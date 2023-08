Filtrado el Samsung Galaxy S23 FE: será presentado en septiembre con todas estas especificaciones

Este mismo verano saltó la noticia sobre la posibilidad de que Samsung ya tuviera todo listo para el lanzamiento de un nuevo Samsung Galaxy Fan Edition, justamente el Galaxy S23 FE. Un reconocido filtrador ha dejado caer todas sus especificaciones y el mes en el que va a ser presentado, justamente el mes de septiembre en España.

Los 'Fan Edition' han dado buenas alegrías a Samsung y justamente el Galaxy S20 FE fue uno de los smartphones más vendidos del fabricante coreano en 2021. Una serie de móviles que recogen los mejores aspectos de sus flagships a un mejor precio y recortados en algunas de sus mejores especificaciones. No quita que sea una gran compra, ya que cuenta con todas las virtudes y bondades vinculadas a los móviles de Samsung.

Ahora el gigante tecnológico tiene todo listo para lanzar el nuevo Galaxy S23 FE en septiembre con unas especificaciones que han sido filtradas. Yogesh Brar ha sido el filtrador que ha dejado caer una lista con los componentes más importantes de este nuevo teléfono móvil del fabricante coreano. Según Brar, el Galaxy S23 FE llegará con una pantalla Dynamic AMOLED de 6,4" con resolución FHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz.

En esa pantalla se incrustará la cámara frontal para selfies de 10 Mpx, que se espera que sea similar a la usada en los Galaxy S22 y S22+ del año pasado. En la parte trasera montará tres cámaras que lo situarán como otro gran móvil Android para la fotografía. Una principal de 50 Mpx —de la que ya se conocía que estaría presente en este smartphone— una ultra gran angular de 8 Mpx y una telefoto de 12 Mpx, de la que se desconoce su zoom óptico.

Yogesh Brar, a través de Phone Arena, no ha andado corto en ofrecer otras especificaciones como serán su batería de 4.500 mAh con soporte a carga rápida de 25 W e inalámbrica, resistencia al agua y polvo (sin determinar exactamente su categoría) y One UI 5.1 basado en Android 13. Como no, Samsung seguirá con su misma política en el Galaxy S23 FE con cuatro años de actualizaciones Android y cinco de parches de seguridad.

Por lo que respecta al chip que usará este nuevo smartphone de Samsung, el fabricante coreano podría jugar de nuevo con dos SoCs distintos según la región donde sea distribuido; lo mismo sucederá con la nueva serie Galaxy S24 cuando se lance a principios de 2024. Se utilizará el Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm para los Galaxy S23 FE que se lancen en Estados Unidos y el Exynos 2200 para el resto de regiones como serán España o Europa.

