permanente en el infierno. Es decir, no hay mucho cambio en lo que sientes cuando estás a 40 o a 45 grados a la sombra.

Parábola de producción de un día normal

Digo esto porque la producción de electricidad no es permanente, y va siempre o subiendo o bajando. Por eso es bueno concentrar el uso de los aparatos que más consumen en la franja media del día.

No obstante, en un día nublado la parábola desaparece y empezamos a ver subidas y bajadas de la producción en cuando sale o se oculta el sol.

A priori, no es algo para gente que trabaje todo el día fuera de casa

Uso en día laborable si todos trabajan fuera

Aunque este apartado es muy matizable, me he dado cuenta de que si la instalación está en una casa donde sus habitantes trabajan fuera todo el día, el ahorro energético no es mucho (salvo que se usen baterías o sistemas similares).

He visto gráficas de uso de este tipo de habitantes y tienen un gasto fuerte antes de empezar la producción (ducharse, hacer el café y desayunar) y uno fuerte al final del día, cuando llegan de trabajar y cenan, ponen lavadoras y demás.

La franja central, que es cuando están fuera de casa y es cuando más producen las placas, se desaprovecha. Obviamente, se pueden vender los excedentes, o usarse mucho los fines de semana, pero es algo a tener en consideración a la hora de montar una instalación.

El ahorro varía, pero es de un 50% aproximadamente

Decir que una instalación fotovoltaica puede ahorrarte hasta el 80% de tu factura de la luz quizás no sea engañar, pero desde luego es caminar al borde de ese abismo.

La iluminación no es algo que consuma demasaido si tenemos una buena instalación Anthony Indraus

Cada caso es diferente, y depende mucho del uso que hagamos de la casa. No es lo mismo un escenario en el que dos personas trabajen fuera todo el día al de dos jubilados que tengan el uso fuerte de la instalación a medio día, cuando más se genera.

[Cómo comparar tarifas de la luz desde el móvil en 1 minuto y sin instalar nada]

En mi caso he pasado de pagar entre 60 y 120 euros mensualmente (la mayor diferencia es el calefactor) a pagar entre 30 y 35 euros. Aún así creo que debería poder ahorrar más, motivo por el que me he cambiado de compañía, algo que contaré en otro artículo porque da para mucho.

Es decir, he pasado de tener una factura media de unos 80 euros a pagar poco más de 30 al mes. Más adelante contaré la experiencia de un familiar que tiene un gasto cercano a los 200 euros mensuales y acaba de realizar la misma instalación que yo.

Foto de portada de Watt A Lot.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan