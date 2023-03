Analizamos los Nothing Ear (2), auriculares centrados en la calidad de sonido

En 2021 Nothing irrumpió en el sector de la tecnología de consumo con unos nuevos auriculares que buscaban ser una nueva referencia en muchos aspectos, empezando por el diseño. Los Nothing (1) se vendieron muy bien, algo a lo que ayudó su precio y, sobre todo, su estética.

El año pasado la empresa lanzó dos nuevos productos, unos auriculares sin cancelación de ruido activa pero con mejor sonido y un diseño incluso más distintivo, y su primer teléfono móvil.

La empresa británica ha presentado por primera vez la segunda versión de uno de sus productos, los Nothing Ear (2) que vienen a sustituir a los auriculares que lanzaron en 2021.

Características Nothing (2)

Colores Diseño transparente.

Control por gestos Pellizco.

Pellizco prolongado.

Reproducir/ pausar música; contestar/ terminar llamada.

Ir a la próxima canción.

Rechazar llamada.

Llamadas Cancelación de ruido activa.

Conectividad Bluetooth 5.3.

Radio de conectividad de .

Peso y tamaño Funda de carga: 55,5 x 55,5 x 23,5 mm.

Auricular inalámbrico: 29.4 x 21,5 x 23,5 mm

Peso: 51,9 gramos la funda de carga y 4,5 gramos 1 bud.

Carga USB-C.

Autonomía Hasta 6,3 horas para los buds.

Hasta 36 horas con funda de carga.

Porcentaje de batería puede ser mostrado en el móvil.

Un diseño muy continuista

Nohing Ear (2) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Una de las cosas que más llamó la atención de los Nothing Ear (1) fue su diseño con elementos trasparentes, algo que industrialmente es complicado de hacer y que ha conseguido distinguir estos auriculares de sus muchos rivales.

No obstante, había algunos inconvenientes en el producto de 2021, como el gran tamaño de la caja donde se guardaban.

Nohing Ear (2) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Para los Nothing Ear (2) la empresa ha decidido mantener el diseño de los auriculares y de la funda de carga, aunque ha minimizado esta y ha mejorado la calidad de construcción y la transparencia de los elementos que no son opacos.

Esto es algo que limita la diferenciación de los auriculares, aunque hay que remarcar que los dos modelos no convivirán ya que los Ear (2) sustituyen a los Ear (1).

Nohing Ear (2) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Siguen siendo auriculares cómodos, pero, al menos en mi caso, se acaban moviendo un poco cuando muevo mucho la mandíbula porque esté hablando.

Unos gestos rediseñados

Los Ear (1) tenían unos gestos basados en pulsaciones, como los auriculares de Google o de Samsung. En esta ocasión la empresa cambia el acercamiento con gestos por presión, como los que usa Apple.

Nohing Ear (2) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Para mí supone un enorme paso atrás, porque siempre me han parecido gestos mucho menos fiables y más incómodos, pero soy consciente de que muchos usuarios los prefieren porque evitan falsas pulsaciones cuando los tocan sin querer al recogerse el pelo, por ejemplo.

Mi pareja, que usa unos auriculares con gestos por pulsación, dice que prefiere siempre los de presión, pero yo sigo en mis trece con los gestos por toques.

Nohing Ear (2) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, es que en este caso concreto me ha dado la sensación de que muchas veces los gestos no han funcionado bien, y tengo que presionar múltiples veces para que responda. Y eso que he actualizado el firmware de los auriculares dos veces.

Y sí, podemos controlar el volumen desde los auriculares, algo que se echa mucho en falta en auriculares de cierto precio. El problema es que el control para ello, aunque configurable, es errático y la mayor parte de las veces es mejor hacerlo en el teléfono.

Lo que sí funciona muy bien es el detector de presencia, pausar y volver a la música simplemente poniéndonos o quitándonos los auriculares.

Un gran sonido, con una cancelación mejorable

El sonido es una de las grandes mejoras de estos auriculares, con un interior rediseñado y unos graves mucho más potentes. De hecho, me ha sorprendido bastante, no esperaba un salto grande, si bien es cierto que los Nothing Ear (1) no destacaban especialmente en este campo).

Nohing Ear (2) Álvarez del Vayo El Androide Libre

A esto ayuda el nuevo ecualizador de la aplicación Nothing X que permite editar la forma en la que escuchamos el sonido. También podemos realizar un test de audición para personalizar ciertos parámetros, lo que nos deja clara la apuesta de la empresa por el software como elemento de mejora de sus productos.

La cancelación de ruido activa no es tan potente como en otros modelos, e incluso en alguna ocasión he tenido dudas de si estaba encendida, y eso que la tenía puesta al máximo.

Nohing Ear (2) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Ahora, eso sí, podemos vincular los auriculares a dos dispositivos simultáneamente, gracias a la conexión bluetooth mejorada.

Una autonomía decente

La batería de estos auriculares es algo menor que la de sus antecesores, pero la autonomía es similar, aunque muy variable en función del volumen y de si usamos o no la cancelación de ruido activa.

Nohing Ear (2) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Tenemos carga por cable USB C y carga inalámbrica, lo que no es algo que se vea siempre en este rango de precio (aunque debería).

Precio y disponibilidad

Estos auriculares se ponen a la venta en España a un precio mucho más elevado que sus antecesores, por múltiples motivos, 149 euros. Para empezar, el incremento de precios generalizado, la carestía de chips y otros motivos.

Nohing Ear (2) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, ahora Nothing tiene los Ear Stick para los que quieren gastarse algo menos en los auriculares con gran diseño.

Y esa sigue siendo la clave. Nothing tiene como punto fuerte el diseño, pero en este caso la calidad de sonido está a la altura. El precio es más alto, pero no llega a ser un producto caro.

Tiene muchos rivales, como los OnePlus Buds 2 Pro, pero la estética sigue siendo algo que, por el momento, nadie puede replicar.

