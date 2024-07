Elon Musk está entrenando a la IA de X con tus fotos y tuits sin avisarte: este es el sencillo truco para desactivarla

Han pasado menos de tres meses desde que X, la red social anteriormente conocida como Twitter, lanzase en España Grok, su propio asistente basado en Inteligencia Artificial, y ya es el protagonista de su primera gran polémica. Y es que resulta que Elon Musk se ha dado permiso a si mismo para usar tus datos para mejorar esta IA.

Grok nació como respuesta a ChatGPT y a Gemini de Google; frente a estos proyectos, Elon Musk caracterizó a Grok como una IA “con sentido del humor”, “ingeniosa” y con “una vena rebelde”. Todo eso se traduce en que las conversaciones con Grok son más casuales; la IA no tiene miedo a soltar improperios y de responder a cuestiones que sus rivales tal vez no responderían por miedo a decir algo inadecuado. Si mucha gente no conoce a Grok es porque es una función exclusiva de los usuarios Premium de X, que tienen que pagar 11 euros al mes en Android para poder acceder a esa y otras funciones como cobrar por nuestros tuits.

Ahora, Grok está en boca de mucha gente, pero lamentablemente no por buenos motivos. Los usuarios de X acaban de descubrir que Grok está siendo entrenado usando sus fotos, vídeos y publicaciones en la red social; y lo peor, es que lo está haciendo sin pedir permiso expreso y sin avisar de que lo está haciendo. Un detalle importante es que Grok se entrena con los datos de todos los usuarios, incluso si no son Premium.

Dejando aparte las posibles consecuencias legales (especialmente en la Unión Europea), esta es una decisión que está siendo duramente criticada en publicaciones virales en X, avisando a los usuarios que desconocían la existencia de Grok y explicándoles cómo desactivar esta opción.

En una opción oculta en la configuración de la cuenta de X, podemos encontrar una sección llamada “Intercambio de datos”; bajo ese nombre que no dice nada se esconde la opción que permite que nuestras publicaciones sean usadas para el “entrenamiento y perfeccionamiento” de Grok. Viene activada por defecto, así que, si no queremos que nuestros datos y fotos sean usados para este cometido, tenemos que desactivarlo manualmente.

Cómo desactivar la IA de Twitter, Grok El Androide Libre

Para desactivar el uso de nuestras publicaciones para entrenar a la IA de X, tenemos dos opciones. Podemos entrar en este enlace directamente, que nos llevará a la opción para poder desactivarla. Otra manera es entrar en la configuración de Twitter, ya sea en la web o en la app móvil, pulsar en “Privacidad y seguridad” y pulsar en el enlace “Grok” en la sección “Intercambio y personalización de datos”.

El hecho de que esta opción venga activada por defecto supone que X ahora tiene acceso a una gigantesca base de datos con la que entrenar a su IA y hacerla superior a ChatGPT, creada por OpenAI.

Opción para no permitir que Grok use nuestras publicaciones de X (Twitter) El Androide Libre

Recordemos que Elon Musk fue uno de los fundadores de OpenAI, pero que se marchó de la organización antes del lanzamiento público de ChatGPT; una decisión de la que tal vez se arrepiente, porque desde entonces la ha criticado duramente, pronosticando el fin de la humanidad por culpa de la IA al mismo tiempo que invierte millones en gigantescos centros de procesamiento de IA para Grok.