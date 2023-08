La nueva genialidad de Samsung te convencerá de comprarte un móvil plegable

Por mucho que en EL ESPAÑOL – El Androide Libre hablemos sobre las posibilidades que permiten los nuevos móviles plegables, a la hora de la verdad, lo mejor para convencerte es tener uno en las manos.

El concepto de móvil plegable es de esos que son difíciles de aceptar hasta que los pruebas. Es fácil ser crítico ante lo que, a simple vista, no parece revolucionario, especialmente cuando te fijas en el precio que tienen. La propia Samsung parece ser consciente de que pedir casi 2.000 euros por un móvil, por mucho que tenga dos pantallas y una de ellas sea flexible, es demasiado para el usuario medio.

La solución es muy simple: probarlo. Hasta los mayores escépticos aceptan las ventajas de los móviles plegables cuando tienen la oportunidad de usar uno durante un cierto periodo de tiempo. Eso no significa que los plegables sean para todo el mundo: es posible aceptar que algo es innovador y al mismo tiempo que no encaja con lo que necesitas. Claro, que probar un móvil plegable no siempre es posible, así que Samsung ha encontrado una solución muy ingeniosa para intentar convencer a los usuarios.

App que convierte tus móviles en plegables

La nueva app 'Try Galaxy' es una de las más interesantes que hemos visto recientemente, y eso que es básicamente un anuncio publicitario. Es una app que permite disfrutar de la experiencia de un móvil plegable, usando móviles convencionales. ¿Cómo? Pues usando dos móviles al mismo tiempo, con la app instalada en ambos y funcionando de manera sincronizada.

Es un concepto tan simple que roza la genialidad. Al tener la misma app instalada en dos móviles y ejecutarla al mismo tiempo, es posible ponerlos uno al lado del otro y simular cómo sería la pantalla grande del nuevo Samsung Galaxy Z Fold 5. La interfaz se divide entre las dos pantallas, permitiéndonos ver cómo se verían elementos como la pantalla de inicio, el navegador web, o incluso algunos juegos.

La app de Samsung permite unir dos móviles para usarlos como un plegable Samsung

No es sólo una cuestión de tener una pantalla más grande; lo mejor de los plegables como el Galaxy Z Fold 5 son las posibilidades que permite ese espacio adicional. Por ejemplo, podemos tener dos apps abiertas al mismo tiempo y pasar archivos de una a otra, potenciando la multitarea de manera que sólo sería posible en una tablet. Incluso podemos usar el modo especial de fotografía FlexCam, que permite combinar la pantalla interior con la exterior usando el móvil como si tuviese un trípode. Try Galaxy también incluye acceso a versiones de algunas de las apps de Samsung, como Quick Share y Samsung Health, aunque evidentemente, no son las apps completas.

Esta no es la primera app que permite 'usar' otro móvil dentro del nuestro, y de hecho, ni siquiera es la primera de Samsung. Pero sí que es la primera que permite probar las posibilidades de los móviles plegables. Lo peor es que, por ahora, Try Galaxy no está disponible para Android, sólo para iPhone; suponemos que el objetivo de Samsung es convencer a los usuarios de que no den el salto al nuevo iPhone 15 que se presenta el mes que viene, pero creemos que los usuarios de Android también tienen mucho que aprender de esta app.

