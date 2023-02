Analizamos los OnePlus Buds 2 Pro, los mejores auriculares de la marca

Todas las marcas importantes de telefonía móvil tienen su departamento de accesorios. Uno de los productos que no pueden faltar en ese departamento son los auriculares. Es extremadamente encontrar una marca que no opte por lanzar unos accesorios de este tipo, más allá de que lo haga con un enfoque de gama alta o de gama baja.

OnePlus no es una excepción, y con la presentación en China del OnePlus 11 también presentó los OnePlus Buds 2 Pro, la segunda versión de sus auriculares de gama alta.

Nosotros los hemos estado probando una semana, incluyendo un largo día de uso en un viaje express, y estas son nuestras impresiones.

Características de los OnePlus Buds Pro 2

Colores

Negro, verde.

Control por gestos Disponibles, pro sin control de volumen.

Llamadas Cancelación de ruido para el micrófono.

Tecnología ANC.

Drivers duales.

Dynaudio.

Codec de audio LHDC 5.0.

IP55.

Conectividad Bluetooth 5.3.

Radio de conectividad de 10m.

Peso y tamaño Funda de carga.

Peso: -.

Carga USB tipo-C.

Autonomía 9 horas para los buds / 6 horas con ANC activo.

39 horas con funda de carga / 25 horas con ANC activo.

Estos auriculares se han diseñado para competir directamente contra los mejores del mercado, en el rango de los 200 euros, aunque en este caso OnePlus ha sabido limar un poco el coste para hacerlos más atractivos.

Mi experiencia en este análisis ha estado marcada por un viaje que he tenido que hacer a Madrid de unas 17 horas en los que me han acompañado los OnePlus Buds 2 Pro y en el que me he dado cuenta de lo bueno y lo malo de este producto.

Lo bueno

OnePlus Buds 2 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Cuando sacas de la caja los OnePlus Buds 2 Pro te das cuenta de que la empresa quiere que la sensación sea buena. La construcción es muy buena, la bisagra de la caja no falla en ningún momento, el color es bonito, no atrapa las huellas... vamos, un acierto lo mires como lo mires.

Por otro lado, el diseño no empeora la ergonomía, y puedo decir sin temor a equivocarme que estos son unos de los auriculares más cómodos que he probado nunca.

OnePlus Buds 2 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

En cuanto al sonido, tenemos algunas funciones curiosas como el sonido espacial, pero no es algo que creamos que vaya a tener mucho uso. La calidad de audio es buena, y los graves se escuchan bastante bien.

Además, tenemos una latencia baja, algo que casi olvido poner en el análisis porque en ningún momento tuve problemas viendo vídeos, lo que demuestra que OnePlus lo ha hecho bien.

OnePlus Buds 2 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Por último, tenemos que hablar de la autonomía, una de las mejores bazas de los OnePlus Buds 2 Pro. Tienen carga rápida por cable, carga inalámbrica y, además, una batería que dura como los mejores. En mi prueba los he cargado una vez, y los he usado una semana. Obviamente esta autonomía no es la misma en todos los casos, dependiendo del volumen al que los usamos, si tenemos o no la cancelación de ruido activa, etc.

Lo malo

La cruz de este análisis la ponen varias cosas. Para empezar, el sensor de presencia no funciona del todo bien. Es cierto que si nos los quitamos se pausan, y la música vuelve cuando nos los ponemos, pero también es cierto que en ocasiones esto falla.

OnePlus Buds 2 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Más de una vez se ha pausado la reproducción por haber bostezado, algo que puede ser que sea culpa de la forma de mi oreja o algo similar, pero no me había pasado nunca.

Además, cuando los tenemos en la mano, porque nos los hemos quitado por algún motivo, suelen volver a poner la música al detectar la piel de la mano.

OnePlus Buds 2 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Por otro lado, los controles no nos han gustado. Además de no usar toques, sino pinzamientos (como los Airpods Pro), estos no siempre funcionan a la primera.

Y no tienen control de volumen, algo que en unos auriculares de gama alta nos parece algo necesario.

Por último, la cancelación de ruido funciona bien, pero en ocasiones hemos visto cómo se desconecta cuando los guardamos en la caja y nos los volvemos a poner. Lo ideal sería que siempre mantuviera la última selección de cancelación escogida.

Conclusión

El precio, de 179 euros, puede parecer elevado, pero está en la línea de lo que piden otras marcas en esta categoría. Incluso algo por debajo.

OnePlus Buds 2 Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

El problema es que hay mucha competencia, y hay muy buenos productos por unos 100 euros, que les sirven a la mayoría de usuarios.

Además, para elegir estos auriculares tenemos que darle mucha importancia a la autonomía, o al audio espacial, y muy poca a los gestos (salvo que te gusten los gestos por presión).

No es este un mal producto de OnePlus pero, al igual que pasa en el OnePlus 11, le falta algo de identidad.

