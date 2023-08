El Nothing Phone (2) se actualiza para mejorar profundamente sus cámaras: así son todas sus novedades

El Nothing Phone (2) llegó a España hace bien poco y ha resultado ser un gran teléfono Android repleto de características con esa particular forma de entender la capa personalizada basada en Android 13. Hace unas horas Nothing ha publicado una actualización sustancial para este nuevo teléfono móvil Android con algunos cambios bien importantes para el software encargado de manipular la toma de fotografías.

Principalmente la actualización está dedicada a la fotografía del Nothing Phone (2), aunque hay otros detalles que suman para mejorar la experiencia de usuario en general. Las novedades cruciales para todas las cámaras son rostros más claros en fotos capturadas en entornos exteriores, optimización de los niveles de realce en situaciones con poca luz, se añade un elemento en la interfaz de la app de cámara cuando el HDR está activo, se afina la exposición y los tonos opacos en este tipo de fotos HDR y se ha solucionado el problema de efecto halo con el Modo Retrato cuando se tira la foto con HDR.

La cámara principal del nuevo teléfono de Carl Pei cuenta con otra serie de novedades como son mayor nitidez en las fotos en el modo de 50 Mpx, la estabilidad y el contraste se han optimizado cuando se graban vídeos, mayor calidad fotográfica en los ajustes de luz tenue, el contraste, el efecto 'Bokeh' y la nitidez de los rostros se ha optimizado en este mismo modo y una mayor velocidad en el procesado de las fotos HDR.

La cámara frontal es otro de los aspectos hilados de mejor forma con una mayor nitidez de las fotos, la calidad se ha mejorado bajo los ajustes de luz tenue y la velocidad de las fotos HDR se ha incrementado exponencialmente. Estas son todas las novedades del Nothing Phone (2) en la fotografía, pero la compañía comandada por Carl Pei también ha incluido otras tantas relacionadas con nuevas características para el dispositivo.

Y es que tienen su importancia, ya que ahora se cierran las apps cuando el dispositivo alcanza su límite de temperatura, se ha refinado la visualización de 'sin batería' cuando el terminal está apagado, añadidos distintos iconos para cada uno de los productos de audio de Nothing desde el control de volumen y se ha actualizado el móvil con el parche de seguridad de julio de Google.

Nothing también se ha tomado su momento para optimizar ciertos aspectos generales de su teléfono móvil:

Se ha reconstruido la intensidad de la retroalimentación háptica cuando se teclea.

Mejorada la respuesta del panel táctil bajo ciertas circunstancias.

Mejorada la fiabilidad de la red para múltiples operadoras globales.

para múltiples operadoras globales. Rendimiento mejorado para algunos juegos cuando se lanzan en HDR.

Se ha optimizado la estabilidad del sistema.

Solucionados algunos problemas con Dirac Audio.

Se ha resuelto un problema que afectaba a Google Wallet cuando se usaba en apps clonadas.

Corregido un bug que causaba que el doble toque para encender la pantalla no funcionara siempre.

no funcionara siempre. Solucionado otro problema que causaba que el mosaico de los ajustes rápidos de Bluetooth no respondiera en ciertos momentos.

Otras soluciones a bugs generales.

Esta actualización, anunciada por Nothing según GSMArena, se está desplegando de forma internacional a los Nothing Phone (2), así que hay que pasarse por los ajustes del teléfono móvil y luego a actualizaciones para descargarla. Nothing ha anunciado que la actualización Nothing OS 2.0 será publicada la próxima semana para el Nothing Phone (1).

