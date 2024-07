Gemini ahora es más rápido que nunca y ahora te ayuda a escribir mensajes en España

La IA está avanzando a pasos de gigante, y lo que hace unos meses era sorprendente, hoy es lo básico que debería ofrecer cualquier producto para poder competir. Google en particular está invirtiendo muchos recursos en ponerse a la altura en cuestión de IA, gracias a Gemini y su implementación en Android y en la búsqueda Web.

Hoy, Google ha dado otro de esos pasos de gigante, con la llegada de Gemini 1.5 Flash, el nuevo modelo de lenguaje que hace honor a su nombre por su endiablada velocidad en comparación con los modelos actuales. Google afirma que este nuevo modelo ha sido optimizado para la velocidad y la eficiencia, por lo que tardará menos en responder a nuestras dudas; estas mejoras son generalizadas y no se centran en un tipo de respuesta en concreto.

Además, Gemini 1.5 Flash ahora ofrece hasta 32.000 tokens, obteniendo una ventana de contexto hasta cuatro veces superior a la que tenía Gemini 1.0, incluso en su versión Pro. Todo esto se traduce en que la IA podrá mantener conversaciones más largas que en versiones anteriores, podrá usar más contexto para responder a nuestras preguntas y en general, funcionará mejor con preguntas complejas.

El cambio a Gemini 1.5 Flash se ha realizado de manera instantánea en más de 230 países y en 40 idiomas, y sorprendentemente, está disponible sin necesidad de pagar por una suscripción de Google One. Sin embargo, no es la mejor IA que ofrece Google comercialmente, ya que ese honor aún lo tiene, por poco, Gemini 1.5 Pro disponible sólo con Gemini Advanced de pago.

Otro cambio sorprendente es que Gemini por fin llega a la app de Mensajes de Google en España, además de al resto de países europeos. Esta integración ya estaba presente en países de habla inglesa, pero ahora podremos usarla en español.

Gemini en la app de Mensajes de Google es capaz de ofrecernos ayuda para escribir mensajes; por ejemplo, le podemos pedir que escriba un mensaje corto para conectar con una persona con la que no habíamos hablado en mucho tiempo, o recomendar una receta para una cena juntos. Relacionado con esto, Google ahora permite el uso de Gemini a adolescentes mayores de 13 años, incluyendo una experiencia adaptada a estos usuarios con explicaciones sobre nuevos conceptos relacionados con la IA.

Lo que por el momento no ha llegado es la posibilidad de subir archivos propios a Gemini desde nuestro dispositivo para que la IA los use como contexto. Es una función que fue prometida hace ya un tiempo, pero Google ha asegurado que no se ha olvidado y que “muy pronto” estará disponible; con esta opción, la IA de Gemini podrá hacer cosas como analizar archivos de datos para mostrar resúmenes fáciles de entender, o subir un temario para que nos haga preguntas de examen de prueba.